മേളയിൽ 31 ചിത്രങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര വിലക്ക്; പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അക്കാദമി
സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ 30 വരെയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : September 21, 2026 at 7:18 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന 18-ാമത് രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെൻ്ററി ഹ്രസ്വചിത്ര മേളയിൽ (ഐഡിഎസ്എഫ്എഫ്കെ) പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി. ഔദ്യോഗികമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 31 ചിത്രങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അക്കാദമി കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നൽകി.
പ്രതിസന്ധിയിലായി മേള
സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ 30 വരെയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗികമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിനിമകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പ്രദർശനാനുമതി ലഭിക്കാത്തത് മേളയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയ കത്തിൽ അക്കാദമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മേളയിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 18 ചിത്രങ്ങൾ, ഇൻ്റർനാഷണൽ നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിലെ ഒൻപത് ചിത്രങ്ങൾ, ഫെസ്റ്റിവൽ വിന്നേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ, നേപ്പാൾ പാക്കേജിലെ ഒരു ചിത്രം എന്നിങ്ങനെ ആകെ 31 ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് കേന്ദ്രം പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചത്. ഇതിൽ 'ഗ്ലോബ്' എന്ന മലയാള ചിത്രവും ഉൾപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുനിന്നുമായി നിരവധി പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മേളയിൽ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത സിനിമകൾ ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇളവ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ഐഡിഎസ്എഫ്എഫ്കെയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനിരുന്ന 347 സിനിമകളുടെ പട്ടിക ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രമേയത്തിൻ്റെ സാരാംശം ഉൾപ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷയും ഇതിനൊപ്പം നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് 40 ചിത്രങ്ങളുടെ വിശദമായ സിനോപ്സിസുകളും ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിനുള്ള സ്ക്രീനറുകളും അക്കാദമി അധികൃതർ കൈമാറി. ഇതിന് ശേഷമാണ് യാതൊരു വിശദീകരണവുമില്ലാതെ 31 ചിത്രങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയം പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചത്.
ക്യൂറേറ്റോറിയൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം
കൃത്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമത്തിലൂടെ മേളയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നത് ചലച്ചിത്രമേളകളുടെ ക്യൂറേറ്റോറിയൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയാണെന്ന് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ് വിമർശിച്ചു. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ചിത്രങ്ങളുടെ സെൻസർ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി വീണ്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചത്. ഡോക്യുമെന്ററികൾക്കും ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾക്കുമായി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മേളകളിലൊന്നാണ് ഐഡിഎസ്എഫ്എഫ്കെ. സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് മുൻപും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണയും സമാനമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതോടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്.
അനുമതി ലഭിക്കാത്ത ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകരും അണിയറപ്രവർത്തകരും കടുത്ത നിരാശയിലാണ്. മേള തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരമൊരു നടപടിയുണ്ടായത്. ഇത് മേളയുടെ സംഘാടനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വേദിയാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ അടിയന്തരമായി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് പ്രദർശനാനുമതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം അനുകൂലമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും സിനിമാപ്രേമികളും.
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