ജയിലര് 2 വിന് ആരാധകരുടെ കട്ട വെയിറ്റിങ്! വമ്പന് താരനിര; കാമിയോയില് എത്തുന്നത് ഷാരൂഖ് അല്ല ഹൃത്വിക് റോഷന്
മോഹന്ലാല് ഉള്പ്പെടെ ഒട്ടേറെ സൂപ്പര്താരങ്ങള് അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമാണ് രജനികാന്തിന്റെ ജയിലര് 2.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 11:28 AM IST
ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തമിഴ് സൂപ്പര്താരം രജനികാന്ത് നായകാകുന്ന ജയിലര് 2. നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് മലയാളത്തിന്റെ മോഹന്ലാല് ഉള്പ്പെടെ വമ്പന് താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ അതിഥി വേഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. നേരത്തെ അതിഥി വേഷത്തില് ബോളിവുഡ് സൂപ്പര് താരങ്ങളായ ആമിര് ഖാനോ ഷാരൂഖ് ഖാനോ എത്തുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. എന്നാല് അതിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഹൃത്വിക് റോഷനാണ് ചിത്രത്തില് കാമിയോ റോളില് എത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. നീണ്ട ആഴ്ചകളുടെ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഹൃത്വിക് ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുവെന്ന വാര്ത്ത വരുന്നത്.
ചിത്രത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഹൃത്വിക് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തീയതികൾ നിർമ്മാതാക്കൾ ഇതിനകം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് സൂചന. ജൂൺ 22, 23 തീയതികളിൽ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചാണ് നടൻ തന്റെ സീക്വൻസിന്റെ ചിത്രീകരണം നടത്തുക.
ഒരു ചെറിയ അതിഥി വേഷത്തില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കഥയില് കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താന് പാകത്തിലുള്ള ശക്തമായ കഥാപാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ചിത്രത്തില് എത്തുകയെന്നാണ് സൂചന. ബോളിവുഡ് സൂപ്പർസ്റ്റാറിനായി ഒരു ഗംഭീരമായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീക്വൻസ് ടീം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
നാല്പത് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഹൃത്വിക്കും രജനികാന്തും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ജയിലറിനുണ്ട്. 1986-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഭഗവാൻ ദാദ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബാലതാരമായി ഹൃത്വിക് റോഷൻ രജനീകാന്തിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചിരുന്നു.
നേരത്തെ ഷാരൂഖ് ഖാന് ചെയ്യാനിരുന്ന വേഷത്തിലേക്കാണ് ഹൃത്വിക് വരുന്നതെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം കിങ് എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകള് കാരണമാണ് ഷാരൂഖ് ഖാന് ജയിലര് 2 വില് നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നാണ് വിവരം. ഷാരൂഖ് റാന് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഡേറ്റുകള് നല്കിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് മകള് സുഹാന ഖാന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ കിങ്ങിനാണ് ഷാരൂഖ് മുന്ഗണന നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നേരത്തെ പൂര്ത്തിയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ തന്റെ ലുക്ക് പുറത്തുവരാതിരിക്കാന് ജയിലറിന്റെ റിലീസ് കിങ്ങിന് ശേഷമാക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അത് സാധ്യമാകാത്തതിനാലാണ് അദ്ദേഹം പിന്മാറിയതെന്നും വിവരമുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നിര്മാതാക്കള് ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യാനായി ഹൃത്വിക് റോഷനിലേക്ക് എത്തിയത്.
ജയിലര് 2വിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. സിനിമയുടേതായി പുറത്തുവരുന്ന ഓരോ അപ്ഡേറ്റും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
രജനികാന്ത് മുത്തുവേല് പാണ്ഡ്യനായി വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോള് തിയേറ്റര് ഇളക്കി മറിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകര് പറയുന്നത്. ചിത്രത്തില് വമ്പന് ആക്ഷന് സീക്വന്സുകള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന. സണ്പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറില് കലാനിധി മാരന് നിര്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം സെപ്റ്റംബറില് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
രജിനികാന്തിനൊപ്പം ഒട്ടേറെ മലയാളി അഭിനേതാക്കളും ഭാഗമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, കോട്ടയം നസീർ, അന്ന രേഷ്മ രാജൻ, വിനീത് തട്ടിൽ, സുനിൽ സുഖദ, സുജിത് ഷങ്കർ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രമായി മോഹൻലാലും സിനിമയിലെത്തും.
ചിത്രത്തിൽ വിനായകൻ അവതരിപ്പിച്ച വർമൻ എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും വിനായകൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നടൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.