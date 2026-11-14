IFFI 2026: 86 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 150ലധികം സിനിമകൾ; ഇന്ത്യൻ പനോരമയ്ക്ക് തുടക്കമിടാൻ 'ധുരന്ധറും' 'രാമായണയും'
'അതിർത്തികളില്ലാത്ത കഥകൾ' (Stories Without Borders) എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 1:04 PM IST
ലോക സിനിമയുടെ വൈവിധ്യവും പുതിയ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകളുടെ സൃഷ്ടികളും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ 57-ാമത് ഇന്ത്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയായ ഐ ഐ എഫ് ഐ (IFFI) ഒരുങ്ങുന്നു. 2026 നവംബർ 20 മുതൽ 28 വരെ ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന ചലച്ചിത്രമേളയിൽ 86 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 150ലധികം സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
'അതിർത്തികളില്ലാത്ത കഥകൾ' (Stories Without Borders) എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മേളയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംവിധായകരും അഭിനേതാക്കളും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കും.
137 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 1,900ലധികം സിനിമകളാണ് ഇത്തവണത്തെ ഐ ഐ എഫ് ഐ(IFFI) യിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. രണ്ബിര് കപൂറും സായ് പല്ലവി,യഷ് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'രാമായണ' ബ്രിക്സ് (BRICS )ഫിലിം വിഭാഗത്തിന് തുടക്കമിടുമ്പോൾ, 'ധുരന്ധർ', 'ബികമിംഗ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ പനോരമ വിഭാഗത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് നിവിന് പോളി- അഖില് സത്യന് ചിത്രം 'സര്വം മായ'യും വിജീഷ് മണിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന 'അട്ടപ്പാടി'യും പനോരമയില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കും. സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾക്ക് പുറമെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസുകൾ, ശിൽപശാലകൾ, പാനൽ ചർച്ചകൾ, ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുമായുള്ള സംവാദങ്ങൾ എന്നിവയും മേളയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും.
താജ് സിഡാഡെ ഡി ഗോവ ഹൊറൈസണിൽ നടന്ന കർട്ടൻ റെയ്സർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മേളയുടെ പ്രധാന പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ അശുതോഷ് ഗോവാരിക്കറും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഭാഷകളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും അതിരുകൾ മറികടന്ന് മനുഷ്യരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ മാധ്യമമാണ് സിനിമയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
ഉദ്ഘാടന ചിത്രം 'ഫാദർലാൻഡ്'; സമാപനത്തിന് 'വീ ആർ ഓൾ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്'
57-ാമത് ഐ ഐ എഫ് ഐ യുടെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോളിഷ് സംവിധായകൻ പാവെൽ പാവ്ലിക്കോവ്സ്കിയുടെ 'ഫാദർലാൻഡ്' ആണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം 1949ൽ ജർമനിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ എഴുത്തുകാരൻ തോമസ് മാനും മകൾ എറിക്കയും നേരിടുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. യുദ്ധാനന്തര ജർമനിയിലെ രാഷ്ട്രീയവും വ്യക്തിപരവുമായ വിഭജനങ്ങളിലേക്കാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ നയിക്കുന്നത്. 2026ലെ കാൻസ് ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രമാണിത്.
മേളയുടെ മിഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ചിത്രമായി അലീന സെർബാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഐ മാറ്റർ' പ്രദർശിപ്പിക്കും. റൊമാനിയ, ജർമനി, ബെൽജിയം എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത നിർമാണമായ ചിത്രം 101 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്. റൊമാനിയൻ, റൊമാനി ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രത്തിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ.
ആന്റണി ചെൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിംഗപ്പൂർ ചിത്രം 'വീ ആർ ഓൾ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്' ആണ് സമാപന ചിത്രം. 157 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സിനിമയിൽ മന്ദാരിൻ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലാണ് സംഭാഷണങ്ങൾ. ഒമ്പത് ദിവസം നീളുന്ന ചലച്ചിത്രമേള സമകാലിക സിംഗപ്പൂർ സിനിമയുടെ കഥയോടെയാകും സമാപിക്കുക.
ഈ വർഷത്തെ ഐ ഐ എഫ് ഐയില് സ്പെയിനിനാണ് 'കൺട്രി ഓഫ് ഓണർ' പദവി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാല് സ്പാനിഷ് ചിത്രങ്ങൾ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ജെയിം ലോറന്റെ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ദി ബാഡ് സൺ', 'ട്രിനിഡാഡ്', പെഡ്രോ അൽമോഡോവർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബിറ്റർ ക്രിസ്മസ്', ജെയിം മാച്ചിയ സംവിധാനം ചെയ്ത 'പെർസെഗിയുൻഡോ എ മൈക്കിൾ' എന്നിവയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ.
