ഇറച്ചി വെട്ടിയും അടി കൊണ്ടും 'റേച്ചൽ'; അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ച് കണ്ണ് പൊത്തുന്ന നായികയല്ലെന്ന് ഹണി റോസ്

ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ 20 വര്‍ഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന നടി ഹണി റോസ്, തൻ്റെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായേക്കാവുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'റേച്ചലി'ൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Honey Rose, Rachel
ഹണി റോസ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 19, 2025 at 5:52 PM IST

11 Min Read
അക്കി വിനായക്

ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത നടി ഹണി റോസ്. ചെറുതും വലുതുമായ വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിലും മുൻനിര വേഷങ്ങളിൽ മറ്റു തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും സജീവമായ താരം അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കരിയറിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ശോഭനമാക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിലാണ്. അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്നോണം കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റേച്ചൽ എന്ന ചിത്രം ഹണി റോസിൻ്റേതായി ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. 'റേച്ചലി'ൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഹണി റോസ്.


'മോൺസ്റ്റർ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ശക്തമായൊരു തിരിച്ചുവരവിനായി 'റേച്ചൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ?

ഒരു അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്കും കഥാപാത്രത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു കടന്നുപോയ വർഷങ്ങൾ. ചെറുതും വലുതുമായ വേഷങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ മലയാളത്തിലും മറ്റ് തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും സജീവമായിരുന്നു. പക്ഷേ, എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ശോഭനമാക്കാൻ, അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. 'റേച്ചൽ' അത്തരമൊരു സിനിമയാണ്. എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വേഷം തന്നെയായിരിക്കും റേച്ചലിലേത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

'റേച്ചൽ' ഒരു വനിതാ സംവിധായികയുടെ പ്രഥമ സംരംഭമാണ്. ഈ ചിത്രം രൂപപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?

ആനന്ദിനി ശ്രീബാലയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമാണ് ഇത്. ഈ സിനിമയുടെ ആശയം രൂപപ്പെട്ടത്, മാതൃഭൂമി മാഗസിനിൽ അച്ചടിച്ചു വന്ന രാഹുൽ മണപ്പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ആ ചെറുകഥയെ വിപുലീകരിച്ച് തിരക്കഥയാക്കി മാറ്റിയത് രാഹുൽ മണപ്പാട്ടും സംവിധായകൻ എബ്രിഡ് ഷൈനും ചേർന്നാണ്.

ഈ സിനിമയുടെ ആശയം സംവിധായിക എന്നോട് പറയുകയും എനിക്ക് ഈ ചിത്രം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണ് തിരക്കഥാ രചന പോലും ആരംഭിച്ചത്. എൻ്റെ 20 വർഷത്തെ സിനിമാ കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ അവസാന ഘട്ടം വരെ ഒപ്പമുള്ള ഒരു യാത്ര സംഭവിക്കുന്നത്. അതുവരെയുള്ള എൻ്റെ രീതി, സെറ്റിൽ വരിക, അഭിനയിക്കുക, എന്നിട്ട് പോവുക എന്നതായിരുന്നു.

അതായത്, ഒരു അഭിനേത്രി എന്നതിലുപരി സിനിമയുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും താങ്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു?

തീർച്ചയായും. 'റേച്ചലി'നൊപ്പമുള്ള യാത്ര വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ സാങ്കേതികപരമായും അല്ലാതെയും ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. ഒരു സിനിമയുടെ എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ഇൻ്ററസ്റ്റിങ് ആയ അനുഭവമായിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര മേഖലയെക്കുറിച്ചും സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു.

റേച്ചൽ എന്ന കഥാപാത്രം, ഹണി റോസ് പറയുന്നതുപോലെ എന്താണ് അത്രയേറെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്?

റേച്ചലിന് വേണ്ടി ധാരാളം മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും ഞാൻ നടത്തി. എൻ്റെ കരിയറിൽ ഇതും ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, മാത്രമല്ല മലയാളി പ്രേക്ഷകർ മറ്റു സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് റേച്ചലിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരുപാട് ഷെഡുകളും ലെയറുകളും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് വൈകാരിക തലങ്ങളിലൂടെ ആ കഥാപാത്രം കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായി അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

Honey Rose, Rachel
റേച്ചൽ (ETV Bharat)

ട്രെയിലറുകളിൽ കണ്ട, ഇറച്ചി വെട്ടുന്നതും ഡബിൾ ബാരൽ തോക്കെടുത്ത് വെടിവയ്ക്കുന്നതും പോലുള്ള രംഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ ആകാംക്ഷയിലാഴ്ത്തി. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൃത്യതയോടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു?

ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരിയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. റേച്ചൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ തൊഴിൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം രംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൃത്യത ഉണ്ടാകണം. ഹണി റോസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ശീലമില്ല. പക്ഷേ റേച്ചലിന് ആ തൊഴിലിൽ നല്ല കൈവഴക്കം ഉണ്ട്.

ആ 'കൈവഴക്കം' സ്വന്തമാക്കാൻ എന്ത് പരിശീലനമാണ് എടുത്തത്?

റേച്ചൽ എന്ന കഥാപാത്രമായി മാറാൻ ഞാൻ പ്രൊഫഷണലായി ഇറച്ചി വെട്ടുന്നതിൽ പരിശീലനം നേടിയിരുന്നു. ഇറച്ചി വെട്ടുന്ന രംഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒരുപാട് എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ ദിവസങ്ങൾ പരിശീലനം ചെയ്തു. വെറുതെ ഇറച്ചി വെട്ടുന്നത് മാത്രം പരിശീലിച്ചാൽ പോരാ, പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കത്തി പിടിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്, കത്തി രാകി മിനുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയുണ്ട്. കേൾക്കുമ്പോൾ നിസ്സാരമായി തോന്നുമെങ്കിലും, അവരുടെ കൈത്തഴക്കം നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ രംഗങ്ങളിൽ ഹണി റോസ് എന്ന വ്യക്തിയെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിക്കലും സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

പെർമിഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒറിജിനൽ തോക്കുകൾ ആണ് ഈ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തോക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാൻ എത്രയോ ദിവസത്തെ പരിശീലനം നേടി. തോക്കുകൾ പിടിക്കേണ്ട രീതി, ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിൽക്കേണ്ട പൊസിഷൻ എന്നിവയൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് സാധാരണയായി ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുക. പക്ഷേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പരിശീലിച്ചത്.

Honey Rose, Rachel
ഹണി റോസ് (ETV Bharat)

ഒരു പഴയ ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്ന രംഗവും ഉണ്ടല്ലോ? അതും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നോ?

അതെ! ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഒരു ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നതൊന്നും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്ന ഭൂമികയിലൂടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പഴയ ജീപ്പ് ഓടിക്കുക വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിലുപരി, അത് വലത്തോട്ട് തിരിച്ചാൽ ഇടത്തോട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റിയറിങ് പ്ലേയുള്ള ഒരു ജീപ്പായിരുന്നു.

ഈ വെല്ലുവിളികളെല്ലാം റേച്ചലിനെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാക്കുന്നു അല്ലേ?

അതെ. 'റേച്ചൽ' ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥ കൂടി പറയുന്ന ചിത്രമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതവും തൊഴിലുമൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി തിരശ്ശീലയിൽ എത്തുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലോ എൻ്റെ സിനിമാ കരിയറിലോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് റേച്ചൽ എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പുതിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഒരു അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് വളരാനും ഈ കഥാപാത്രം സഹായിച്ചു.


മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദനതലം മാറിയത് ഈ സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

തീർച്ചയായും. ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മാറ്റമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയില്ല. നല്ല സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മാറ്റം ഒരുപാട് സഹായകമാകും.

Honey Rose, Rachel
ഹണി റോസ് (ETV Bharat)

മുൻപ് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ മലയാള സിനിമ മറ്റ് ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയെയും പോലെ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ചില നിശ്ചിത ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമായിരുന്നു ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വിജയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, നല്ല സിനിമകൾ താരമൂല്യം പോലും നോക്കാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃതമാണോ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാണോ സിനിമ എന്നൊന്നും നോക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കാണാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന ഒരു ചിത്രം നല്ല ആശയമുള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ അത് കാണും, മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.

അതായത്, 'റേച്ചലിന്' ഈ പുതിയ സാഹചര്യം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു?

ശരിയാണ്. ഒരു അഞ്ചുവർഷം മുമ്പത്തെ മലയാളം സിനിമയെ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ്. അവസാനം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ എൻ്റെ ചിത്രം 'മോൺസ്റ്റർ' ആണ്. അതിനുശേഷം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഞാനും കണ്ട ആളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, 'റേച്ചൽ' എന്ന ചിത്രത്തെയും പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. റേച്ചൽ അത്തരത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്.


'റേച്ചലി'ൻ്റെ കഥാപശ്ചാത്തലം എന്താണ്? സിനിമയുടെ കഥയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാമോ?

നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, 'റേച്ചൽ' ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാടും വേട്ടക്കാരനും ഒക്കെ സിനിമയുടെ കഥയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, കുറെ യഥാർഥ മനുഷ്യരുടെ യഥാർഥ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്.

ഇതിലെ ഒട്ടുമിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുതരം വന്യതയുണ്ട്. ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും ഒരുപാട് ലെയറുകൾ ഉണ്ട്. തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായികയും ഈ ചിത്രത്തിൽ വരച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ റഫ് ആയ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ്.

ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഈ സിനിമയിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാതെ തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ആ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് ആസ്പദമായാണ് തുടർക്കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അവരുടെ ഭൂതകാലത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് അവരെ നിലവിലെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

റേച്ചൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും കാര്യം വ്യത്യസ്തമല്ല. അവളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ അവൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു റഫ് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കഥാപാത്രത്തെ സംവിധായിക രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

ഹണി റോസിൻ്റെ കരിയറിൽ 'റേച്ചൽ' ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യാനുഭവമാണ് നൽകിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിലൊന്നാണ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ. താങ്കൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ കാര്യമായ ആക്ഷൻ സീനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 'റേച്ചലി'ലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു?

സത്യത്തിൽ, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിക്ക നടിമാരുടെയും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളോടുള്ള കണക്ഷൻ വളരെ പരിമിതമാണ്. മിക്കവാറും സിനിമകളിൽ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് മാറിനിൽക്കുക, നായകൻ അടിക്കുമ്പോൾ "അയ്യോ" എന്ന ഡയലോഗ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റൻസായ പഞ്ചുകൾ വരുമ്പോൾ പേടിച്ച് കണ്ണുപൊത്തുക... ഇതായിരുന്നു പതിവ്. വില്ലൻ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നായകൻ വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു, നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നു, പേടിക്കുന്നു, അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. ഇതായിരുന്നു ഒരു അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുമായി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ.

Honey Rose, Rachel
ഹണി റോസ് (ETV Bharat)

'റേച്ചൽ' മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. റേച്ചലിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ആരും തന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നത് കാത്തുനിൽക്കാനും അവൾ തയ്യാറല്ല. അവൾ പ്രതികരിക്കും. ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വന്യതയുണ്ട്. ആ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

രംഗങ്ങൾക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് സ്വഭാവം നൽകാൻ ഡ്യൂപ്പിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ?

ഇല്ല. ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി തോന്നണമെന്ന നിർബന്ധം സംവിധായികയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, 99.9 ശതമാനം രംഗങ്ങളിലും ഡ്യൂപ്പ് ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ 100% ഒറിജിനാലിറ്റി നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്തത്. എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ തറയിലിട്ട് ചവിട്ടുന്നതും വീഴുന്നതുമായുള്ള രംഗങ്ങൾ ട്രെയിലറിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അവിടെയുള്ള ഓരോ ചവിട്ടും ഒറിജിനൽ ചവിട്ടായിരുന്നു. ചവിട്ടിയത്, ചവിട്ടിയത് തന്നെയാണ്! ദേഹത്ത് അടികൊണ്ടാലും സിനിമ നന്നായാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രംഗങ്ങളുമായി ഞാൻ 100% സഹകരിച്ചു.


ഇത്രയും ഒറിജിനലായി ഫൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലേ?

തീർച്ചയായിട്ടും, ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ദേഹം മുഴുവൻ പോറലുകളും മുറിവുകളും ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും, ചിത്രീകരണം നിർത്തിവയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉളവാക്കുന്ന വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നത് ഭാഗ്യം.

ലൊക്കേഷനിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? പ്രത്യേകിച്ച് നെല്ലിയാമ്പതി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ?

ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ആയിരുന്നു. അത് ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഭൂമികയാണ്. തറയിൽ കാല് വെക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അത്രയ്ക്ക് അട്ടകളുടെ ശല്യം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. തറയിൽ വലിയ അളവിൽ ഉപ്പ് വിതറിയാണ് പലപ്പോഴും ഷൂട്ടിങ് സാധ്യമാക്കിയത്. എങ്കിലും എവിടെ തൊട്ടാലും അട്ടയുടെ ആക്രമണം നേരിടുമായിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം വേറെ. തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെറിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് ഈ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കിയത്.


തോക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നെന്ന് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

അതെ. നാടൻ തോക്കുകൾ ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അത് എടുത്ത് പൊക്കാൻ തന്നെ വലിയ പാടായിരുന്നു, ഏകദേശം മൂന്ന്-നാല് കിലോ ഭാരമുണ്ട് അതിന്. വളരെ കൂളായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. കൈക്ക് ഒരു തഴക്കവും വഴക്കവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തോക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഷോൾഡറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തോളല്ല് പൊട്ടിപ്പോകാം.

