ETV Bharat / entertainment

ഇലക്‌ട്രിഫൈയിങ് ഗാനം; കാട്ടാളന്‍ ദി ഹണ്ടര്‍ ആന്തം പുറത്ത്, ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഹനീഫ് അദേനിയുടെ 'മാർക്കോ' നിർമ്മിച്ച ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റർടെയ്ൻമെന്‍റ്സ് തന്നെയാണ് ആന്‍റണി വർഗീസ് പെപ്പെ നായകനാകുന്ന 'കാട്ടാളനും' നിർമ്മിക്കുന്നത്.

KATTALAN HUNTER ANTHEM KATTALAN MOVIE ANTONY VARHESE PEPPE CUBES ENTERTAINMENTS
Kattalan (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 10:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്‍റണി വര്‍ഗീസ് (പെപ്പെ) പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം കാട്ടാളന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍. ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിര്‍മിച്ച് പോള്‍ ജോര്‍ജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ ദി ഹണ്ടര്‍ ആന്തം പുറത്ത്.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പേജിലൂടെയാണ് ഗാനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്‌ത ഗാനങ്ങളൊരുക്കി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് സംഗീതലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ നിഹാല്‍ സാദിഖ് ആണ് ഇലക്ട്രിഫൈയിങ് പ്രൊമോ ഗാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹനാന്‍ ഷായും നിഹാല്‍ സാദിഖും തന്നെയാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നതും. സുഹൈല്‍ കോയയും വിഘ്നേഷും എസ് വിഡിപിയും ചേര്‍ന്നാണ് ഗാനത്തിന് വരികള്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആന്തം സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് അശ്വിന്‍ എസ് കുമാര്‍ ആണ്.

ചടുലമായ ചുവടുകളും ദൃശ്യവിസ്‌മയങ്ങളും തന്നെയാണ് ഗാനത്തിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. മെയ് 28 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

ആനക്കൊമ്പ് കള്ളക്കടത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഭയാനകവും വന്യവുമായ ദൃശ്യങ്ങളുമായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നാണ് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലർ നൽകിയിട്ടുള്ള സൂചനകൾ. കെജിഎഫ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാൻ-ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ തൻ്റെ പവർഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറുകൾ കൊണ്ട് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച രവി ബസ്രൂർ 'കാട്ടാളനി'ലും വിസ്മയം തീർക്കാനെത്തുന്നുണ്ട്. കന്നഡയിലെ ശ്രദ്ധേയ സംഗീത സംവിധായകൻ അജനീഷ് ലോക്നാഥും കാട്ടാളനിൽ സംഗീതമൊരുക്കുന്നുണ്ട്.

ടി സീരീസാണ് സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഷിമാരൂ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡിസിട്രിബ്യൂട്ടർ പാർട്നർ. . 'കെ.ജി.എഫ്', 'കാന്താര' തുടങ്ങിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോംബാലെ ഫിലിംസാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കർണാടകയിലെ തിയേറ്റർ വിതരണാവകാശം റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രംഗത്തെ അതികായരായ ഫാർസ് ഫിലിംസാണ് 'കാട്ടാളൻ' സിനിമയുടെ ഓവർസീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നവാഗതനായ പോൾ ജോർജ്ജ് സംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ചിത്രം വമ്പൻ സാങ്കേതിക മികവോടെയും വൻ ബഡ്ജറ്റോടെയും എത്തുന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിലെ തന്നെ മികച്ചൊരു ദൃശ്യ വിസ്മയം തന്നെ ആകുമെന്നാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നത് 'ബിഗ് ബി', 'ചാപ്പ കുരിശ്', 'മുന്നറിയിപ്പ്', 'ചാർലി' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ണി ആറാണ്.

തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ തന്‍റേതായ ഇടം നേടിയെടുത്ത ദുഷാര വിജയനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികയായെത്തുന്നത്. ആൻ്റണി വർഗ്ഗീസ് പെപ്പെ നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും പാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും അടക്കം വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരുമിക്കുന്നത്.

പാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ സുനിൽ, കബീർ ദുഹാൻ സിങ് എന്നിവരും ജഗദീഷ്, സിദ്ധിഖ്, ആൻസൺ പോള്‍, രാജ് തിരൺദാസു, ഷോൺ ജോയ്, റാപ്പർ ബേബി ജീൻ, ഹനാൻ ഷാ, കിൽ താരം പാർത്ഥ് തീവാരി, 'ലോക' ഫെയിം ഷിബിൻ എസ്. രാഘവ്, ഹിപ്സ്റ്റർ‍ പ്രണവ് രാജ്, കോൾ മീ വെനം തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരുമിക്കുന്നത്.

എഡിറ്റിങ് നിർവഹിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ എഡിറ്റർ ഷമീർ മുഹമ്മദ് ആണ്. അഡീഷണൽ സോങ്ങ്: ബി. അജനീഷ് ലോക്‌നാഥ്, ഡിഒപി: രെണദേവ്, അഡീഷണൽ ഡിഒപി: ചന്ദ്രു സെൽവരാജ്, സുദീപ് എളമൺ, ഓഡിയോഗ്രഫി: എം.ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: സുനിൽ ദാസ്, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ഡിപിൽ ദേവ്, എക്സിക്യുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ജുമാന ഷെരീഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ദീപക് പരമേശ്വരൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: കിഷാൻ, കോസ്റ്റ്യൂം: ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ, സ്റ്റിൽസ്: അമൽ സി സദർ, കോറിയോഗ്രാഫർ: ഷെരീഫ്, സ്റ്റണ്ട് സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ, ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, സുഹൈൽ കോയ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ്: രാജേഷ് ഭാസ്കർ, വിഎഫ്എക്സ്: ത്രീഡിഎസ്, അഡീഷണൽ സോങ്ങ്: ബി. അജനീഷ് ലോക്‌നാഥ് , ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ഒബ്സിക്യൂറ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സ്, പി ആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്: വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ, പിആർഒ: വാഴൂര്‍ ജോസ്.

Read More:മാർക്കോയും കാട്ടാളനും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യമെന്ത്? മാസ്‌റ്റർ പ്ലാനുമായി ജോർജ്ജ് പീറ്റർ വീണ്ടും! ക്യൂബ്‌സ് യൂണിവേഴ്‌സിനെ പറ്റി ചര്‍ച്ച കൊഴുക്കുന്നു

'സിനിമ ഗംഭീരം! പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ത്രില്ലര്‍, മിന്നുന്ന പ്രകടനവുമായി ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം'; ദൃഢം പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

"ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്‌തതിൻ്റെ ഭയത്തോടെയുള്ള ജീവിതം"; ദൃശ്യം 3 ലാലേട്ടൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ, മേയ് 21ന്

TAGGED:

KATTALAN HUNTER ANTHEM
KATTALAN MOVIE
ANTONY VARHESE PEPPE
CUBES ENTERTAINMENTS
HUNTER ANTHEM SONG OUT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.