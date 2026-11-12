പരിമിതികളുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വിഎഫ്എക്സ് വിസ്മയങ്ങളിലേക്ക്; മലയാള സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക പ്രയാണത്തിൻ്റെ കഥ
ചെന്നൈയിലെ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറുകളിൽ അർധരാത്രിയിലെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കായി കാത്തുനിന്ന കാലത്തുനിന്ന്, 2026-ലെ ആഗോള സിനിമാ വിപണിയിൽ സാങ്കേതിക വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് മലയാള സിനിമ വളർന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം
Published : November 12, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 7:41 PM IST
അക്കി വിനായക്
കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സും യഥാർഥ ദൃശ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം സാങ്കേതിക മികവിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലാണ് ഇന്ന് മലയാള സിനിമ. കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച ദൃശ്യങ്ങളെ ഒറിജിനലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന 'ഇൻവിസിബിൾ വിഎഫ്എക്സ്' പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമ ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുമ്പോൾ, അതിനുപിന്നിൽ പരിമിതികളോട് പൊരുതി ജയിച്ച വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറുകളിൽ അർധരാത്രിയിലെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കായി കാത്തുനിന്ന കാലത്തുനിന്ന്, 2026-ലെ ആഗോള സിനിമാ വിപണിയിൽ സാങ്കേതിക വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് മലയാള സിനിമ വളർന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
പരിഹാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വിസ്മയങ്ങളിലേക്ക്
മലയാള സിനിമയിലെ വിഎഫ്എക്സ് രംഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരാൽ തന്നെ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് അന്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി. യഥാർത്ഥ ദൃശ്യങ്ങളോട് ഇഴചേർന്നു കിടക്കുന്ന വി.എഫ്.എക്സ് മികവാണ് പുതിയ കാലത്തെ മലയാള സിനിമകളുടെ കരുത്ത്. ആശയപരമായ മികവുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ മുൻനിരയിലായിരുന്നു മലയാളം. ആദ്യത്തെ നിയോ-റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രം, ആദ്യത്തെ 3D സിനിമ, പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ 70 എം.എം ചിത്രം, ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഹൈബ്രിഡ് ലൈവ്-ആക്ഷൻ സിനിമ ('ഓ ഫാബി'), ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ സിനിമ എന്നിവയെല്ലാം മലയാളത്തിന്റെ സംഭാവനകളാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സഹായമില്ലാതെയാണ് 'ഓ ഫാബി' പോലൊരു വിസ്മയം അന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നത് ഇന്നും അത്ഭുതമാണ്.
പരിമിതികൾ ഭയപ്പെടുത്തിയ ഭൂതകാലം
തുടക്കം മുതൽ തന്നെ 'പരിമിതികൾ' എന്ന വാക്ക് മലയാള സിനിമയെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു. കൊവിഡിന് ശേഷമാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയൊരു ബിസിനസ് വളർച്ചയുണ്ടായത്. എങ്കിലും തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഇൻഡസ്ട്രികൾ നേടിയ ബഹുഭാഷാ വിപണിയുടെ അത്രത്തോളം നാം ഇനിയും എത്തിച്ചേരാനുണ്ട്.
പണ്ട് 14 മുതൽ 20 വരെ മെയിൻ സെന്റർ റിലീസുകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്, തിയേറ്റർ കളക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഏക വരുമാനമാർഗ്ഗം. രണ്ട് സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകളും മാത്രം. ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ 50 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായിരുന്നു അന്ന്. 90-കളിലെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും 18-ഉം 25-ഉം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സിനിമകൾ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്. പലപ്പോഴും റിലീസ് തീയതി നിശ്ചയിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഷൂട്ടിങ് പോലും തുടങ്ങുക. ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി കളക്ഷനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുള്ളതിനാൽ, വലിയ പണച്ചെലവും സമയവും ആവശ്യമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ നിർമാതാക്കളും സംവിധായകരും മടിച്ചിരുന്നു.
കോടമ്പാക്കത്തെ അർധരാത്രികളും ആശയങ്ങളുടെ കരുത്തും
അൻപതുകളിലും അറുപതുകളിലും മലയാള സിനിമ 'കോടമ്പാക്കത്തിൻ്റെ സന്തതി'യായിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറുകളിൽ ഒതുങ്ങിനിന്ന സിനിമാലോകം. പകൽ സമയങ്ങളിൽ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ സിനിമകൾക്കായിരിക്കും സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറുകളിൽ മുൻഗണന. ഈ മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രികളുടെയും ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒന്നോ രണ്ടോ മണിയാകുമ്പോഴാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കുക.
രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് അടുത്ത തമിഴ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുമെന്നതിനാൽ, പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് മലയാളികൾക്ക് ഫ്ലോർ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ, പരമാവധി 25 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അക്കാലത്തെ സിനിമകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നത്. സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളുടെ ഈ കടുത്ത അഭാവത്തിലും, ശക്തമായ തിരക്കഥകളും ആശയങ്ങളും കൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ കലാകാരന്മാർ മലയാള സിനിമയെ പിടിച്ചുനിർത്തിയത്.
മലയാളത്തിൻ്റെ ആദ്യ നിയോ- റിയലിസ്റ്റിക് വിപ്ലവം
സത്യജിത്ത് റായിയുടെ 'പഥേർ പാഞ്ചാലി'ക്ക് മുൻപ് തന്നെ മലയാളത്തിൽ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ പിറന്നിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം. 1954-ൽ 21 വയസ്സുള്ള പി. രാംദാസ് എന്ന വിദ്യാർഥി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്' മലയാള സിനിമയുടെ വാർപ്പ് മാതൃകകളെ പൂർണമായും പൊളിച്ചെഴുതി. യഥാർഥ ലൊക്കേഷനും, അതിഭാവുകത്വമില്ലാത്ത നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ്ങും ആണ് നിയോ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകൾ. ഒരു കൂട്ടം കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ നിർമിച്ച ഈ ചിത്രം, അക്കാലത്തെ മലയാള സിനിമയിലെ നാടകീയമായ ശൈലികളെ പൂർണമായും പൊളിച്ചെഴുതി. ഒരു അച്ചടിശാലയിലെ തൊഴിലാളിയുടെയും അയാളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദാരിദ്ര്യവും, അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം പത്രം വിറ്റ് കുടുംബം പുലർത്താൻ നിർബന്ധിതനാകുന്ന ബാലൻ്റെയും കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. പുതുമുഖങ്ങൾ ആയിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങൾ. 1954 ലാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതും പിന്നീട് ലോകമൊട്ടാകെ ചർച്ചയാകുന്നതും. സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറുകളിൽ നിന്ന് സിനിമയെ പുറം ലോകത്തേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്തിൽ പി. രാംദാസിൻ്റെ പേര് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തിക്കൂട.
അതിൽ പ്രധാനി വിൻസെൻ്റ് മാസ്റ്റർ തന്നെയാണ്. ഔട്ട്ഡോർ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമകളിലെ വിപ്ലവം എന്ന് നീലക്കുയിൽ സിനിമയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വെള്ളിമെഡൽ നേടിയ ചിത്രം 1954ൽ തന്നെയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. രാമു കാര്യാട്ടും പി. ഭാസ്കരനും ചേർന്നായിരുന്നു സംവിധാനം. ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തതാകട്ടെ വിൻസെൻ്റ് മാസ്റ്ററും. നീലക്കുയിലിന് മുൻപ് പ്രകൃതിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സിനിമ കഥാസന്ദർഭം ആക്കി മാറ്റിയ ചരിത്രമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല. വലിയ വെളിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫിലിം ക്യാമറയും, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും, വൈദ്യുതിയുടെ അപര്യാപ്തതയും ഒക്കെയുള്ള കാലം. കേരള സംസ്ഥാനം പോലും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നീലക്കുയിൽ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന സമയം. മഴ കാരണം ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കി സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ താമസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി. ക്യാമറ ടീമും സംവിധായകനും കുറച്ച് അഭിനേതാക്കളും മാത്രം ലൊക്കേഷനിൽ ബാക്കിയായി. മഴ നോക്കി നിന്നപ്പോഴാണ് സംവിധായകരായ രാമു കാര്യട്ടിനും പി ഭാസ്കരനും സിനിമയിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാസന്ദർഭം ചിത്രീകരിച്ചാലോ എന്ന ആശയം ഉദിക്കുന്നത്. ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇതെല്ലാം കേട്ട് നിന്ന വിൻസെൻ്റ് മാസ്റ്റർ ലൊക്കേഷനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാഹനങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ വാഹനങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, അന്നത്തെ മങ്ങിയ ഹെഡ് ലൈറ്റ് വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പിച്ചു. വലിയ വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്നത്തെ ഫിലിം ക്യാമറയിൽ മഴയത്തുള്ള രംഗം ചിത്രീകരിക്കാൻ വിൻസെൻ്റ് മാസ്റ്റർ തയാറായി. നീലക്കുയിൽ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രംഗം സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. വാഹനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സിനിമയിലെ ഒരു രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അസംഭവ്യമായ കാലഘട്ടം. ഇന്ന് അതൊക്കെ നിസ്സാരമാണ്. ഷൂട്ട് ചെയ്ത രംഗങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞോ എന്നറിയാൻ ഫിലിം പ്രോസസ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഒരാഴ്ച സമയം എടുക്കും. തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയും തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി വാഴ്ത്തിയ രംഗമായിരുന്നു നീലക്കുയിൽ സിനിമയിലെ മഴ.വിൻസെൻ്റ് മാസ്റ്റർ കാട്ടിത്തന്ന വഴിയെ മലയാള സിനിമയെ പൂർണ അർഥത്തിൽ ഔട്ഡോർ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് പറിച്ചുനട്ടത് സംവിധായകനായ പി. എൻ. മേനോൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓളവും തീരവും പോലെയുള്ള സിനിമകൾ മലയാള സിനിമയുടെ ആവിഷ്കാര ഗ്രാമർ പൊളിച്ചെഴുതി. പിന്നീട് ചായം പൂശിയ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ ചുമരുകൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് കല്ലുകടിയായി മാറുകയും ചെയ്തു.
ക്യാമറ വിദ്യകളിലെ മാന്ത്രികത
സമയമെടുത്ത് സാങ്കേതിക വശങ്ങളിൽ മികവു കാട്ടിയാലും സിനിമകൾ വിജയിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ച രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് ഭാർഗവീനിലയവും ചെമ്മീനും.ഭാർഗവീനിലയം ഇന്നും മലയാള സിനിമ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ പാഠപുസ്തകം ആണ്. ഭാർഗവീനിലയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ 30 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മലയാള സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്ത ഛായഗ്രാഹകൻ സാലു ജോർജ് പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഇ ടി വി ഭാരതുമായി പ്രതികരിച്ചു.
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, യാതൊരു സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് മലയാള സിനിമ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാക്കിയത്? കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയോ വിഎഫ്എക്സിൻ്റെയോ സഹായമില്ലാതെ വെറും ക്യാമറ വിദ്യകൾ കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സുവർണകാലം മലയാള സിനിമയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.
മലയാള സിനിമയിൽ ക്യാമറ കൊണ്ട് വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്ത വിൻസൻ്റ് മാഷിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് പല സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും വളർന്നതെന്ന് സാലു ജോർജ് പറയുന്നു. 1967-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഭാർഗവീനിലയം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഭാർഗവി എന്ന യക്ഷി കഥാപാത്രത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ഭയാനകമായ പ്രകാശവലയം (Glow) ഇന്നും സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിലെ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. യക്ഷി കഥാപാത്രമായ ഭാർഗവിയെ തിരശ്ശീലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ ഭയാനകമായി തോന്നാനാണ് അത്തരം ഒരു പ്രകാശ വലയം സംവിധായകൻ ഒരുക്കിയത്. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളോ ആധുനിക ലെൻസുകളോ ഇല്ലാത്ത അക്കാലത്ത് ഭാർഗവി ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു.
കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ആയുഷ്കാലം എന്ന ചലച്ചിത്രം പുതിയകാലത്തെ പ്രേക്ഷകർക്കും സുപരിചിതമാണ്. ചിത്രത്തിൽ ജയറാം ഒരു ആത്മാവായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ജയറാമിൻ്റെ കഥാപാത്രം സിനിമയിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രകാശം വ്യക്തമാണ്. ജയറാം അവതരിപ്പിച്ച ആത്മാവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ചുറ്റും പ്രകാശവലയം സൃഷ്ടിക്കാൻ താൻ ഉപയോഗിച്ചതും വിൻസെൻ്റ് മാഷ് പരീക്ഷിച്ച അതേ വിദ്യയാണെന്ന് സാലു ജോർജ് വെളിപ്പെടുത്തി. ക്യാമറ ലെൻസിൽ വിക്സ് പോലുള്ള പെയിൻ കില്ലർ ബാമുകൾ പുരട്ടിയാണ് ഇത്തരം ഇഫക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. ഫ്രെയിമിൽ കഥാപാത്രം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ലെൻസിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ബാം പുരട്ടും. ഇതോടെ ലെൻസിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക 'ഗ്ലോ' ലഭിക്കുകയും കഥാപാത്രം പ്രകാശിക്കുന്നതായി തോന്നുകയും ചെയ്യും.
