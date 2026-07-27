കൺപീലികളുടെ ചലനത്തിൽ വിരിഞ്ഞ 'നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ നടകളിൽ'; പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ യാത്രാവിവരണം
ശാരീരിക പരിമിതികളെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച് എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് അത്ഭുതം തീർക്കുന്ന കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിലൂടെ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 4:40 PM IST
അക്കി വിനായക്
കണ്ണുകൾകൊണ്ട് കാവ്യമെഴുതിയെന്നത് കവിഭാവന മാത്രമാണെന്ന് കരുതുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് പി എസ് കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. ജന്മനാ സ്പൈനൽ മസ്കുലാർ അട്രോഫി (SMA) എന്ന രോഗാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് കൈകാലുകൾക്ക് ചലനശേഷിയില്ലാതിരുന്നിട്ടും, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കണ്ണുകൾകൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി 'നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ നടകളിൽ' എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ യാത്രാവിവരണം രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവകലാകാരൻ. ശാരീരിക പരിമിതികളെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച് എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് അത്ഭുതം തീർക്കുന്ന കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിലൂടെ...
പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച അക്ഷരയാത്ര
കൊല്ലം, തെങ്കാശി, മധുര, രാമേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അമ്മയോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം നടത്തിയ യാത്രാനുഭവങ്ങളാണ് കൃഷ്ണകുമാറിലെ എഴുത്തുകാരന് ഇന്ധനമായത്. ഹോം ട്യൂഷനിലൂടെയും ഓപ്പൺ സ്കൂളിലൂടെയും അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ച കൃഷ്ണകുമാർ, വായനയിലൂടെ ലോകം കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. തളരാത്ത മനോബലവുമായി അമ്മയും സുഹൃത്തുക്കളും ഒപ്പമുള്ളപ്പോൾ തനിക്ക് പരിമിതികളില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിസ്മയം
കൈകൾക്കും കാലുകൾക്കും ചലനമില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പൂർണമായി കടലാസിലേക്ക് പകർത്താൻ കൃഷ്ണകുമാർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് സാങ്കേതികവിദ്യ. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സമയക്രമം പാലിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ കണ്ണുകൾകൊണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ നിയന്ത്രിച്ച്, ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റിന്റെയും പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ക്രിയാത്മകതയ്ക്ക് സമയക്രമം പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ എഴുതണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ജനങ്ങളിലേക്ക്
കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ മാന്ത്രികത തിരിച്ചറിഞ്ഞ മാതൃഭൂമി ബുക്സ് ആണ് 150-ലധികം പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത് വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ലളിതവും മനോഹരവുമായ ഭാഷയും വായനക്കാരനെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കാന്തിക സ്വഭാവവുമാണ് ഈ കൃത്രിമത്വമില്ലാത്ത യാത്രാവിവരണത്തെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത്. അനുഭവസമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും എഴുതാൻ മടിക്കുന്നവർക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ് ശാരീരികാവസ്ഥകളെ ചിറകുകളാക്കി മാറ്റി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സാധ്യമാക്കിയ നേട്ടം.
കൺപീലികളുടെ ചലനത്തിൽ വിരിയുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ
സാധാരണക്കാർ കീബോർഡിൽ വിരലമർത്തുമ്പോൾ, കൃഷ്ണകുമാർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൺപോളകളുടെ ചലനം കൊണ്ടാണ്. ഐടി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ 'ടുബി' (Tobii) എന്ന അത്യാധുനിക ഉപകരണമാണ് കൃഷ്ണകുമാറിന് വഴികാട്ടിയായത്. മൂന്നു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലവരുന്ന ഈ ഉപകരണത്തിലൂടെ, സാധാരണ ഒരാൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതേ വേഗതയിൽ കണ്ണുകൾകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ മലയാളം ഇൻപുട്ട് വഴി മംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് കൃഷ്ണകുമാർ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത്. തുടർച്ചയായി ഫോൺ കോളുകൾ വരുമ്പോൾ അമ്മയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് സ്വന്തമായി ഫോൺ കോളുകൾ അറ്റെന്ഡ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ തുണയാകുന്നു.
കൊല്ലം, തെങ്കാശി, മധുര, രാമേശ്വരം, ധനുഷ്കോടി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അമ്മയോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം നടത്തിയ അഞ്ചു ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് അടിസ്ഥാനം. 2018-ൽ എ ശ്രീധരമേനോൻ്റെ 'ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം' വായിച്ചറിഞ്ഞ ചേര-ചോള-പാണ്ഡ്യ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകൾ നേരിൽ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് കൃഷ്ണകുമാറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ കഴുത്തിന് താഴേക്ക് ചലനമില്ല. ദേഹം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വീൽചെയറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം. "എൻ്റെ മെയ്യാണ് അമ്മയും സുഹൃത്തുക്കളും. ഈ ഭൂമിയും ഇവിടത്തെ കാഴ്ചകളും ഞാനും കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്," കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നു. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ ഉടൻ 75 പേജുള്ള യാത്രാവിവരണം എഴുതുകയും, അത് മാതൃഭൂമി മാഗസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രസാധകരുടെ കൂടി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുസ്തകരൂപത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു.
ആകെ 11 അധ്യായങ്ങളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ യാത്രാനുഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം ചരിത്രവും ജീവിതചിന്തകളും ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമേ കരുതിയിരുന്നു. പിന്നീടാണ് തിരിച്ചുവന്ന് 75 പേജുകൾ ഉള്ള യാത്രാവിവരണം എഴുതിയത്. ഇതിൽ കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമാണ് മാഗസിനിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നത്. യാത്രാവിവരണത്തിന് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് പുസ്തകം എഴുതാൻ പ്രചോദനമായത്.
