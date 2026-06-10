"അതൊരു ചരിത്ര ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു"; ഭാരതിരാജയുമായുള്ള തുടരും സിനിമയുടെ ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് ഇളവരസ്
ഭരതിരാജയുടെ വിയോഗ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നടൻ ഇളവരസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ച ഓർമകൾ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 12:15 PM IST
തമിഴ് സിനിമയിലെ വിപ്ലവകാരിയായ സംവിധായകനും മികച്ച നടനുമായ ഭാരതിരാജയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സിനിമാ ലോകം. തമിഴ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റുകളിൽ നിന്നും പച്ചയായ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലേക്കും റിയലിസ്റ്റിക് ആവിഷ്കാരങ്ങളിലേക്കും കൈപിടിച്ചു നടത്തിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിനയത്തിലും സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, മോഹൻലാലിനെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. മോഹൻലാലിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ വേഷത്തിലാണ് ഭാരതിരാജ ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്.
മലയാള സിനിമയെയും നടൻ മോഹൻലാലിനെയും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭാരതിരാജ. ലാലേട്ടനോടൊപ്പം സ്ക്രീൻ പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ തനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ മഹേന്ദ്രൻ്റെ മകനായ ജോൺ മഹേന്ദ്രനോട് ഭാരതിരാജ മുൻപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗുരുസ്ഥാനീയനായി ഭാരതിരാജയെ കാണുന്ന നടൻ ഇളവരസും ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ഭാരതിരാജയോടൊപ്പം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. ഭരതിരാജയുടെ വിയോഗ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നടൻ ഇളവരസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ച ഓർമകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തെടുക്കാം.
തരുൺമൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ ജാവ എന്ന സിനിമയിൽ എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് എങ്ങനെയും ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മറ്റൊരു സിനിമയുടെ തിരക്കുമായി ഞാൻ ഗോവയിൽ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ തരുൺമൂർത്തിയോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗദി വെള്ളക്കയെന്ന ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ഈ സംവിധായകനോടൊപ്പം എങ്ങനെയും പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് തുടരും എന്ന സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ കേരളത്തിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്. അതൊരു മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.
തുടരും എന്ന സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതമാണ്. 14 വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ ഗുരു സ്ഥാനത്തുള്ള ഭാരതിരാജ സാറിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നത് തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിലാണ്. പക്ഷേ അത് സിനിമയുടെ സീനായി തോന്നിയില്ല യഥാർഥമായാണ് തോന്നിയത്. ഭാരതിരാജ സാറും മോഹൻലാൽ സാറും ഒന്നിച്ചുള്ള രംഗത്തിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞശേഷം തരുണ്മൂർത്തി വിളിച്ചുപറഞ്ഞു സർ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ ആകാതെ മാർഗമില്ല. സിനിമയിൽ ആണെങ്കിലും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ജീവിതം പോലെയാണ്. ഞാനും ലാൽസറും ഭാരത രാജ സാറും ഒന്നിച്ചുവരുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം സിനിമയിൽ ഉണ്ട്. അതൊരു ചരിത്രപരമായ സൃഷ്ടി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്.