ഒരു ആശയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന ടെക്നിക്കാലിറ്റി
മലയാള സിനിമയുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗം മാത്രമല്ല വളർച്ചയായി പരിഗണിക്കാവുന്നത്. ഒരു ആശയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന ടെക്നിക്കാലിറ്റിയും പറയപ്പെടേണ്ടതായുണ്ട്. സിനിമാ നിരൂപകനായ ഡോക്ടർ ഷൈൻ കുമാർ അത്തരമൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചത്.
പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഒട്ടനവധി സംവിധായകരുണ്ടെങ്കിലും കെ. ജി. ജോർജ് മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടയാന നക്ഷത്രം ആയി നിലകൊള്ളുകയാണ്. നവീനരീതിയിൽ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കെ. ജി. ജോർജിനുള്ള കഴിവ് ഇന്നുള്ള സംവിധായകർക്കുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്.
സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ പുതിയ കാലം വരെ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഫോർത് വാൾ ബ്രേക്കിംഗ്. അതായത് സിനിമ എന്ന ലോകവും കഥാപാത്രങ്ങളും സാങ്കല്പികമായ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ആണ്. കഥ പറയുന്ന വേളയിൽ ക്യാമറക്കോ സംവിധായകനോ സിനിമാലോകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാനമില്ല. അഥവാ അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കടന്നു ചെന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും സിനിമ ആസ്വാദനത്തിൽ കല്ലുകടി ഉണ്ടാകും.
1983ലാണ് കെ. ജി. ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആദാമിൻ്റെ വാരിയെല്ല് എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഒരുകൂട്ടം സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ സകല ബന്ധനങ്ങളും തകർത്തെറിഞ്ഞ് ലോകത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങുന്നതാണ് പര്യവസാനം. പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടിയെറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ സിനിമയെന്ന ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ ബന്ധിച്ചിടാനും സംവിധായകൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ക്യാമറയും ക്യാമറമാനെയും സംവിധായകനെയും തട്ടിയെറിഞ്ഞ് കഥാപാത്രങ്ങളായ സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്ര ലോകത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു ക്ലൈമാക്സ് ഞെട്ടലോടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല സിനിമാ നിരൂപകരും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരും കണ്ടത്. പുതിയകാലത്ത് സിനിമ നിയമങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതാൻ സംവിധായകർ തയാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കാരണക്കാരൻ കെ. ജി. ജോർജ് തന്നെ.
നാടകത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ലോകത്തുനിന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് സിനിമയെ പറിച്ചുനട്ട സംവിധായകരിൽ ഒരാളും കെ. ജി ജോർജ് തന്നെ. മലയാള സിനിമയുടെ ആശയ സാങ്കേതികതയിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം കൊണ്ടുവന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ആദാമിൻ്റെ വാരിയെല്ലും കെ. ജി. ജോർജ് തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത ഇരകളും.
പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമാസ്കോപ്പ് ചിത്രമായി തച്ചോളി അമ്പുവും ആദ്യത്തെ 70 എം എം ചിത്രമായി പടയോട്ടവും തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമ പതുക്കെ മലയാള സിനിമയെ തിരിഞ്ഞുനോക്കി തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് 1984ൽ വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് മലയാള സിനിമ ചുവടുവെക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഇൻഡസ്ട്രികളും മലയാള സിനിമയുമായി കൈകോർത്ത നിമിഷം. ജിജോ എന്ന വിഖ്യാത സംവിധായകൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തില് പിറന്ന 'മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ'. ഹിന്ദിയിൽ അമിതാഭ്ബച്ചനും തെലുങ്കുവിൽ ചിരഞ്ജീവിയും തമിഴിൽ രജനീകാന്തും ആയിരുന്നു ചിത്രത്തെ അവരവരുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരുപക്ഷേ ആദ്യത്തെ പാൻ ഇന്ത്യൻ മലയാള ചിത്രം.
