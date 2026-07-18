ദേശീയ പുരസ്കാര നേട്ടത്തില് ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ; മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുത്തതില് സന്തോഷമെന്ന് ഫാസില് മുഹമ്മദ്
72 മത് ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ എന്ന ചിത്രം മികച്ച മലയാള സിനിമയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഫാസിൽ മുഹമ്മദാണ് സംവിധാനം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 8:05 PM IST
72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വീണ്ടും അഭിമാന നിമിഷം. സംവിധായകൻ ഫസിൽ മുഹമ്മദ് ഒരുക്കിയ 'ഫെമിച്ചി ഫാത്തിമ' മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള പ്രമേയവും ഹൃദയസ്പർശിയായ അവതരണവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രത്തിനാണ് ഈ സുപ്രധാന അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.
മികച്ച ചിത്രമായി 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ' തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ ഫാസിൽ മുഹമ്മദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
"ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാത്ത സ്വപ്നത്തിന്റെയും, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ഫലം ലഭിച്ചതായി", സംവിധായകൻ ഫാസിൽ ആദ്യം പ്രതികരിച്ചു.
പെൺകരുത്തിന്റെ കഥ മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തുക കൂടിയാണ് ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമയിലൂടെ ശ്രമിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി.
"പൊന്നാനിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ. പക്ഷേ ചിത്രത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്ന ആശയം ആഗോളതലത്തിൽ പ്രസക്തിയുള്ളതാണ്. നിരവധി ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ എന്റെ ചിത്രം ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫർ ഫിലിംസിലൂടെയാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ബെഡ്റൂമിലെ കിടക്ക പൊറുതിമുട്ടിച്ച് അവസാനം ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവുന്ന ഫാത്തിമയുടെ കഥ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചതാണ്", സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി.
"വീട്ടിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാനാകാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാരുടെ അവസ്ഥ സധൈര്യം വിളിച്ചു പറയാൻ താനി ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ശ്രമഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ദേശീയ പുരസ്കാരം അടക്കമുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ. സിനിമ മോഹം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവസരങ്ങൾ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സ്പോട്ട് എഡിറ്റർ ആയി കരിയർ ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് ധാരാളം ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ തേടി നടന്നു. ഒടുവിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്കാണ് ഈ സിനിമ ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇറക്കി പുറപ്പെട്ടത്. സംവിധായകൻ താമർ, അഭിനേതാവ് സുധീഷ് സക്കറിയ എന്നിവരുടെ പിന്തുണ മറക്കാനാകില്ല", സംവിധായകന് ഓര്ത്തു.
തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന ആശയമാണ് ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ പറയുന്നതെന്ന് അഭിപ്രായം തനിക്കില്ല എന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി. "സിനിമ യഥാർത്ഥ ജീവിതവുമായി ചേർന്നു നിൽക്കണം. എങ്കിൽ ആ സിനിമ താനെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചുകൊള്ളും. എന്റെ കുടുംബത്തെയും എന്റെ നാടിനെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫെമിനിറ്റ് ഫാത്തിമ എന്ന സിനിമ ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞത്. അതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം വേറെ വേണ്ടല്ലോ. വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാക്കിയാണ് സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അതൊക്കെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ സൂചി പോലെ തുളച്ചു കയറി എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം.. ഒപ്പം നിന്നവരോട്, സഹായിച്ചവരോട് ജൂറി അംഗങ്ങളോട് നന്ദി, ഫാസില് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
റിലീസിന് പിന്നാലെ നിരൂപകരുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും ഒരുപോലെ പ്രശംസ നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു 'ഫെമിച്ചി ഫാത്തിമ'. ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ ലിംഗ അസമത്വം, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ സിനിമ അതീവ സ്വാഭാവികമായി അവതരിപ്പിച്ചു. വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും ജീവിതത്തോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന കഥപറച്ചിലും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു.
അതിശയോക്തികളില്ലാതെ യാഥാർഥ്യബോധത്തോടെ കഥ പറയുന്ന സംവിധായകന്റെ സമീപനമാണ് ചിത്രത്തെ വേറിട്ടതാക്കിയത്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി അവതരിപ്പിച്ച തിരക്കഥയും മികച്ച അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനവും സിനിമയുടെ ശക്തിയായി മാറി. കുടുംബപ്രേക്ഷകരെയും നിരൂപകരെയും ഒരുപോലെ സ്വാധീനിച്ച ചിത്രത്തിന് വിവിധ ചലച്ചിത്ര മേളകളിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.
ദേശീയ പുരസ്കാര ജൂറി ചിത്രത്തിന്റെ കലാമൂല്യവും സാമൂഹിക പ്രസക്തിയും സിനിമാറ്റിക് അവതരണവും പരിഗണിച്ചാണ് മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള ബഹുമതി നൽകിയത്.
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