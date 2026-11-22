സിനിമ പ്രദര്ശനം അത്ര ഈസിയല്ല; എന്താണ് തിയറ്ററിനുള്ളില് നടക്കുന്ന മായാജാലം?
സിനിമയുടെ ആധുനികത തിയേറ്ററിലും സംഭവിച്ചു. ഫിലിം പെട്ടി എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാലതാമസം, സുരക്ഷ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. തിയേറ്ററിനുള്ളിലെ മായജാലത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കാം...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2026 at 6:03 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഒരു ആധുനിക സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ. കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഹോം തിയേറ്റർ സൗകര്യമുണ്ട്. ശബ്ദ സംവിധാനവും, പ്രൊജക്ടറും, വീഡിയോ ഫീഡർ ഡിവൈസും മാത്രമുള്ള ലളിതമായ സാങ്കേതികവിദ്യയാണത്. എന്നാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കി, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഒരേസമയം എത്തിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന മായാജാലം ഇത്രയും ലളിതമായിട്ട് അല്ല തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.
തുടക്കകാലത്തെ സിനിമ പ്രദർശനം
നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സിനിമ ഫിലിമുകളിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും ഫിലിം പ്രൊജക്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ തന്നെ. നിർമാതാവിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ സിനിമയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്വന്തമാക്കുന്ന ഏജൻസി പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഫിലിം പെട്ടികളിലാക്കി, പൊതുഗതാഗതമോ സ്വകാര്യ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിച്ചിരുന്നത്.
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ഒരു 2012 കാലഘട്ടം വരെ പെട്ടിയെത്താൻ വൈകി എന്ന കാരണത്താൽ ആദ്യപ്രദർശനങ്ങൾ വൈകിയ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ അനുസരിച്ച് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഒരു ഷോ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ, ആ സിനിമ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ കൃത്യം പത്തുമണിക്ക് തന്നെ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും.
എന്താണ് ഒരു തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്?
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ 4:3 എന്ന റേഷ്യോയിലുള്ള സ്ക്രീനുകൾ ആയിരുന്നു ഒട്ടുമിക്ക തിയേറ്ററുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. മലയാളത്തിൽ തച്ചോളി അമ്പു, പടയോട്ടം, മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ എത്തിച്ചേർന്നതോടെയാണ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും വൈഡ് സ്ക്രീനിലേക്ക് തിയേറ്ററുകൾ മാറുന്നത്.
മിക്കവാറും തിയേറ്ററുകളുടെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം പില്ലറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറി ആധുനിക കൺസ്ട്രക്ഷനുകളിലേക്ക് തിയേറ്ററുകൾ മാറിയതിനു കാരണവും മേൽപ്പറഞ്ഞ സിനിമകൾ തന്നെയാണ്. അതിനു കാരണക്കാരായനയതാകട്ടെ മലയാളത്തിൻ്റെ വിഖ്യാത സംവിധായകൻ ജിജോ പുന്നൂസാണെന്ന് പ്രശസ്ത സംവിധായകനും നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ രഘുനാഥ് പലേരിയാണ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ആദ്യം ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യം..
പൊതുവേ കേരളത്തിലെ ആധുനിക തിയേറ്ററുകളിൽ ഇപ്പോൾ 7.1, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് ശബ്ദ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സിനിമാരീതികൾക്ക് 7.1 തന്നെ ധാരാളമാണെന്ന് നിരവധി തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 7.1 എന്നാൽ 7 സ്പീക്കറുകളും ഒരു സബ് വൂഫറും ആണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ അരുത്. 500 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സ്പീക്കറുകൾ കൊണ്ട് മികച്ച ശബ്ദ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
ശബ്ദത്തിൻ്റെ ചാനലുകളെയാണ് 7.1, അറ്റ്മോസ് എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെയാണ് സൗണ്ട് സംവിധാനം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും. 7.1 ൽ 7 സ്പീക്കറുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും, ഡോൾബി അറ്റ്മോസില് 16 സ്പീക്കറുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും തിയേറ്ററുകളുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യും. സബ് വൂഫർ സിസ്റ്റവും പ്രധാന സ്പീക്കറുകളും പലപ്പോഴും സ്ക്രീനിന് പിന്നിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇനി പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് .....
നിലവിൽ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ ലേസർ പ്രൊജക്ഷൻ, ലാമ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതികളാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. ലേസർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതികത എങ്കിലും, ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ലാമ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ടറുകളാണ് ഗുണനിലവാരം കൂടുതൽ നൽകുന്നത്. 60 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മൂന്നു കോടി രൂപ വരെയാണ് ദൃശ്യ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ഒരു തിയേറ്ററിന് ചെലവാകുന്നത്.
സാങ്കേതികവിദ്യ ആകട്ടെ ഓരോ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടൻ്റ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ് പൊതുവേ തിയേറ്ററുകൾക്ക് പ്രൊജക്ടർ സംവിധാനവും സെർവറും നൽകുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വാടകയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ പണച്ചെലവിൽ തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യമോ, അല്ലെങ്കിൽ പണമോ വാടകയിനത്തിൽ കൂട്ടും.