സംവിധായകനായ ജിജോ പുന്നൂസിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ത്രീഡി ചിത്രമായ മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ജനിക്കുന്നതിന് കാരണമായതെന്ന് രഘുനാഥ് പലേരി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറയുകയുണ്ടായി. സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ സിനിമയിലെ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ജിജോ പുന്നൂസ് എന്ന സംവിധായകന്റെ ദീർഘവീക്ഷണം മാതൃകയായിട്ടുണ്ട്. സിനിമ മാത്രമല്ല തിയേറ്ററുകളുടെ ആധുനിക രൂപഘടനയ്ക്കും തിയേറ്റർ സ്ക്രീനുകളുടെ നിലവാര വർധനവിനും കാരണമായത് സംവിധായകനായ ജിജോ പുന്നൂസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആയിരുന്നു എന്ന് രഘുനാഥ് പലേരി വെളിപ്പെടുത്തി.
വിദേശ ടെക്നോളജികളും സിനിമ നിർമാണ രീതികളും ഒക്കെ അക്കാലത്ത് മനസിലാക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സിനിമറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു മാഗസിനിലൂടെയാണ്. വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു മാഗസിനാണ് അത്.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ത്രീഡി ചിത്രം, ആദ്യ 70 എംഎം സിനിമ എന്നിവയൊക്കെ ജിജോ പുന്നൂസ് എന്ന സംവിധായകന്റെ സംഭാവനയാണ്. സ്റ്റീരിയോ ഫോണിക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തിയേറ്ററുകൾക്ക് പരിചിതമാക്കി കൊടുക്കുന്നതും ജിജോ പുന്നൂസിന്റെ സിനിമകളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ 70 എം എം ചിത്രം സംഭവിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിലാണ്. പക്ഷേ ആ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രോസസ് മുഴുവനും വിദേശത്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ പ്രോസസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത സ്റ്റീരിയോ ഫോണിക് 70 എം എം സിനിമ മലയാള ചിത്രമായ പടയോട്ടമാണ്. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സ്ക്രീനുകൾ മാറി വൈഡ് സ്ക്രീൻ സാങ്കേതികവിദ്യ മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ കാരണമായത് ജിജോ പുന്നൂസാണ്.
ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈവ് ആക്ഷൻ സിനിമ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മലയാളത്തിലായിരുന്നു. ശ്രീകുമാർ കൃഷ്ണൻ നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് 1993 ലാണ്. കമൽ ഹാസൻ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ 'ആളവന്താനാ'ണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലൈവ് ആക്ഷൻ ഹൈബ്രിഡ് ചിത്രം എന്ന മലയാളികൾ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ലൈവ് ആക്ഷൻ ഹൈബ്രിഡ് ചിത്രം സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങ് കേരളത്തിലാണ്മനുഷ്യ കഥാപാത്രങ്ങളോടൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനിമേഷൻ കഥാപാത്രങ്ങളും തിരശ്ശീല പങ്കിടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ലൈവ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് സിനിമകൾ.സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെ പറ്റി സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ കൃഷ്ണൻ നായർ ഇ ടി വി ഭാരതി നോട് സംസാരിക്കുന്നു.
1993- ൽ 'ഓഫാബി' പരീക്ഷണചിത്രമായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയെങ്കിലും 15 ദിവസം മാത്രമാണ് പ്രദർശനമുണ്ടായത്. സിനിമയുടെ ആശയവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ലോക നിലവാരത്തിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രത്തെ കയ്യടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അന്നത്തെ മലയാളി ജനത തയാറായില്ല.
സെല്ലുലോയ്ഡ് അഥവാ ഫിലിം ടെക്നോളജിയാണ് അക്കാലത്ത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത സിനിമ ടെക്നോളജി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന കാലം. അങ്ങനെയാണ് 83- ലോ മറ്റോ ഹൂ ഫ്രെയിംഡ് റോജർ റാബിറ്റ് എന്ന ചിത്രം കാണാനിടവരുന്നത്. ഫിലിം ടെക്നോളജിയുടെ എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളെയും ഭേദിച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത്.
