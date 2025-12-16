മോഹവും പൊണ്ണും പൊറാട്ടും മേളയിലെ ആകർഷക ഘടകങ്ങൾ: നടൻ ആനന്ദ് മന്മഥൻ
ഈ വർഷത്തെ ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ലോകോത്തര സിനിമകൾ ആണെന്നും ആനന്ദ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 16, 2025 at 6:06 PM IST
തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മുപ്പതാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മോഹം, പൊണ്ണും പൊറാട്ടും തുടങ്ങിയ മലയാള ചിത്രങ്ങൾ തനിക്ക് ആകർഷകമായി തോന്നിയെന്ന് നടൻ ആനന്ദ് മന്മഥൻ. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്ന് ആനന്ദ് പറയുന്നു.
ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ ആകുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ മേള ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനായ ശേഷം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെയാണ് സിനിമകൾ കാണാനെത്തുന്നത് എന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ലോകോത്തര സിനിമകൾ ആണെന്നും ആനന്ദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങൾ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ സിനിമാക്കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വലിയ മാറ്റം വരുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. സിനിമ എന്ന വിഷയത്തെ എത്രത്തോളം ഗൗരവമായി സമീപിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഐഎഫ്എഫ്കെ പോലുള്ള ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷേ അഭിനയ ജീവിതത്തിലും ഇത്തരം ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച സിനിമകളുടെ സ്വാധീനം മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക സിനിമകൾ സാധാരണ മനുഷ്യവികാരങ്ങളെയും ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പഠന വിഷയമാണ്. സിനിമാതിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ഐഎഫ്എഫ്കെ ആസ്വദിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വർഷം അധികം സിനിമകളൊന്നും തനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും താരം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ആനന്ദിൻ്റെ കരിയറിലെ വലിയ വഴിത്തിരിവായ പൊന്മാൻ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. പൊന്മാൻ എന്ന സിനിമയിലെ തൻ്റെ കഥാപാത്രമായ ബ്രൂണോ സിനിമ കരിയറിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പൊന്മാൻ എന്ന സിനിമയിൽ കൃത്യമായ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം ഞാന് അവതരിപ്പിച്ച ബ്രൂണോയുടേതാണ്. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ല ആ ചലച്ചിത്രം അവസാനിക്കുമ്പോൾ. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതിരൂപമാണ് ആ കഥാപാത്രം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ വട്ടപ്പൂജ്യമായി പോകുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാം. സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിന് നിസ്സഹാനായി നിന്നുപോകുന്ന ഒരു സഹോദരൻ്റെ കഥാപാത്രം. അയാളുടെ തിരിച്ചറിവുകൾ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നൽകിയ പുനർചിന്തനം വളരെ വലുതായിരുന്നു എന്ന് ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.
