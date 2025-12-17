Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / entertainment

കേരളത്തില്‍ ഇത്ര ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യമില്ലെന്ന് പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്, 'എ പ്രഗ്നന്‍റ് വിഡോ' യ്ക്ക് ഐഎഫ്എഫ്കെയില്‍ പ്രദര്‍ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചെന്ന് പരാതി

കേരള സമൂഹത്തിൽ അബലയായ ഒരു ഗർഭിണി സ്ത്രീ നേരിടുന്ന യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് ചിത്രം ചെയ്യുന്നത്

IFFK 2025 P T KUNJU MUHAMMED A PREGNANT WIDOW MOVIE
A Pregnant Widow, P T KUNJU MUHAMMED (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 17, 2025 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ആറോളം ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച എ പ്രഗ്നന്‍റ് വിഡോ എന്ന സിനിമയെ മനഃപൂർവ്വം മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്ന ആരോപണവുമായി ചലച്ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ. സിനിമയുടെ ഛായഗ്രാഹകനായ സാം ലാൽ പി. തോമസും തിരക്കഥാകൃത്ത് രാജേഷ് തില്ലങ്കേരിയും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്രോത്സവമായ കൽക്കത്ത ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സിനിമയാണ് എ പ്രഗ്നന്‍റ് വിഡോ. കേരള സമൂഹത്തിൽ അബലയായ ഒരു ഗർഭിണി സ്ത്രീ നേരിടുന്ന യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് ചിത്രം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചലച്ചിത്രത്തിന്‍റെ ആശയം അപരിഷ്കൃതമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മേളയിലെ ജൂറി അംഗം പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ചലച്ചിത്രം തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത്.

IFFK 2025 P T Kunju Muhammed A Pregnant Widow Movie
A Pregnant Widow (Facebook.com)

സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജാതി അധിക്ഷേപങ്ങൾ നവീന കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ജൂറി അംഗത്തിന്‍റെ വാദം. മാത്രമല്ല സിനിമയിലെ ഒരു പ്രത്യേക രംഗത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വലിയൊരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നും തിരക്കഥാകൃത്ത് രാജേഷ് തില്ലങ്കേരി പറയുന്നു.

സിനിമയുടെ ഒരു രംഗത്തിൽ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ രാത്രിയിൽ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഒരു പുരുഷൻ അവരെ സമീപിക്കുകയും ലൈംഗിക ആവശ്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ കാണാവുന്നതാണ്. യഥാർഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രഗ്നന്‍റ് വീഡോ എന്ന സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയധികം ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ജൂറി അംഗത്തിന്‍റെ വാദം. ഞങ്ങളുടെ സിനിമ മോശമാണെങ്കിൽ ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്ക് പരിഗണിക്കാതെ ഇരിക്കാം. അതിൽ പരാതിയില്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ന്യായങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ ആവുന്നതല്ല.

കേരളത്തിലെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ സിനിമ ഇതിനോടകം ആറു ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ക്യാമറാമാൻ സാം ലാൽ പി തോമസ് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ ചിത്രം ഇപ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നേദിവസം തന്നെ ചിത്രത്തിന്‍റെ സ്ക്രീനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്‍റെ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചില ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രദർശന വിലക്ക് നേരിട്ടതായി അറിയാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ആ സിനിമകളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിർദേശം ലഭിച്ചതായി അറിയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയ ഈ ഒരു സിനിമ കൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകുമോ എന്ന ഹാസ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യവും സാം ഉന്നയിക്കുന്നു.

IFFK 2025 P T Kunju Muhammed A Pregnant Widow Movie
സാം ലാൽ പി. തോമസ് (ETV Bharat)

29ാംമത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചലച്ചിത്രമേളയിലെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രമായിരുന്നു സാം. മലയാളത്തിലെ മുൻനിര ഛായാഗ്രഹകനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയൊണ് സാം വലിയൊരു അപകടത്തിൽ പെടുന്നതും മരണത്തിന്‍റെ പടിവാതിൽക്കൽ വരെ ചെന്നെത്തുന്നതും. മുപ്പതിലധികം സ്റ്റിച്ചുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ തലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നം പറ്റി. ഇനിയൊരു ജീവിതം ഇല്ല എന്നടത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാം തിരിച്ചു പിടിച്ചു. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആരും സാമിനെ മറക്കാൻ ഇടയില്ല. സാം ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയാണ് എ പ്രഗ്നന്‍റ് വീഡോ.

Also Read: ഐഎഫ്എഫ്കെ ഒരു പഠനക്കളരി; അഭിമാനത്തോടെ സാജു നവോദയ, സംവിധാന സംരംഭം ജനുവരിയിൽ

TAGGED:

IFFK 2025
P T KUNJU MUHAMMED
A PREGNANT WIDOW
MOVIE
IFFK 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.