എക്സ്പോസായ ഒരു ഫിലിമിൽ വീണ്ടും ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ അസംഭവ്യമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെയും അനിമേഷൻ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടും അസംഭവ്യം എന്നുള്ള ഒരു മറുപടി മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. ഏരിയൽ ഇമേജ് പ്രിന്റര് എന്നൊരു ടെക്നോളജിയെ കുറച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് വലിയ വഴിത്തിരിവാകുന്നത്. സുതാര്യമായ പേപ്പറിൽ അനിമേഷൻ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പടം വരച്ച് ഓരോരോ ഫ്രെയിമുകൾ ആയി ചെയ്തെടുക്കുക.
ഈ ഓരോ ഫ്രെയിമും ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുത്ത് സെക്കൻഡില് 24 ഫ്രെയിം വേഗതയിൽ ഓടിച്ചാൽ അനിമേഷൻ ആയി ലഭിക്കും. ഏരിയൽ ഇമേജ് പ്രിൻ്ററിനു മുകളിൽ മനുഷ്യ കഥാപാത്രത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫിലിം 45 ഡിഗ്രിയിൽ വച്ച് ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ വെളിച്ചം കടത്തിവിടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇമേജിൽ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച അനിമേഷൻ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഫ്രെയിമുകൾ മറ്റൊരു പ്രിസത്തിലൂടെ റിഫ്ലെക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇമേജിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാം.
ഈ ഫ്രയിമിനെ മറ്റൊരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയ ടെക്നോളജി.
അനിമേഷൻ കഥാപാത്രം ഫ്രെയിമിൽ എവിടെ വരുന്നു എന്നത് മനസ്സിൽ കണ്ട് ആ ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ട് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടത്തി. ഇന്ത്യൻ അനിമേഷന്റെ പിതാവായ രാം മോഹനെ നേരിൽകണ്ട് ചെന്ന് കാര്യം പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് രാം മോഹനെ നേരിൽ കാണുന്നത്. അനിമേഷൻ ഡയറക്ടർ ഇല്ലാതെ ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചു പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവർത്തിയെ രാം മോഹൻ അഭിനന്ദിച്ചു. ഫാബി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി 64,000 ത്തോളം ഫ്രെയിമുകളാണ് വരച്ചത്. റോട്ടോസ്കോപ്പി അടക്കമുള്ള സങ്കീർണമായ ടെക്നോളജികൾ മുംബൈയിൽ വച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഫാബി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി 64000 ഫ്രെയിമുകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഓരോ ഫ്രെയിമിനും 3 കോപ്പികൾ വേണം. അങ്ങനെ 64000*3 = ഒരു ലക്ഷത്തി 92000 ചിത്രങ്ങൾ ഫാബിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഫാബിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ സിനിമയിലേക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യക്കുള്ള അന്വേഷണം. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായമില്ലാതെയാണ് ഓ ഫാബി പൂർത്തിയാക്കിയത്. സാങ്കേതിക മികവ് ഒക്കെ മലയാള സിനിമ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അടുത്ത കാലത്താണ്. പക്ഷേ ഫാബി പരാജയചിത്രം ആയതുകൊണ്ട് ആ സിനിമയെ ആരും ആഘോഷിച്ചു കണ്ടില്ല.
വിനയൻ തുറന്ന വഴി
ആധുനിക മലയാള സിനിമയിൽ വിഎഫ്എക്സ് അടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചത് സംവിധായകൻ വിനയൻ ആയിരുന്നു.
വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകളാണ് തന്നെക്കൊണ്ട് മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് വിനയൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ഒരു അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ പോലുമില്ല. സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ ഹാൻപിക്ക് ചെയ്താണ് അതിശയൻ, അത്ഭുതദ്വീപ് പോലുള്ള സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത്. സിനിമയുടെ ജോലി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട എത്രയോ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ഉണ്ട്. ഇൻ്റർനെറ്റും സുലഭമല്ല. ഹോളിവുഡ് മാഗസിനുകളിൽ നിന്നാണ് ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നത്. അതിശയൻ എന്ന സിനിമ വലിയ മാറ്റമാണ് മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽ റിലീസ് ചെയ്യണം എന്ന കടമ്പ ചിത്രത്തിൻ്റെ സിജി വർക്കുകളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു. പക്ഷേ പുതിയ കാലത്ത് പ്രേക്ഷകർ സിനിമയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നത് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ധൈര്യം കാണിച്ചല്ലോ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. എനിക്ക് എതിരെ സംഘടിതമായ ചില ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അത്ഭുതദ്വീപ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ജഗതിയുടെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ക്യാമറ ടെക്നോളജി കൊണ്ടാണ്. വിവാദങ്ങൾ നിഴലിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് അത്ഭുതദ്വീപ് ചർച്ചയായില്ല. എൻ്റെ ആകാശഗംഗയാണെങ്കിലും അത്ഭുത ദ്വീപ് ആണെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് വിഎഫ്എക്സ് ഫലപ്രദമായി മലയാള സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി- വിനയൻ പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ മലയാള സിനിമയിൽ വിഎഫ്എക്സ് സിജി രംഗങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പലതും പ്രേക്ഷകർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഗ്രാഫിക്സ് മലയാള സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് രംഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മുഴച്ചു നിന്നാൽ അത് പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കും.