റഷ്യയാണ് ഇത്തവണത്തെ പങ്കാളി രാജ്യം. റഷ്യൻ സിനിമകൾക്കായി പ്രത്യേക പ്രദർശന വിഭാഗവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'ഫോർ', 'ന്യൂ ഹോം', അനസ്താസിയ കുസിന സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബോ ബോ', 'സിഡ്നി ലുമെറ്റിന്റെ ജന്മദിനം' എന്നിവയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ സിനിമയുടെ വൈവിധ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ വിഭാഗം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ബ്രിക്സ് വിഭാഗത്തിന് തുടക്കമിടാൻ 'രാമായണ'
57-ാമത് ഐ ഐ എഫ് ഐയിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രിക്സ് (BRICS) രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗം. ഈ വിഭാഗത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ 'രാമായണം' ആയിരിക്കും. ബ്രിക്സിലെ 11 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകൾക്കൊപ്പം പങ്കാളി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ചലച്ചിത്രനിർമാണ രീതികളും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന്കറെ ലക്ഷ്യം. സിനിമയിലൂടെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിനും സഹകരണത്തിനും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും മേള ശ്രമിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ പനോരമയ്ക്ക് തുടക്കമിടാൻ 'ധുരന്ധർ'
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വൈവിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ പനോരമ വിഭാഗത്തിൽ 18 ഭാഷകളിലായി 76 ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ഹിന്ദി ഫീച്ചർ ചിത്രമായ 'ധുരന്ധർ', ലഡാക്കി ഭാഷയിലുള്ള നോൺ ഫീച്ചർ ചിത്രമായ 'ബികമിംഗ്' എന്നിവയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രങ്ങൾ.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 404 ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളും 358 നോൺ ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളുമാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. മികച്ച വെബ് സീരീസ് (OTT) വിഭാഗത്തിലേക്ക് 46 എൻട്രികളും ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വിവിധ ഭാഷകളിലെയും പ്രാദേശിക ചലച്ചിത്ര മേഖലകളിലെയും കഥകൾക്ക് ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് ഈ വിഭാഗം.
രണ്ട് പുതിയ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി
സിനിമയുടെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇത്തവണ രണ്ട് പുതിയ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഐ ഐ എഫ് ഐ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആനിമേഷൻ സിനിമകൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ആനിമേഷൻ രംഗത്തെ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും സർഗാത്മക പരീക്ഷണങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തും.
'ഫിലിംസ് എബൗട്ട് ഫിലിംസ്' എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പുതിയ വിഭാഗം. ചലച്ചിത്രനിർമാണത്തിന്റെ കലയും പ്രക്രിയയും പ്രമേയമാക്കുന്ന അഞ്ച് സിനിമകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നും അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതികവും സർഗാത്മകവുമായ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വിഭാഗം സഹായിക്കും.
പുതിയ സംവിധായകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി മികച്ച അരങ്ങേറ്റ ഫീച്ചർ ഫിലിം മത്സരവും ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിക്കും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് ചിത്രങ്ങളാണ് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജർമനിയിൽ നിന്നുള്ള 'ഫേഡിംഗ് മാൻ', ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 'ദി സ്ലെഡ്ജ്', 'ബേർഡ്സ് ഓൺ ഐസ്', ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നുള്ള 'പാരീസ്', ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള 'ദി ബ്ലാക്ക് സീ', ഫ്രാൻസ്-ഇറ്റലി സംയുക്ത ചിത്രമായ 'എൽ'എജ് ഡി'ഓർ' (ദി ഗോൾഡൻ ഏജ്), ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള 'അറ്റ്ലാന്റിക്' എന്നിവയാണ് മത്സര ചിത്രങ്ങൾ.
ഈ വർഷത്തെ മേളയിൽ 52 വനിതാ സംവിധായകരും 62 പുതുമുഖ സംവിധായകരും പങ്കെടുക്കും. ഇവരിൽ 10 വനിതാ സംവിധായകരും 12 പുതുമുഖ സംവിധായകരും മത്സര വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്കും പുതുതലമുറ സംവിധായകർക്കും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.
യുവ ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനുമായി ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടുമാറോയുടെ ആറാമത് പതിപ്പും മേളയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും. ചലച്ചിത്രനിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 13 മേഖലകളിൽ നിന്നായി 100 പേരെയാണ് ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, മാസ്റ്റർ ക്ലാസുകൾ, ചർച്ചകൾ, 48 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഫിലിം മേക്കിങ് ചലഞ്ച് എന്നിവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. പരിചയസമ്പന്നരായ സംവിധായകരുമായും നിർമാതാക്കളുമായും മറ്റ് ചലച്ചിത്ര വിദഗ്ധരുമായും സംവദിക്കാനും സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും യുവപ്രതിഭകൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ചലച്ചിത്രമേളകളിലൊന്ന്
1952ൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകളിലൊന്നാണ്. കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം ഗോവ സർക്കാരിന്റെയും എന്റർടൈൻമെന്റ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഗോവയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.