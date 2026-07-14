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ഐഡിഎസ്എഫ്‌കെ ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ ഏഴുവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത്; സ്ഥിരീകരിച്ച് മന്ത്രി പി സി വിഷ്‌ണുനാഥ്

ഐഡിഎസ്എഫ്‌കെ ഒക്ടോബർ രണ്ടുമുതൽ ഏഴുവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുമെന്ന് സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി പി സി വിഷ്‌ണുനാഥ്, ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്കുള്ള (ഐഎഫ്‌കെകെ) എൻട്രികൾ ക്ഷണിക്കാനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കും.

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Minister PC Vishnunath (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 1:47 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: 18ാമത് രാജ്യാന്തര ഹ്രസ്വചലച്ചിത്ര, ഡോക്യൂമെൻ്ററി മേള (ഐഡിഎസ്എഫ്‌കെ) ഒക്‌ടോബർ രണ്ടുമുതൽ ഏഴുവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പിസി വിഷ്‌ണുനാഥ് അറിയിച്ചു. കൈരളി, ശ്രീ, നിള തിയേറ്ററുകളിലാണ് മേള നടക്കുക. ഈ മേളയിൽ പുരസ്‌കാരം നേടുന്നവരെ ഓസ്‌കാർ അവാർഡിന് നേരിട്ടു പരിഗണിക്കുമെന്നതു കൊണ്ട് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രകാരൻമാർ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കും. വിദേശത്തു നിന്നുൾപ്പെടെ 1741 എൻട്രികൾ മേളയിലേക്ക് ലഭിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരുകയാണ്.

ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്കുള്ള (ഐഎഫ്‌കെകെ) എൻട്രികൾ ക്ഷണിക്കാനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാകും അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള നടത്തുക. അതു സംബന്ധിച്ച് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതായി പ്രചാരണമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തത വരുത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

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സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്രധാന അക്കാദമികളെല്ലാം ഈ മാസം തന്നെ പുതിയ ഭരണാധികാരികൾ വരും. പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിധിയിൽ കൂടുതൽപേർ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്. അതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായവരെ മാത്രം നിലനിർത്തും. യോഗ്യതയില്ലാത്ത നിരവധിപേരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങളായിരുന്നു. ചില ആളുകൾക്കു വേണ്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ച അവസ്ഥയാണുണ്ടായിരുന്നത്.

കെഎസ്എഫ്‌ഡിസി പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. തിയേറ്ററുകൾ നഷ്‌ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കിഫ്ബി പദ്ധതികളെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ചിത്രാജ്ഞലി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പകുതി വഴിയിലാണ്. അതു പൂർത്തിയാക്കണം. സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നമാണ് കാരണം. ധനവകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും. സർക്കാർ ഫണ്ട് ലഭിച്ച് സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ മുന്നോട്ടു വന്നവർ ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ചിലർക്ക് പകുതി സഹായം മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ചിലർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ ചില തടസങ്ങൾ നേരിട്ടതായും അറിയിച്ചു. അവരുടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തും.

അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് സർക്കാർ പരിഗണിക്കും. നിലവിൽ അങ്ങനെയൊരു നിയമം ഇല്ല. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളോട് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാൻ മാത്രേമ സർക്കാരിന് ഇപ്പോഴാകൂ. സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസമെന്ന നിലയിൽ ചില പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ടൂറിസം മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും നിയമം കൊണ്ടുവരണം. കാരവൻ ടൂറിസം മുൻസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ അതു മുന്നോട്ടു പോയില്ല. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പിസി വിഷ്‌ണുനാഥ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

IDSFFK 2026
IDSFFK 2026 SCHEDULED TRIVANDRUM
MINISTER PC VISHNUNATH
IFFK AT THIRUVANANTHAPURAM
IDSFFK 2026 SCHEDULED

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