കേരളത്തിലെ സിനിമ വിഎഫ്എക്സ് കമ്പനിയായ പ്രോമൈസിൻ്റെ സാരഥികളിൽ ഒരാളായ ഗോകുൽ നിലവിലെ മലയാള സിനിമയുടെ സാങ്കേതികവശത്തെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.
മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'ദി ഗ്രേറ്റ് ഫാദറി'ന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റര് ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് വിഎഫ്എക്സ് രംഗത്തേക്ക് ഗോകുലും മനുവും ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. അതുവരെ സിനിമകൾക്ക് മോഷൻ പോസ്റ്റര് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു. 'ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ' സിനിമയുടെ മോഷൻ പോസ്റ്റര് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായതോടെ അത്തരമൊരു രീതി പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിൽ അവലംബിക്കുകയും ഗോകുലിൻ്റെ യും മനുവിൻ്റെയും പ്രൊമൈസ് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്ന സംരംഭം വളർച്ചയുടെ പാതയിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു.
വാരിവലിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല വിഎഫ്എക്സ്
ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുഭാഷാ സിനിമകളുമായി മലയാള സിനിമയെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആശയപരമായി മലയാള സിനിമ തന്നെയാണ് മികച്ചത്. മലയാള സിനിമയിലും ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി വിഎഫ്എക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് വിഎഫ്എക്സിൻ്റെ അതിപ്രസരം മലയാള സിനിമയിൽ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെറുതെ വാരിവലിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല വിഎഫ്എക്സ്. ഡ്യൂൺ അടക്കമുള്ള ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ വിഎഫ്എക്സ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളി ടെക്നീഷ്യൻ അലിഫ് അഷറഫ് മലയാള സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളുടെ വളർച്ചയെപ്പറ്റി പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്.
ആശയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയുടെ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല വർക്കുകളാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. പല രംഗങ്ങളും വിഎഫ്എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ധാരണ കൂടി ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സിനിമയിൽ വിഎഫ്എക്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്. പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇത്തരം കംപ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിലവാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ധാരാളം സമയം ആവശ്യമാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റും സമയക്കുറവും ചില വർക്കുകളിൽ നിഴലിച്ചു കാണാറുണ്ട്. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ധാരാളം പണവും സമയവും ഉണ്ട്. എങ്കിലും ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിലും പുറത്തിറങ്ങുന്ന മലയാള സിനിമകൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. വിഎഫ്എക്സ്പരമായ പലതരം മുന്നേറ്റങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും വഴി മലയാള സിനിമ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു- അലിഫ് അഷറഫ് പ്രതികരിച്ചു.
ഒരു സ്റ്റുഡിയോക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഗുണ കേവ് വിശ്വാസ യോഗ്യമായ സൃഷ്ടിച്ച മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് മലയാള സിനിമയുടെ ബെഞ്ച് മാർക്കാണ്.
പുതിയകാലത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മിന്നൽ മുരളിയെ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സാധാരണ ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മലയാള സിനിമയുടെ പണച്ചെലവിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ചിത്രം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വിപ്ലവമായിരുന്നു. ഗോഡ്സെല്ലാ മൈനസ് വൺ എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ചുരുങ്ങിയ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയും, ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെയും പിൻബലത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പുറത്തിറക്കി വലിയ വിജയം നേടിയ സിനിമയായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇന്നും ഒരു പരിമിതിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റു പല ഭാഷ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലെ വലിയ സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന തരത്തിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു ചിത്രമാണ് മിന്നൽ മുരളി.
