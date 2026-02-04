മലയാള സിനിമ എനിക്ക് പാഠപുസ്തകം, എൻ്റെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസും; വിശേഷങ്ങളുമായി ഇളവരസ്
ഛായാഗ്രാഹകനിൽ നിന്നും നടനിലേക്കുള്ള തൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചും മലയാളത്തോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഇളവരസു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 7:00 PM IST
അക്കി വിനായക്
തമിഴ് സിനിമയിലെ കരുത്തുറ്റ വില്ലനായും ഹാസ്യനടനായും സ്വഭാവനടനായും തിളങ്ങുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഇളവരസു. എന്നാൽ വെള്ളിത്തിരയിലെ ഈ നടൻ്റെ വേരുകൾ കിടക്കുന്നത് മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതികളിലുമാണെന്ന് എത്രപേർക്കറിയാം? ഛായാഗ്രാഹകനിൽ നിന്നും നടനിലേക്കുള്ള തൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചും മലയാളത്തോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഇളവരസു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
തമിഴ് സിനിമയിലെ തിരക്കുള്ള നടനായി മാറിയ ഇളവരസുവിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? സിനിമ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നോ?
സിനിമയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കില് സിനിമാജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നില്ല. സിനിമയുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രൊഫസര്മാര്, വക്കീൽ, എഴുത്തുകാർ തുടങ്ങിയവരുമായായിരുന്നു ചങ്ങാത്തം. അതായത് 15 16 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് 30 -35 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർ. ഒരു മലയാളം മാധ്യമത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മലയാളികളെ കൈയിലെടുക്കാൻ പറയുന്നതാണെന്ന് കരുതരുത്. ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒക്കെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരായിരുന്നു. അവർ എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ തരും. തന്നതൊക്കെ മലയാളം സാഹിത്യകാരന്മാരായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെയും തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെയും ഒക്കെ നോവലുകളുടെ പരിഭാഷയായിരുന്നു. റഷ്യൻ നോവലുകളുടെ പരിഭാഷയും അക്കാലത്ത് സ്ഥിരമായി വായിക്കുമായിരുന്നു. തമിഴ് കൃതികൾവായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ്. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും തകഴിയുമൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ എഴുത്തുകാരനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ആകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു യൗവനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള ആഗ്രഹം. എഴുത്തുകാരൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം എന്നാണ് ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ എഴുത്തിന് വിഷയമാക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എൻ്റെ ഒരു കരിയർ ഡിസൈനിങ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്.
സാഹിത്യത്തോടുള്ള ഈ താല്പര്യം എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വഴിമാറിയത്?
എൻ്റെ ഉള്ളിലെ എഴുത്തുകാരനാണ് ഒരുപക്ഷേ സിനിമയോട് അഭിനിവേശം തോന്നുന്നതിന് കാരണമായത്. ഭാരതീ രാജ, ഭാഗ്യരാജ് തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇളയരാജയുടെ സംഗീതം ഒക്കെ സിനിമയോട് ഭ്രമം തോന്നാൻ കാരണമായി. ഇവരുടെയൊക്കെ കലാസൃഷ്ടികൾ പലപ്പോഴും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥകളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഞാനൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളായതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം സിനിമകളും സംഗീതവും എന്നെ ആഴത്തിൽ ആകർഷിച്ചു. എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഫിലിം ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെനിന്നാണ് ബംഗാളി സിനിമകളും മലയാളം സിനിമകളും തുടർച്ചയായി കാണാൻ ആരംഭിച്ചത്.
ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള യാത്രയും സിനിമയിലെ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പുകളും എങ്ങനെയായിരുന്നു?
അമ്മയുടെ സഹോദരൻ ചെന്നൈയിൽ ഒരു കോളജിൽ ഡ്രോയിങ് അധ്യാപകനായി ജോലി നോക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നടൻ സൂര്യയുടെ പിതാവ് ശിവകുമാറിൻ്റെ ജൂനിയർ ആയി പഠിച്ച ആളാണ്. പ്രശസ്ത കലാസംവിധായകൻ തോട്ട ധരണിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് അമ്മാവനോട് വല്ലാത്ത ഒരു ഇഷ്ടക്കൂടുതലുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായി കലാമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ അമ്മാവൻ സഹായിക്കും എന്ന് വിശ്വാസത്തിലാണ് ചെന്നൈയിൽ എത്തിയത്.
