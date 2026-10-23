"സൂര്യ: ആൻ്റ് സേ ആരംഭ് തക്" ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസറിനെതിരെ വിമർശനം; ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഐഎംഎയും എയിംസും
ഉള്ളടക്കം നിഷ്പക്ഷമായി അവലോകനം ചെയ്യണമെന്നും നിയമപ്രകാരം ഉചിതമായ തിരുത്തൽ നടപടി ഉടൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യം ഉയർന്നു.
By PTI
Published : October 23, 2026 at 6:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സണ്ണി ഡിയോൾ നായകനായ "സൂര്യ: ആൻ്റ് സേ ആരംഭ് തക്" എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ പുറത്ത് വന്നതോടെ വിമർശനവുമായി ഡോക്ടർമാർ രംഗത്ത്. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും (ഐഎംഎ) ഡൽഹി എയിംസിലെ റെസിഡൻ്റ് ഡോക്ടർമാരുമാണ് ടീസറിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തിയത്. പുറത്ത് വന്ന ടീസർ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലെ അഴിമതിയെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കുകയും ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും എതിരായ അക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. രവി കിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം നവംബർ 20 ന് റിലീസ് ചെയ്യും.
ഉള്ളടക്കം നിഷ്പക്ഷമായി അവലോകനം ചെയ്യണമെന്നും ബാധകമായ നിയമപ്രകാരം ഉചിതമായ തിരുത്തൽ നടപടി ഉടൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡോക്ടർമാർ രോഗശാന്തി നൽകുന്നവരാണെന്നും വെറുപ്പിനെയോ അക്രമത്തെയോ ലക്ഷ്യം വക്കുന്നവരല്ലെന്നും ഐഎംഎ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും, ആയിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടർമാർ അനുകമ്പയോടെയും പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ത്യാഗത്തോടെയും പലപ്പോഴും വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലും സേവിക്കുന്നുവെന്ന് ഐഎംഎ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ഡോ. പിയൂഷ് ജെയിൻ പറഞ്ഞു.
ഏതാനും വ്യക്തികളുടെ മോശം പെരുമാറ്റം എവിടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാലും അത് അന്വേഷിക്കുകയും നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ ഏതാനും പേരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു മുഴുവൻ തൊഴിലിനെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർഗ്ഗാത്മകമായ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അടിസ്ഥാനപരമാണെന്നും എന്നാൽ അത് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നും ഡോ. ജെയിൻ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായ അക്രമത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത് അസ്വീകാര്യമാണെന്നും കൂടാതെ ഡോക്ടർ-രോഗി ബന്ധത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിനിമയുടെ ടീസർ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധർക്കെതിരായ ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഡൽഹിയിലെ എയിംസിലെ റെസിഡൻ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (ആർഡിഎ) ആരോപിച്ചു. സിനിമയുടെ നായകൻ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് ഗുരുതരമായ ശാരീരിക അതിക്രമങ്ങളും മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ആക്രമണവും നടത്തുന്ന രംഗങ്ങൾ ടീസറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
സമൂഹത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപണം
ടീസറിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ അത്തരം പ്രവൃത്തികളെ ന്യായീകരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. പൊതുജന ധാരണയെയും സാമൂഹിക പെരുമാറ്റത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമമാണ് സിനിമ. കൂടാതെ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായ ശാരീരിക ആക്രമണത്തെ സാധാരണവൽക്കരിക്കുകയോ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അപകടകരമായ സന്ദേശം നൽകുന്നുവെന്നും റെസിഡൻ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം സംവേദനാത്മകമായ ചിത്രീകരണങ്ങൾ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തുടനീളം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഇതിനകം തന്നെ വർധിച്ചുവരുന്ന അക്രമങ്ങളുടെ ആവൃത്തി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ പറയുന്നു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, കൂടാതെ ആക്രമണങ്ങളെ മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ ദുരിതങ്ങളോടുള്ള സ്വീകാര്യമായ പ്രതികരണമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ സുരക്ഷ, അന്തസ്സ്, മനോവീര്യം എന്നിവയെ നേരിട്ട് ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ആർഡിഎ പറഞ്ഞു.
സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ (സിബിഎഫ്സി), ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് മന്ത്രാലയം, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർ ആശങ്കകൾ ഉടനടി പരിഹരിക്കണമെന്നും ടീസറിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മെഡിക്കൽ സമൂഹത്തിനെതിരായ അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആർഡിഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നവംബർ 20 ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, സംഭാഷണങ്ങൾ, ഡോക്ടർമാരെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ, പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂർണ ഉള്ളടക്കം അവലോകനം ചെയ്യണമെന്ന് ഐഎംഎയുടെ ഗുജറാത്ത് ബ്രാഞ്ച് കേന്ദ്രത്തോടും സിബിഎഫ്സിയോടും ആർഡിഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ, യഥാർഥ വൈദ്യശാസ്ത്ര ദുരുപയോഗത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനോടല്ല, മറിച്ച് ഒരു മുഴുവൻ തൊഴിലിനെയും മുൻവിധിയോടെയുള്ള വിവരണത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോടാണ് തങ്ങളുടെ എതിർപ്പെന്ന് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു.
ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകം തന്നെ ഭീഷണികൾ, ശാരീരിക അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും അസോസിയേഷന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അത്തരം ചിത്രീകരണങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള പൊതുജന വിശ്വാസത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളെ കൂടുതൽ ശത്രുതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
ചിത്രം ബാധകമായ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഗുജറാത്ത് ബ്രാഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആക്ഷേപകരമായ ഉള്ളടക്കത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും സാങ്കൽപ്പിക ആരോപണങ്ങൾ യാഥാർഥ്യങ്ങളായി കണക്കാക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു നിരാകരണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെ നിയമപരമായി ന്യായീകരിക്കാവുന്ന തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമപരമായ കാരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ നിയമപ്രകാരം തുടർനടപടികൾ പരിഗണിക്കണമെന്നും അസോസിയേഷന് അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Also read:ദിൽജിത് ആരാധകർക്ക് ആശ്വാസം; ഡൽഹിയിലെ സംഗീതനിശയ്ക്ക് പൊലീസ് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