Honey Rose, Rachel
ഹണി റോസ് (ETV Bharat)

എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടിയുണ്ടായിരുന്നത് തോക്ക് ഫയർ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. വലിയ ശബ്ദവും ഫയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന തീപ്പൊരിയും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തും. 'റേച്ചൽ' എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയ കാര്യമെന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറയും തോക്ക് എടുത്ത് ഫയർ ചെയ്യുന്ന രംഗം അഭിനയിക്കാനായിരുന്നു എന്ന്.

സിനിമയുടെ താരനിരയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ബാബുരാജ് ഒരു മികച്ച കഥാപാത്രമായി ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?

അതെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം വളരെ ആഴമുള്ളതാണ്. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പോത്ത് ജോയ് എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ബാബുരാജ് സാർ ഈ സിനിമയിൽ വേഷമിടുന്നത്. ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം ബാബുരാജ് സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം ഈ സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാം.

അതുപോലെതന്നെ റോഷനും മികച്ച ഒരു കഥാപാത്രമായി സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാഫർ ഇടുക്കി, പോളി ചേച്ചി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പ്രേക്ഷകരെ ഉറപ്പായും ഞെട്ടിക്കും. പേരെടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മികച്ച അഭിനേതാക്കൾ ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട്.


"പേടിച്ചിട്ട് അഭിനയിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു" എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞതായി കേട്ടല്ലോ. അതെന്തായിരുന്നു ആ സാഹചര്യം?

വാസ്തവമാണ്. ഈ സിനിമയിലെ ഓരോ രംഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സിനിമയിൽ പോത്തുകളുമായിട്ട് ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിൻ്റെ അനുമതി ഒക്കെ വാങ്ങിയാണ് ഞങ്ങൾ ധാരാളം പോത്തുകളെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പക്ഷേ യാത്ര ചെയ്തു വന്നതിനാലോ സ്ഥലം മാറിയതിനാലോ അറിയില്ല, പല പോത്തുകളും വയലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പെരുമാറിയത്. അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പോലും പേടിയാകും.

പക്ഷേ, എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് പോത്തുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയേ മതിയാകൂ. ഇറച്ചി വെട്ടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം പോത്തുകളെ പേടിയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. പേടിച്ചിട്ട് അഭിനയിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം, ഒരു പേടിയുമില്ലാത്ത ആളാണ് റേച്ചൽ.

ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോത്ത് വിരണ്ടോടുകയും സെറ്റിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് അപകടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ഒടിയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരണം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി. എൻ്റെ കരിയറിൽ ഇത്രയും റൂട്ടഡായ കഥാപാത്രം വേറെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്രയും മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നതും ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും മൃഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും എനിക്ക് ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു.

Honey Rose, Rachel
റേച്ചൽ (ETV Bharat)


ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായികയുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

ആനന്ദിനി ബാല റേച്ചൽ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുമുഖ സംവിധായകയാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ എബ്രിഡ് ഷൈനൊപ്പം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭരതം സാറിൻ്റെ സിനിമകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പവർഫുൾ സിനിമ തന്നെയാണ് അവർ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ടാലൻ്റും ഉള്ളിൽ ഫയറും അത്രയും ചങ്കൂറ്റവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റേച്ചൽ പോലൊരു ചിത്രം സാധ്യമാവുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൃത്യമായ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതിന് ഏത് അറ്റം വരെയും ആനന്ദിനി പോകും. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പൂർണതയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സംവിധായിക എപ്പോഴും ശ്രമിക്കും. ഒരു പോയിൻ്റിൽ പോലും 'ആ... അതുമതി' എന്നൊരു വാക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല.

ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് – എബ്രിഡ് ഷൈൻ സർ. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഞാനടക്കമുള്ള അഭിനേതാക്കൾക്കും ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും മികച്ച രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എബ്രിഡ് ഷൈനെ പോലൊരു കലാകാരൻ്റെ സഹായം ലഭിച്ചത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു. ഈ സിനിമയുടെ മെൻ്റർ എന്ന് എബ്രിഡ് ഷൈൻ സാറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ തെറ്റില്ല.

Honey Rose, Rachel
ഹണി റോസ് (ETV Bharat)

നിർമാതാവിൻ്റെ പേരും എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബാദുഷയാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മഞ്ജു ബാദുഷ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആണ് റേച്ചൽ പുറത്തിറങ്ങുക.