അക്കാലത്ത് കിട്ടിയ ഉപദേശമായിരുന്നു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഭാരതിരാജ സിനിമകളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ഛായാഗ്രഹകനായി മാറുന്നത്.
ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയിരുന്ന താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്?
അഭിനേതാവായി മാറാനുള്ള കാരണം ഭാരതീ രാജ സാർ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിലാണ് പൊതുവേ പുതുമുഖങ്ങൾ കൂടുതലായി കടന്നുവരുന്നത്. രേവതി, പാണ്ഡ്യൻ, രേഖ, രഞ്ജിനി എന്നിവരൊക്കെ തമിഴ് സിനിമയിൽ കടന്നുവന്നത് ഭാരതീ രാജ സിനിമകളിലൂടെയാണ്. ഒരു സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ജോലികളുടെ ഭാഗമാകാൻ ഭാരതീ രാജ സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സാധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് സിനിമയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പഠിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതു കൊണ്ടാണ് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയിരുന്ന എനിക്ക് അഭിനേതാവായി മാറാൻ സാധിച്ചത്.
മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സജീവമാണ്. എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഈ മാറ്റം?
മലയാള സിനിമകൾ എനിക്ക് എന്നും പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ്. പത്മരാജൻ്റെയും ഭരതൻ്റെയും സിനിമകൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മധുപാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഒഴിമുറി'യിലൂടെയാണ് മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറിയതെങ്കിലും, 'മായാനദി'യിലെ പൊലീസ് വേഷം എനിക്ക് വലിയ അംഗീകാരം നൽകി. 'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തിലും നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ഇനിയും മലയാളത്തിൽ സജീവമാകാനാണ് താല്പര്യം.
മുന്നൂറിലധികം സിനിമകൾ, തമിഴിലും മലയാളത്തിലും സജീവമായ സാന്നിധ്യം. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പൂർണ സംതൃപ്തനാണോ?
ഇന്നും എൻ്റെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ സിനിമയാത്ര പൂർണതയിൽ എത്തിയോ, ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്ന രീതി ശരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ എനിക്കിപ്പോഴും ഇല്ല. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിനിമ ആസ്വാദകനുണ്ട്, മികച്ച ഒരു നിരൂപകൻ ഉണ്ട്. എന്നിലെ കലാകാരനെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആസ്വാദകനും നിരൂപകനും പൂർണാർത്ഥത്തിൽ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. പക്ഷേ എന്നിലെ കലാകാരനുള്ള ട്യൂഷൻ ലഭിച്ചത് മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നാണ്.
മലയാള സിനിമ എങ്ങനെയാണ് താങ്കളെ സ്വാധീനിച്ചത്?
എത്രപേർക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല, ചെന്നൈയിൽ സഫയർ എന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനമില്ല. 80കളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും അവിടെ സ്ഥിരമായി ചലച്ചിത്രമേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഭദ്രൻ ഫെസ്റ്റിവൽ, സിബി മലയിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ, പത്മരാജൻ, ഭരതൻ, ഹരിഹരൻ ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനെ കുറേ ഫെസ്റ്റിവലുകള്. മോഹൻലാലിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയുമൊക്കെ തുടക്കകാലത്തെ സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ ഇമോഷനുകൾ, അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനം ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിലെ മികച്ച ടെക്നിക്കൽ പെർഫെക്ഷൻ എന്നിവ എന്നിലെ ചലച്ചിത്രപ്രേമിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. മലയാള സിനിമയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഞാനെന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ്റെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്.