മിന്നൽ മുരളി എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ എഫക്ടുകളാണ്. കറങ്ങുന്ന ഫാൻ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു കുട കയ്യിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ എഫക്റ്റിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി 50 പ്രാവശ്യത്തിലധികം റീ ടേക്കുകൾ എടുക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കൽ എഫക്റ്റിന് വിഎഫ്എക്സസുമായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താണ് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്.
വമ്പൻ സ്റ്റുഡിയോകളുടെ പിന്നാലെ മിന്നൽ മുരളിയുടെ ടെക്നിക്കൽ വർക്കിന് വേണ്ടി പോയിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് പല പ്രമുഖ വി എഫ് എക്സ് കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പല വലിയ സിനിമകളുടെയും ജോലിത്തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു. പ്രധാനമായും വിഎഫ്എക്സ് മേഖലയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ്രൂവും വിശാഖുമാണ്. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു മിന്നൽ മുരളിയുടെ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട് രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തു. പ്ലാൻ ചെയ്തത് സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ് മാത്രമായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ എത്ര കഠിനമായ കാര്യവും ചെയ്തെടുക്കാം. അതാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ടെക്നിക്- അരുൺ പറയുന്നു.
സംഗീതത്തിലും വന്ന ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം
സംഗീത മേഖലയിലും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമയുടെ സംഗീത വിഭാഗത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമായത് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ കെ. ജെ. ജോയ് ആയിരുന്നു. പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനവും പാശ്ചാത്യ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗവും കെ. ജെ. ജോയിയുടെ ഗാനങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമാക്കി. രാഗത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായിരുന്ന മലയാള സിനിമാഗാനങ്ങളെ പതിവ് രീതികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി അവതരിപ്പിച്ചതിൽ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെയും ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെയും സംഭാവന വേറിട്ടതു തന്നെ.
സാങ്കേതികപരമായ വളർച്ചയിൽ മലയാള സിനിമയെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നിർമാതാക്കളുടെ പിന്തുണ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നതെന്ന് സംഗീതസംവിധായകൻ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
2001ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രാവണപ്രഭു എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് 2026 ലും പുതിയ ഗാനങ്ങളുടെ അതേ നിലവാരം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനു പ്രധാന കാരണം നിർമാതാവായ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ പിന്തുണയാണ്. രാവണപ്രഭു എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാള ഗാനശാഖ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് ചുവട് വച്ചിരുന്നില്ല. രാവണപ്രഭു അനുലോഗിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഗാനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ആ സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ ഓർക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ വാശിയായിരുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതികതയും സമയവും അദ്ദേഹം നൽകി.
മേക്കപ്പിൽ പട്ടണം റഷീദ് എന്ന ഒറ്റപ്പേര്
മേക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മലയാള സിനിമ ഒട്ടും പിന്നിലായിരുന്നില്ല. മലയാറ്റൂരിൻ്റെ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി സത്യൻ അഭിനയിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയ യക്ഷി എന്ന ചിത്രത്തിൽ സത്യൻ മാസ്റ്ററുടെ മേക്കപ്പ് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചു. പക്ഷേ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മേക്കപ്പിന് മലയാള സിനിമയിൽ ഒറ്റവാക്കാണ് പട്ടണം റഷീദ്. വളരെ വിശ്വാസയോഗ്യമായ രീതിയിൽ മലയാള സിനിമ മേക്കപ്പ് വിഭാഗത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ പട്ടണം റഷീദ് എന്ന പേര് മുന്നിൽ തന്നെ. കുഞ്ഞിക്കൂനൻ, പൊന്തൻമാടാ, ദിഗംബരൻ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ. മേക്കപ്പ് വിഭാഗത്തിലെ സാങ്കേതികതയിൽ നടൻ കമൽഹാസൻ്റെ സ്വാധീനം മലയാള സിനിമയെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം പട്ടണം റഷീദ് കമൽഹാസനോടൊപ്പം സഹകരിച്ച സിനിമകളിലൂടെ തന്നെയാണ്.
സംവിധായകൻ വിനയൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച ഉപസംഹരിക്കാം. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മലയാള സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഓരോരോ വ്യക്തികൾ കാരണക്കാരാകും. മാറ്റങ്ങളുടെ വക്താക്കളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പിന്നാലെ വരുന്നവർ തിരിച്ചറിയും. അതിലൂടെയാണ് സാങ്കേതികവശങ്ങൾ വളരുന്നത്.
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