യാത്രാവിവരണം എഴുതാൻ ഒന്നര മാസവും, പിന്നീട് പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കാൻ ആറു മാസവുമടക്കം ആകെ ഏഴര മാസമാണ് കൃഷ്ണകുമാർ ഈ സൃഷ്ടിക്കായി മാറ്റിവെച്ചത്. എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 200-ലധികം പേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എഡിറ്റിങ്ങിന് ശേഷമാണ് 165 പേജുകളുള്ള പുസ്തകമായി ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്തത്.
മാഞ്ഞുപോയ ജീവനുകളും വേദനയുടെ ഓർമകളും
കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും എളുപ്പമുള്ളതൊന്നുമായിരുന്നില്ല. മനോഹരമായി ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്ന പ്രിയ സഹോദരി ദേവികയായിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ട്. പക്ഷികളെയും ചിത്രശലഭങ്ങളെയും ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ദേവികയെ 'ചിത്രശലഭം' എന്നാണ് കൃഷ്ണകുമാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ 2012-ൽ ദേവിക വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് കുടുംബത്തോടൊപ്പം മടങ്ങിവരവേ ചേർത്തലയിൽ വെച്ച ഉണ്ടായ വാഹനാപകടം അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു. ആ ദുരന്തത്തിൽ കൃഷ്ണകുമാറിനും അമ്മയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടമായി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് കടുത്ത ശാരീരിക പരിക്കുകളോടെ മാസങ്ങളോളം കിടപ്പിലായ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ലോകം തികച്ചും ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതായി മാറി.
ഒരുപാട് കാലം അപകടത്തെ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ 42-ാമത്തെ ദിവസം കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ദേഹത്തുനിന്ന് പ്ലാസ്റ്ററുകൾ മാറ്റി. രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബെഡിൽ നിന്നും വീൽചെയറിലേക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചു.
"എന്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കണം, ആർക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കണം" എന്ന് തോന്നിപ്പോയ ആ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കൂട്ടുകാരുടെയും സംഘടനകളുടെയും സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം തിരികെവന്നത്.
'മൈൻഡ്' നൽകിയ കൈത്താങ്ങും യൂത്ത് ഐക്കൺ പുരസ്കാരവും
ഇരുട്ടടഞ്ഞ മുറികളിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് 'മൈൻഡ്' (മൊബിലിറ്റി ഇൻ ഡിസ്ട്രോഫി ട്രസ്റ്റ്) എന്ന സംഘടനയാണ്. മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി ബാധിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താനും, അവബോധ ക്ലാസുകൾ എടുക്കാനും, പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വീൽചെയർ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹം മുന്നിൽ നിന്നു. ഈ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളുടെ അംഗീകാരമായി 2019-ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ യൂത്ത് ഐക്കൺ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. സ്പോർട്സിനോടും വലിയ താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണകുമാർ, രോഗം നൽകുന്ന വേദനകളെയെല്ലാം തൻ്റെ മനോബലം കൊണ്ട് അതിജീവിക്കുകയാണ്.
അടുത്ത ലക്ഷ്യം നോവൽ?
ഹോം ട്യൂഷനിലൂടെയാണ് വിദ്യാസമ്പന്നനായത്. അടുത്തകാലത്ത് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ പത്താം ക്ലാസ് എഴുതിയെടുത്തു. ഒരു പുസ്തകം എഴുതണം എന്നത് മനഃപൂർവമായ ചിന്താഗതിയിലൂടെ നടക്കില്ല. അതിനുള്ള സമയവും സാഹചര്യവും സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അറിയില്ല എന്നാണ് മറുപടി. അദ്ദേഹം അറിയില്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോഴും കണ്ണുകളിൽ എഴുതണമെന്ന ആഗ്രഹം തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരന് പ്രചോദനമാകുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ അക്ഷരങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. എന്നാലും എഴുതില്ലേയെന്ന് ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചപ്പോൾ എഴുതണമെന്ന് ഇരുത്തി ഒരു മറുപടി. നോവലാണ് മനസ്സിലുള്ളത്. മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസിംഗ് ഒന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. ഫിക്ഷൻ എഴുതാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതു കുറച്ചു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ മറുപടി. കഥകൾ എഴുതുമ്പോൾ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളായി നമ്മൾ തന്നെ മാറേണ്ടതുണ്ട്.
സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ ജീവനക്കാരിയായിരുന്ന അമ്മ ശ്രീലതയുടെയും ആത്മാർഥ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണയോടെ, പരിമിതികളെ ചിറകുകളാക്കി മാറ്റിയ കൃഷ്ണകുമാർ പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരുന്നവർക്ക് എന്നും ഒരു വലിയ പാഠപുസ്തകമാണ്. ശാരീരിക പരിമിതിയും മാനസിക ആഘാതവും കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന കലാകാരനെ തളർത്തിയില്ല എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ നടകളിൽ എന്ന പുസ്തകം. സ്പോർട്സിനോടും കൃഷ്ണകുമാറിന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. രോഗാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വലിയ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും വേദനയ്ക്കും കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും തളർത്താനാകില്ല. 'ദി മാൻ ഓൺ എ വീൽ ചെയർ' എന്ന പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമാണ് കൃഷ്ണകുമാർ.
പരിമിതികളെല്ലാം മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് മറികടന്ന്, സാങ്കേതികവിദ്യയെ സ്വന്തം ആയുധമാക്കി മാറ്റിയ കൃഷ്ണകുമാർ, എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് നൽകുന്നത് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ്.