മമ്മൂട്ടി നായകനായ 'ദിനരാത്രങ്ങൾ' കണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സുമലത ഹീറോയിൻ. സിനിമയുടെ അവസാനം നായിക നായകനെ കൊല്ലുകയാണ് (ദയാവധം). ഒരു ഹീറോയെ ക്ലൈമാക്സിൽ നായിക കൊല്ലുക എന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതായിരുന്നു. അതുപോലെ 'കൂടെവിടെ'. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയായിരുന്നു അത്. 20-22 ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും മികച്ച ക്ലാസിക്കുകൾ മലയാളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തമിഴ് സിനിമയിലുള്ളവർ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നോക്കിനിന്നിട്ടുള്ളത്.
എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ 'കടവ്' എന്ന ചിത്രം പ്രസാദ് ലാബിൽ വെച്ച് ഞാൻ അഞ്ച് തവണയാണ് കണ്ടത്. അക്കാലത്ത് മിക്ക മലയാള സിനിമകളുടെയും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെന്നൈയിലായതുകൊണ്ട് അവ നേരത്തെ കാണാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. അതുപോലെതന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഷാ സിനിമകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആസാമീസ് ഒഡിയ സിനിമകളൊക്കെ കാണുകയും അറിവും ആസ്വാദനവും വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇത്തരം സിനിമകളൊക്കെ ഒരു ചലച്ചിത്ര നിഘണ്ടുവായാണ് ഞാൻ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള കഥകളും കഥാപാത്രങ്ങളും എന്നെ തേടി വരുമ്പോൾ ഈ നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നാണ് പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഭാവവും അർഥങ്ങളും ഞാൻ തേടിപ്പിടിച്ചിരുന്നത്. ഞാനൊരു അഭിനേതാവാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അഭിനയിക്കാറില്ല. എപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ വൈകാരികഭാവങ്ങളുമായി അടുത്തുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം.
അടുത്തിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ തരംഗമായ തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച്? നിതീഷ് സഹദേവ് എന്ന മലയാളം സംവിധായകനൊപ്പമുള്ള അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
മലയാളം സംവിധായകനായ നിതീഷ് സഹദേവും ഞാനും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തത് കരിയറിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി കരുതുന്നു. ഒരു സീൻ പറഞ്ഞുതന്നശേഷം കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നുരണ്ട് വേരിയേഷനുകൾ ഞാൻ സംവിധായകനെ ചെയ്തു കാണിക്കും. അദ്ദേഹം അത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞശേഷം ടേക്ക് എടുക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതുമതി എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയൊരു ഹെൽത്തി പ്രോസസ് ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ നടന്നിരുന്നു. തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചു. ഇതുപോലെ വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോടൊപ്പം ജോലിചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. പല സിനിമകളും എന്നെ തേടി വരുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ സെറ്റ് ആസ്വാദ്യകരമാകുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം അഭിനയം എന്ന ജോലി ഞാൻ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്.
സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനു വേണ്ടിയും നമ്മൾ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ പ്രോസസ് ആസ്വദിക്കണം. അതിന് തടസ്സം സംഭവിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചലച്ചിത്ര അഭിനയം നിർത്തണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിതത്തിലും കരിയറിലും നമുക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകണം. ഇത് വായിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അഭിനേതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഉപദേശമായി ഒരിക്കലും കരുതരുത്. എൻ്റെ പോളിസിയാണ് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അന്തരീക്ഷം പല സിനിമകളിലും ലഭിക്കാറില്ല. തലൈവർ തമ്പി തലയ്മയിൽ എന്ന സിനിമയുടെ വലിയ വിജയം സംവിധായകന് ഞാൻ പൂർണമായി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സിനിമയുടെ വിജയം എനിക്ക് പോലും അർഹതപ്പെട്ടതല്ല. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്.
വിജയകാന്ത് എന്ന വ്യക്തിയുമായി താങ്കൾക്ക് വലിയൊരു ആത്മബന്ധമുണ്ടല്ലോ. ആ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച്?
അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം. ഞാനും അദ്ദേഹവും ഒരേ നാട്ടുകാരാണ്. മധുര. അദ്ദേഹം ഒരു ചലച്ചിത്രം നടൻ ആകുന്നതിനു മുൻപേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു രാജാവിനെ പോലെയായിരുന്നു വിജയകാന്ത്. ആ സമയത്ത് മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഒരു ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയുണ്ട്- തേനന്ദർ ഫിലിംസ്. അവരുടെ ഓഫീസിൽ വിജയകാന്ത് സാർ എപ്പോഴും വരും. ഞാൻ അക്കാലത്ത് പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും പിന്നാലെ ചെന്നൈയിലെത്തി.
പ്രാരംഭ കാലത്ത് അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പരിചയപ്പെട്ട ഒന്നാം ദിനം മുതൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആഴത്തിന് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അഭിനയിച്ച സിനിമയായിരുന്നു എങ്കൽ അണ്ണാ, മലയാളം സിനിമയായ ക്രോണിക് ബാച്ചിലറിൻ്റെ റീമേക്ക്. ആ സിനിമക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആരംഭിച്ചു. അതിനുശേഷം തമ്മിൽ കാണുന്നത് കുറവായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരിക്കൽ നാഗർകോവിൽ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഞാനവിടെ ഏതോ ഒരു ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. എനിക്ക് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം നാഗർകോവിൽ കാത്തിരുന്ന് സൗഹൃദ സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് പോയത്. അത്രയും വലിയ താരം എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്. അസുഖബാധിതനായതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദബന്ധത്തിൽ വൈകാരികമായ ആഴവും ആത്മാർത്ഥതയുമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആളൊരല്പം കോപക്കാരനാണ്.
അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓര്മ പങ്കുവെയ്ക്കാമോ?
അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലം. സിനിമാനടനായെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അന്ന് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ചെന്നൈ ടി നഗറിലുള്ള വളരെ സാധാരണമായ രോഹിണി ഹോട്ടലിലാണ്. ഞാനപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവൃത്തിച്ചു തുടങ്ങി. അക്കാലത്ത് ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കലണ്ടറിൽ അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഫോട്ടോയെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് നൂറു രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും. ഫോട്ടോയെടുത്ത് ശിവകാശിയിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് വിജയകാന്ത് സാറിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഞാൻ രോഹിണി ഹോട്ടലിൽഎത്തുന്നത്. താഴെ നിന്ന് ഞാന് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് പല്ല് തേക്കുകയാണ്. എന്നെ കണ്ട ഉടനെ എന്താടാ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു? ചേട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുത്താൽ പണം വല്ലതും ലഭിക്കുമോ? 100 രൂപ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് പല്ലു തേച്ചു തീർന്നാൽ വിശക്കും, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൈയിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുളിച്ച് റെഡിയായി വസ്ത്രമൊക്കെ മാറി വന്നു. ഫോട്ടോകൾ എടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ നേരം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന്? അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഹായിയും ഉണ്ട്. ഇല്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ വിജയകാന്ത് സാർ ഇബ്രാഹിം എന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ കൈയില്നിന്ന് പണം വാങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാപ്പി വാങ്ങിത്തന്നു. 'ചില പടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൈയിൽ കാശ് വരും. എന്നിട്ട് വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിത്തരാം. മുറിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാം.' എന്നു പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാപ്പി വാങ്ങി തന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി ഒരു കാപ്പി വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള പണം കൈ യി ഇല്ലായിരുന്നു.
വിജയകാന്തിൻ്റെ കരിയറിലെ പരാജയങ്ങളെ താങ്കൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?
അവസാനകാലത്ത് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനും കാരണമുണ്ട്. ഓർഗാനിക് യൂത്താണ് എപ്പോഴും ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളെയും സിനിമകളെയും പിടിച്ചുനിർത്തുന്നത്. മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കും പ്രായമായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരെ തേടി വരാൻ തുടങ്ങി. വിജയകാന്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ആക്ഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമകൾ മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ തലമുറ മാറിയപ്പോൾ അത്തരം ആശയങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് വാസ്തവം. മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാലിനെയും മമ്മൂട്ടിയെയും മാറിമാറി പരീക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും തയ്യാറായി. മലയാളത്തിൽ മറ്റേത് ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കാളും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ വളരെയധികം ശക്തരാണ്. അടുത്തിടെ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച കളങ്കാവൽ എന്ന സിനിമ കണ്ടു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ താരം അത്തരത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടുമോ?
