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മഹേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ആരാധകർക്ക് പിറന്നാൾ സമ്മാനം; രാജമൗലി ചിത്രം ‘വാരണാസി’യിലെ രുദ്രയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

രുദ്ര എന്ന കഥാപാത്രം തമാശക്കാരനും ദുർബലനും ഒപ്പം അതിശക്തനുമാണെന്ന് രാജമൗലി പറയുന്നു.

VARANASI MOVIE UPDATES MAHESH BABU S BIRTHDAY MAHESH BABU RUDRA IMAGE RAJAMOULI LATEST MOVIE
പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ രുദ്രയുടെ ചിത്രം (special arrangements)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2026 at 1:11 PM IST

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തെലുങ്ക് സൂപ്പർസ്റ്റാർ മഹേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ‘വാരണാസി’യിലെ രുദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന എസ് എസ് രാജമൗലി ചിത്രം ‘വാരണാസി’യിലെ മഹേഷ് ബാബുവിൻ്റെ കഥാപാത്രമായ രുദ്രയുടെ രണ്ട് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ചിത്രത്തിൽ രുദ്രയായിയായി മഹേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ആദ്യ ദൃശ്യാനുഭവമാണ് ഈ സ്റ്റില്ലുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

പുറത്ത് വിട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇടതൂർന്ന കാടിനുള്ളിൽ മുളകൊണ്ടുള്ള ചങ്ങാടത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന രുദ്രയെയാണ് കാണുന്നത്. കൂൾ ലുക്കിനൊപ്പം കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നിശബ്‌ദമായ തീവ്രതയും ആകർഷണീയമായ സാന്നിധ്യവും ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രകടമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയയിലെ മസായി മാറയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ജിറാഫുകളും വൈൽഡ്‌ബീസ്റ്റുകളും നിറഞ്ഞ വിശാലമായ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന രുദ്രയുടെ ചിത്രമാണ് ഇത്. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും ഈ ദൃശ്യത്തിലൂടെ വ്യക്തമാണ്.

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രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ചേർന്ന് ‘വാരണാസി’യുടെ വിശാലമായ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്‌ചയാണ് നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പുണ്യനദികളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വന്യമായ ഇടങ്ങളിലേക്കും, കാലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അസാധാരണമായ യാത്രയിലേക്കും പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടിങ്, നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്ന ഒരു ഇതിഹാസ ചിത്രമായാണ് ‘വാരണാസി’ ഒരുങ്ങുന്നത്.

VARANASI MOVIE UPDATES MAHESH BABU S BIRTHDAY MAHESH BABU RUDRA IMAGE RAJAMOULI LATEST MOVIE
ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയയിലെ മസായി മാറയിൽ നിന്നുള്ള രുദ്രയുടെ ചിത്രം (special arrangements)

എസ് എസ് രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് എം എം കീരവാണിയാണ്. ശ്രീ ദുർഗ ആർട്‌സും ഷോയിങ് ബിസിനസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. പി ആർ ഒ, മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൽട്ടൻ്റ് പ്രതീഷ് ശേഖറാണ്. ലോകമെമ്പാടും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ‘വാരണാസി’ 2027 ഏപ്രിൽ 7ന് IMAX-ൽ ലോകവ്യാപകമായി റിലീസ് ചെയ്യും.

രുദ്രയെ കുറിച്ച് എസ്‌ എസ്‌ രാജമൗലി

ആരാധകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മഹേഷ്‌ ബാബുവിലെ രുദ്രയെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സംവിധായകന്‍ എസ്‌ എസ്‌ രാജമൗലി പങ്കുവെച്ചു. രുദ്ര ജനിച്ചത് അവനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയൊരു ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനാണ്. അവൻ ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വിധിയാണ് അവൻ വഹിക്കുന്നത്. അവൻ തമാശക്കാരനാണ്, ദുർബലനാണ്, ഒപ്പം അതിശക്തനുമാണെന്ന് രാജമൗലി പറയുന്നു.

തമാശയും ദുർബലതയും ശക്തിയുമൊക്കെയാണ് മഹേഷ് ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പലർക്കും കഴിയും. എന്നാൽ ഒരേസമയം ശക്തിയും ദുർബലതയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഈ ഫ്രെയിമുകൾ ആഫ്രിക്കൻ ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സെറ്റിനും നൽകാൻ കഴിയാത്ത എന്തോ ഒന്ന് ആ ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കിളിമഞ്ചാരോയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും മസായി മാറയിലും ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ താന്‍ വിസ്‌മയപ്പെട്ടുവെന്നും ചില പ്രഭാതങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ 1.43:1 IMAX ഫ്രെയിമിന് പോലും മുന്നിലുള്ള ആ കാഴ്‌ചയെ പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും രാജമൗലി പറഞ്ഞു.

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MAHESH BABU RUDRA IMAGE
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