ഡിജിറ്റൽ സിനിമ..
ഫിലിം പെട്ടി എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാലതാമസം, സുരക്ഷ, നിർമാതാക്കൾക്ക് തിയേറ്റർ പ്രദർശനങ്ങളുടെ മേൽ കൂടുതൽ ആധിപത്യം, ഗുണനിലവാരം എന്നിവയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ് കമ്പനികൾ ഡിസിഐ അഥവാ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ ഇൻഷിയേറ്റീവ് എന്ന സംവിധാനം ആഗോളതലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവിടെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തിൽ എത്തുന്നത്. നമുക്ക് പരിചിതമായ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഏജൻസികൾ ആണ് ക്യൂബ്, യു എഫ് ഒ തുടങ്ങിയവ.
സെൻസറിങ് പൂർത്തിയായ ശേഷം നിർമാതാവ് ഒരു ചലച്ചിത്രം ഈ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഏജൻസികളുടെ സെർവറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. സിനിമയെ കൃത്യമായി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റുമാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂബിനെയും, യു എഫ് ഓ യെയും വിശേഷിപ്പിക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഒക്കെ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള ഒറ്റ ഫയൽ ആയിട്ടല്ല ഡിജിറ്റൽ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ സെർവറുകളിലേക്ക് സിനിമ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്നത് ഡിസിപി എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ആണ്.
അഥവാ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ പാക്കേജ്. സിനിമയുടെ വീഡിയോ സാധാരണ ഫോർമാറ്റുകളിൽ അല്ല ഡിസിപി ക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെ പി ജെ 2000 എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ സെക്കൻഡിൽ 24 മുതൽ 30 വരെ ചിത്രങ്ങൾ ഓടുന്ന തരത്തിലാണ് വീഡിയോയുടെ സജ്ജീകരണം. അറ്റ്മോസ് അല്ലെങ്കിൽ 7.1 ഫോർമാറ്റിൽ ശബ്ദം പ്രത്യേകമുണ്ടാകും. ഒപ്പം മറ്റൊരു ഫയൽ ആയിട്ടായിരിക്കും സബ്ടൈറ്ററുകളും മറ്റ് അനുബന്ധകാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.
ശബ്ദം 24 ബിറ്റ് അൺ കംപ്രസഡ് പി സി എം ഫോർമാറ്റിൽ ആണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗുണനിലവാരം ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഓരോ സിനിമയും 150 മുതൽ 300 ജിബി വരെ ഫയൽ സൈസും ഉണ്ടാകും. സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനം വഴി ഒന്നിപ്പിച്ചാണ് ഇവയെല്ലാം പ്രൊജക്ടറിലൂടെ തിരശീലയിൽ എത്തുന്നത്.
Aes 128 ബിറ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ..
ഒരു ഫിലിം പെട്ടി മോഷ്ടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കയ്യൂക്കുള്ളവന് അത് സാധിക്കും. അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമല്ലേ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫയൽ മോഷ്ടിക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കാം.. സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ കമ്പനികളുടെ സെർവറുകളിൽ നിന്നോ തിയേറ്ററിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ കോടികൾ മുടക്കിയെടുക്കുന്ന സിനിമ നിസാരമായി കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി.
Aes 128 ബിറ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിസിപി സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ കമ്പനികൾ ഡിജിറ്റലായി ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത്ര എളുപ്പം പൊട്ടിച്ചെറിയാവുന്ന സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനം അല്ല ഇത്. തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഡിസിപി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മോഷ്ടിച്ചാലും സിനിമ കോപ്പി ചെയ്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ഏതു രീതിയിലും നിയമവിധേയമായി അല്ലാതെ സിനിമ സ്വന്തമാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ ഫയലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസിപിയുടെ രൂപകല്പന. ഒരുപക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ മാന്ത്രിക പൂട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
പൂട്ട് തുറക്കാനുള്ള താക്കോൽ
ഒരു സിനിമയുടെ ഷെഡ്യൂൾ, നിർമാതാവും തിയേറ്ററുകാരും തമ്മിലുള്ള സംയുക്തമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ടൈമിൽ തന്നെ കെടിഎം അഥവാ കീ ഡെലിവറി മെസേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാസ്വേർഡ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ കമ്പനികൾ തിയേറ്റർ ഉടമകൾക്ക് അയച്ചു നൽകും. ഓരോ തിയേറ്ററിനും കീ ഡെലിവറി മെസേജ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ആയിരിക്കും കീ ഡെലിവറി മെസേജിന് കാലാവധി ഉണ്ടാക്കുക.
അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിമുതൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിവരെയാണ് കീ ഡെലിവറി മെസേജിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എങ്കിൽ, ഇതിനിടയിലുള്ള സമയത്തു മാത്രമേ സിനിമ ഡിസിപിയിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അഡീഷണൽ പ്രദർശനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ നിർമാതാവിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം വേറൊരു കീ ഡെലിവറി മെസ്സേജ് തിയേറ്റർ ഉടമകൾക്ക് ഏജൻസികൾ അയച്ചുകൊടുക്കും. പലപ്പോഴും സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ സമയക്രമം കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കീ ഡെലിവറി മെസ്സേജുകളുടെ വാലിഡിറ്റി കാരണമാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് പാസ്വേഡ് വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രദർശനം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സിനിമ അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നീട് അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിൽ മാത്രമാണ് പുതിയ കീ ലഭിക്കുക. അധികം ഷോകൾ ഉള്ള റിലീസ് ദിവസങ്ങളിൽ, ആളുകൾ തീയറ്ററിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും മുൻപ് തന്നെ ഷോ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ കാരണത്താലാണ്.
സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്കെത്തുന്നത്
നമ്മൾ മൊബൈലിൽ സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ഫയൽ തിയേറ്ററുകളിലും എത്തുന്നത്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സിനിമ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്ലേ ചെയ്യാം. പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന അതിവേഗ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്യൂബിൽ നിന്നോ യു എഫ് ഓയിൽ നിന്നോ തിയേറ്റർ സെർവറിലെക്ക് സിനിമ എത്തുന്നത്. ഇതിനായി ക്യൂബ് വയർ എന്ന ആഗോള ശൃംഖല തന്നെയുണ്ട്. വമ്പൻ മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിൽ എല്ലാം ഈ രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്.
രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഡൗൺലോഡിങ്ങ്
നമ്മുടെയെല്ലാം വീട്ടിൽ ഡിടിഎച്ച് സംവിധാനം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയൊരു രീതിയിലും സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗത കുറഞ്ഞ ഗ്രാമങ്ങളിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണ് തിയേറ്ററിലെ സെർവറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത്. ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ തിയേറ്ററുടെ മുകളിൽ വലിയൊരു ഡിഷ് ആൻ്റിനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇൻ്റർനെറ്റും സാറ്റലൈറ്റും ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ പണിമുടക്കിയാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളിൽ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന രീതിയും നിലവിലുണ്ട്.
പ്രൊജക്ടർ റൂമിൽ..
പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ആണ് സിനിമാപ്രദർശനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഒരു ഷോ സമയത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ പരസ്യങ്ങൾ, മറ്റു വീഡിയോകൾ, സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പിന്നീട് സിനിമ അങ്ങനെയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു ടൈംടേബിൾ ഓരോ പ്രദർശനത്തിനും ഉണ്ടാകും. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഈ ടൈംടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊജക്ടർ ഓപ്പറേറ്ററുടെ ജോലി.
ബാക്കിയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ. ഒട്ടുമിക്ക തിയേറ്ററുകളിലും സിനിമ പ്രദർശനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ആണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സിനിമയുടെ ശബ്ദ വ്യതിയാനം, കളർ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ പാസ്വേർഡ് തുറക്കുന്നതിനായി മറ്റൊരു സുരക്ഷാ കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രൊജക്ടർ സെർവറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. യന്ത്രങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ്റെ ജോലി.
തിയേറ്റർ പ്രിൻ്റുകൾ
തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകളെ സെർവറിൽ നിന്നും മോഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പകർത്താമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യാജ സിനിമ ഫയലുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സുലഭവുമാണ്. ഒരു ആധുനിക സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചോ സിനിമ പകർത്തിയാൽ അത് ഏത് തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് പകർത്തിയത് എന്ന് വളരെ നിസാരമായി തിരിച്ചറിയാം. ഡിസിപി ഫയലുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടറുകളിൽ ഫോറൻസിക് വാട്ടർ മാർക്കിങ് എന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
ശബ്ദത്തിലും ദൃശ്യത്തിലും നമ്മുടെ കണ്ണിനും കാതിനും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ചില കോഡുകൾ പ്രൊജക്ടർ സെർവറുകൾ ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോഡുകൾ വളരെ നിസാരമായി ഡി കോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വ്യാജ പ്രിൻ്റ് ഏത് തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് പുറത്തുവന്നത് എന്ന് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മനസിലാക്കാനും സാധിക്കും. ഏതു തിയേറ്റർ ഏത് സ്ക്രീൻ, എത്രാം നമ്പർ ഷോ എന്നിവയൊക്കെ വ്യക്തമാകും. നിർമാതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു തിയേറ്ററിലെ പ്രദർശനം കെ ഡി എം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു മുടക്കാനും നിലവിൽ സാധിക്കും.
മികച്ച ശബ്ദ ദൃശ്യാനുഭവത്തിന് തിയേറ്ററിലെ ഏത് സീറ്റാണ് നല്ലത്
ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്തുള്ള തിയേറ്റർ സീറ്റിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമാണ് മികച്ച കാഴ്ചയും മികച്ച ശബ്ദാനുഭവവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എന്നാൽ തിയേറ്ററിനുള്ളിലെ ഏത് സീറ്റിൽ ഇരുന്നാലും കൃത്യമായ ദൃശ്യ ശ്രവ്യ അനുഭൂതി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സ്ക്രീനും ശബ്ദ സംവിധാനവും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
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