മലയാള സിനിമകളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും ഇവിടെ ഒരു അവസരം ലഭിക്കാൻ വൈകിയത് നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?
ഇത്രയധികം മലയാള സിനിമയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും ഒരു അവസരം മലയാള സിനിമയിൽ ലഭിക്കാത്തതിൽ എനിക്ക് നിരാശയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ അവസരം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല. ഏതെങ്കിലും ടെക്നീഷ്യനെ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ അവസരം ചോദിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി ചെന്നൈയിലെ ജെമിനി ലാബിൽ മലയാള സിനിമകളുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. അവിടെവച്ചാണ് പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ അഴകപ്പൻ സാറിനെ കാണുന്നതും ഒരു മടിയും കൂടാതെ മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ചോദിക്കുന്നതും. അങ്ങനെ കിട്ടിയ അവസരമാണ് മധുപാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒഴിമുറിയിലെ വൈദ്യരുടെ വേഷം. ആദ്യമായി മലയാള ചിത്രത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസരം. ഞാൻ ആസ്വദിച്ചാണ് ആ കഥാപാത്രം ചെയ്തത്.
മലയാളത്തിൽ താങ്കൾക്ക് വലിയ ബ്രേക്ക് നൽകിയ ചിത്രമാണല്ലോ 'മായാനദി'. ആ സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്?
മായാനദി എന്ന സിനിമയിൽ എന്നെ എങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല. ആ സിനിമയുടെ കഥപറയാൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് ശ്യാം പുഷ്കരനാണ് വന്നത്. ആഷിഖ് അബുവിനെ എനിക്ക് അറിയാം. സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറും 22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളാണ്. മലയാളത്തിലെ സിനിമകളുടെ പേര് അറിയില്ലെങ്കിലും ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ പേര് ഹൃദിസ്ഥമാണ്.
ശ്യം പുഷ്കരൻ അറിയാവുന്ന തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായി കഥ പറഞ്ഞു. മധുരയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഷൂട്ടിങ് ദിനങ്ങൾ. ഒരു ഹൗസിങ് കോളനി ഏരിയയിലാണ് ലൊക്കേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത്. തമിഴ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും അങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പെർമിഷൻ വാങ്ങാൻ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം അവർ കണ്ടെത്തിയത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഒരു ഫ്രെയിം വച്ചാൽ തമിഴ്നാടാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പെർമിഷൻ വാങ്ങിയ അവരുടെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഒരു സീനിയർ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് ഞാൻ ആ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്.
എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജൂനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കല്യാണദിവസം ആദ്യരാത്രിക്ക് പോലും വിടാതെ ഒരു മിഷന് വേണ്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം. ആദ്യ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കഥാപാത്രവും ഭാര്യയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. മൂന്ന് വേരിയേഷൻ ആണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. കണ്ടിട്ടും കാണാത്തതുപോലെ റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ ഷോട്ടിൽ ചെയ്തു കാണിച്ചു. ഷോട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞതും മോണിറ്ററിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ആഷിഖ് അബു രണ്ടു കൈകളും ഉയർത്തി പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്താൻ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടില്ല. പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഷിഖ് നൽകിയത്. ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് അതിമനോഹരമായിരുന്നു. ചിത്രീകരണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഷൂട്ടിങ് തീർന്നല്ലോ എന്ന സങ്കടം ഉള്ളിൽ തോന്നി.
മലയാളികൾ തമിഴ് സിനിമയെ സ്വന്തം സിനിമയായി കാണുന്നു. എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അടുത്ത കാലം വരെ മലയാള സിനിമയോട് ഒരു അകൽച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?
