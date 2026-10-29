ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ 24 മണിക്കൂറും സിനിമ, രാത്രിയിലും പ്രദര്ശനം പരിഗണനയില്
സർക്കാർ അനുമതി കൂടി ലഭിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് 24 മണിക്കൂറും സിനിമ കാണാനാകും. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഓഫീസുകളിൽ പോകുന്നവർ, യുവജനങ്ങൾ എന്നിവരെക്കൂടി പരിഗണിച്ചും പകൽ സമയത്തെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് സമയം നീട്ടിനൽകുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
Published : October 29, 2026 at 6:13 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഡിസംബർ 11 മുതൽ 18 വരെ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ (ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ) രാത്രിയും പകലും ഇടതടവില്ലാതെ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പരിഗണനയിൽ. ഈ വർഷം മുതൽ, ഉദ്ഘാടന സമാപന ദിവസങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ആറു ദിവസങ്ങളിൽ മേളയുടെ ഒന്നിലധികം വേദികളിൽ രാപകലില്ലാതെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് ചെയർമാൻ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ അനുമതി കൂടി ലഭിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് 24 മണിക്കൂറും സിനിമ കാണാനാകും. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഓഫീസുകളിൽ പോകുന്നവർ, യുവജനങ്ങൾ എന്നിവരെക്കൂടി പരിഗണിച്ചും പകൽ സമയത്തെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് സമയം നീട്ടിനൽകുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. സിനിമ കാണുക എന്നതിലുപരി അതനുഭവിക്കാനാണ് ഡെലിഗേറ്റുകൾ മേളയ്ക്കെത്തുന്നത്. രാവോ പകലോ ഏതു സമയത്തും സിനിമ കാണാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കാനാണ് അക്കാദമി ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഐ.എഫ്.എഫ്.കെയുടെ പ്രധാന വേദിയായ ടാഗോർ തിയേറ്റർ മുഴുവൻ സമയ ഉത്സവ കേന്ദ്രമായി മാറ്റും. കൂടാതെ ഒന്നിലധികം വേദികളിലായി ദിവസവും ശരാശരി രണ്ട് ഷോകൾ കൂടി വർധിപ്പിക്കാനും അക്കാദമി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് പ്രദർശനം ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ഓഫീസ് ജോലിക്കാർക്കും ഈ സമയം ഏറെ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ പ്രഭാത നടത്തത്തിനു ശേഷം തിയേറ്ററിലെത്തി സിനിമ കാണാം. തുടർന്ന് വീട്ടിൽ പോയി വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം.
'മോർണിങ് വാക്കിനൊപ്പം സിനിമ' എന്ന ആശയമാണ് ഇതിലൂടെ അക്കാദമി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാത്രി വൈകിയും രാവിലെ നേരത്തെയും വേദികളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തിരക്കും നീണ്ട നിരയും കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് സമയപരിധി നീട്ടുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ ഷോകളും വലിയ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ഡെലിഗേറ്റുകൾക്ക് ജനപ്രിയ സിനിമകൾ കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കും. പൊലീസിന്റെ അനുമതിയും സുരക്ഷാകാരണങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത്, രാത്രി വൈകി ഒന്നിലധികം വേദികൾ നിയന്ത്രിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അതിനാൽ ഒരു പ്രധാന വേദി മുഴുവൻ സമയവും സജീവമാക്കി നിലനിർത്താനാണ് തീരുമാനം.
ഇവിടെ ഡെലിഗേറ്റുകൾക്ക് ഏതു സമയത്തും വന്ന് സിനിമ കണ്ട് മടങ്ങാം. നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയവും മറ്റ് ചില പ്രധാന വേദികളും രണ്ട് രാത്രി ഷോകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ മുഴുവൻ രാത്രിയും പ്രദർശനം നടത്തുന്ന വേദികളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി വൈകിയുള്ള ഷോകൾ യുവജനങ്ങളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജെൻ സീ സിനിമാപ്രേമികളെയും ആകർഷിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
Also Read: സമരസപ്പെടാത്ത പോരാളിക്ക് വീണ്ടും തടവുശിക്ഷ; ജാഫർ പനാഹിയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്ന ഇറാൻ ഭരണകൂടം