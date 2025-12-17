ഓസ്കര് 2026: മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രം വിഭാഗത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ‘ഹോംബൗണ്ട്’ പ്രഥമ പരിഗണന പട്ടികയില്
വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് 15 സിനിമകളാണ് ഈ പട്ടികയില് ഇടം നേടിയത്.
98ാമത് ഒസ്കര് അവാര്ഡില് മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ പ്രഥമ പരിഗണന പട്ടികയില് ഇടം പിടിച്ച് ഹിന്ദി ചിത്രം ഹോംബൗണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് 15 സിനിമകളാണ് ഈ പട്ടികയില് ഇടം നേടിയത്. 2026 ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓസ്കര് എന്ട്രി കൂടിയാണ് നീരജ് ഗെയ്വാന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഹോംബൗണ്ട്.
അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചര് ആര്ട്ട്സ് ആന്ഡ് സയന്സ് പുറത്തുവിട്ട പട്ടികയിലാണ് ചിത്രം ഇടം നേടിയത്. ഈ വർഷം 86 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന് ആദ്യം യോഗ്യത നേടിയിരുന്നത്. 2026 ജനുവരി 22 ന് നോമിനേഷനുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും.
നീരജ് ഗെയ്വാന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തില് ഇഷാന് ഖട്ടര്, വിശാല് ജേത്വാ, ജാന്വി കപൂര് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഹോംബൗണ്ട്. ഇതരമതത്തില്പ്പെട്ട രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള് പൊലീസ് ഓഫിസര് ആവാന് ആഗ്രഹിക്കുകയും തുടര്ന്നുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്.
കരൺ ജോഹർ നിർമ്മിച്ച ഹോംബൗണ്ട് അര്ജന്റീനയുടെ ബെലന്, ബ്രസീലിന്റെ ദി സീക്രട്ട് ഏജന്റ്, ജര്മനിയുടെ സൗണ്ട് ഓഫ് ഫാലിംഗ് തുടങ്ങിയ മികച്ച ചിത്രങ്ങളുമായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ ഓസ്കര് യാത്ര
ഫിലിം ഫെഡറേഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഓസ്കറിലേക്ക് ആദ്യം അയച്ച ചിത്രം മദര് ഇന്ത്യയായിരുന്നു.1957-ൽ, ആദ്യ സബ്മിഷൻ ഫെഡറിക്കോ ഫെല്ലിനിയുടെ നൈറ്റ്സ് ഓഫ് കാബിരിയയോട് ഒരു വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ടു.
മീര നായരുടെ നിരൂപ പ്രശംസ നേടിയ ചിത്രം സലാം ബോംബെ 1988ല് ഷോര്ട്ട് ലിസ്റ്റില് ഇടം നേടി.
2001-ൽ ആമിർ ഖാൻ അഭിനയിച്ച അശുതോഷ് ഗോവാരിക്കറിന്റെ ലഗാൻ എന്ന പീരിയഡ് സ്പോർട്സ് ഡ്രാമയും എന്ട്രി നേടിയെങ്കിലും പിന്നീട് പരാജയപ്പെട്ടു.
2023-ൽ, പാൻ നളീന്റെ അവസാന ഫിലിം ഷോ (ഛെല്ലോ ഷോ) 95-ാമത് അക്കാദമി അവാർഡുകളുടെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടി.
ഇന്ത്യന് സിനിമാ മേഖല പതിറ്റാണ്ടുകളായി സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഹോംബൗണ്ടിന് സാധിക്കുമോയെന്നാണ് ഇപ്പോള് സിനിമാ പ്രേമികള് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ഹോംബൗണ്ട് എന്ന യാത്രയില് താന് അഭിമാനിക്കുന്നതായി കരണ് ജോഹര് സോഷ്യല് മീഡിയിയല് കുറിച്ചു. സംവിധായകന് നീരജ് ഗെയ്വാനും കരണ് ജോഹര് നന്ദിയറിയിച്ചു. അസാധാരണ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദിയെന്ന് സംവിധായകനും കുറിച്ചു.
2025 ലെ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ അൺ സെർട്ടൈൻ റിഗാർഡ് വിഭാഗത്തിൽ ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ടൊറന്റോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലി (TIFF)ലും ഈ ചിത്രം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു.
ന്യൂയോര്ക്ക് ടൈെംസ് പത്രത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനത്തില് നിന്നാണ് ഹോംബൗണ്ട് എന്ന ആശയം ഉദിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില് സംഭവിച്ച യഥാര്ഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഒരു യാത്രയ്ക്കിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിലൂടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നതെന്ന് സംവിധായകന് നീരജ് ഗെയ്വാന് പറഞ്ഞു.