മലയാളികൾ തമിഴ് സിനിമയെ വേറിട്ട് കാണാത്തത് മലയാളികളുടെ ഉയർന്ന ഐക്യൂ നിലവാരം കൊണ്ടാണ്. ബർത്ത് കൾച്ചർ എന്നു വിളിക്കാം. തന്മാത്ര എന്ന സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ ഭാരതിയാരുടെ ഒരു പാട്ടുപാടുന്നുണ്ട്. കാട്രൂ വെളിയിടെ കണ്ണമ്മ.. എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം. തമിഴ് സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം ആറ്റൂർ രവിവർമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മലയാളി കവിയുടെ സൃഷ്ടി പാടിയതായ ചരിത്രമുണ്ടോ? പല മലയാള കവികളെ കുറിച്ചും തമിഴ്നാട്ടിൽ യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. തമിഴ് മലയാളം വേർതിരിവില്ലാതെ മലയാളികൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മലയാളികളുടെ ജനറ്റിക്കൽ കൾച്ചറാണ്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാള സിനിമ, തമിഴ് സിനിമ എന്നൊരു വേർതിരിവ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാള സിനിമ എൻ്റെ സ്കൂളാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന ഫീൽ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള സ്ട്രെയിഞ്ച് ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
തുടരും എന്ന സിനിമയിൽ ഗുരുവായ ഭാരതീ രാജ, ഇഷ്ടനടനായ മോഹൻലാൽ, പിന്നെ താങ്കൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഫ്രയിമിൽ വന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമോ?
തരുൺമൂർത്തി ഓപ്പറേഷൻ ജാവ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയിലും എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ശിവ കാർത്തികേയൻ നായകനായ ഡോക്ടർ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്തായതിനാൽ എനിക്ക് സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരേയൊരു ദിവസമെങ്കിലും വന്നിട്ട് പോകാമോ എന്ന് തരുൺമൂർത്തി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിലും എനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഫോണിലൂടെ സൗഹൃദം ഇടവേളകളിൽ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
തരുൺമൂർത്തിയുടെ സൗദി വെള്ളയ്ക്ക എന്ന ചിത്രം കണ്ട ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഞാൻ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയി. അതുപോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ. സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെത്തിയത് പോലെ ഉള്ള അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത്. 14 തവണയാണ് ഞാൻ സുഡാനി കണ്ടത്!
തുടരും എന്ന സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതമാണ്. 14 വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ ഗുരു സ്ഥാനത്തുള്ള ഭാരതി രാജ സാറിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നത് തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിലാണ്. സിനിമയിലും ഒരിടവേളക്കുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് സിനിമയുടെ സീനായി തോന്നിയില്ല യഥാർഥമായാണ് തോന്നിയത്. ഭാരതിരാജ സാറും മോഹൻലാൽ സാറും ഒന്നിച്ചുള്ള രംഗത്തിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞശേഷം തരുണ്മൂർത്തി വിളിച്ചുപറഞ്ഞു സർ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ ആകാതെ മാർഗമില്ല. സിനിമയിൽ ആണെങ്കിലും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ജീവിതം പോലെയാണ്.
ചില അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നഷ്ടബോധം തോന്നാറുണ്ടോ?
ഒരിക്കലുമില്ല. കരിയറിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നത് എല്ലാ അഭിനേതാക്കൾക്കും ലഭിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചലച്ചിത്ര അഭിനയം തുടങ്ങിയ ശേഷം അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു താഴ്ചയുടെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല. സിനിമ എന്നെ പുണർന്ന് ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചില അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല, അത് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷനുകൾക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തിയില്ല.
തമിഴിൽ പഴയതുപോലെയുള്ള ശക്തമായ പ്രമേയമുള്ള സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ?
പഴയതുപോലെയുള്ള സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് തമിഴ് സിനിമയും മാറുന്നുണ്ട്. ഓരോ പത്തുവർഷം കഴിയുമ്പോഴും ജനറേഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ്. കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നു ആസ്വാദനം മാറുന്നു അതിനനുസരിച്ച് സിനിമയും മാറും. കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ചിലപ്പോൾ സിനിമകൾ പതറി പോയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്.