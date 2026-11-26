'മഹാരാജ'യിലെ സച്ചനയുടെ അഭിനയം മറക്കാനാകുന്നില്ല;ഹോളിവുഡ് താരം ടോം ഹാങ്ക്സ്! റീമേക്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് വിജയ് സേതുപതി
സച്ചനയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി ഹോളിവുഡ് താരം ടോം ഹാങ്ക്സ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 5:17 PM IST
പ്രേക്ഷകരുടെയും നിരൂപകരുടെയും പ്രശംസ നേടിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് നിതിലൻ സ്വാമിനാഥൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'മഹാരാജ'. വിജയ് സേതുപതിയുടെ മികച്ച പ്രകടനവും പ്രേക്ഷകരെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ കഥാഗതിയുമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച പുതുമുഖ നടി സച്ചന നമിദാസും ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴിതാ സച്ചനയുടെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹോളിവുഡ് താരം ടോം ഹാങ്ക്സ്. ചിത്രം കണ്ടതിന് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും സച്ചനയുടെ അഭിനയം മറക്കാനാകുന്നില്ലെന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്. സച്ചനയെ മികച്ച നടിയെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഇന്റർനാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസസിന്റെ ബോർഡ് അംഗമായ കവിത ഗുപ്തയാണ് ടോം ഹാങ്ക്സിന്റെ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം പങ്കുവെച്ചത്. ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അവർ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നവംബർ 24ന് നടന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എമ്മി അവാർഡ് ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കാനായി എത്തിയ വിജയ് സേതുപതിയുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു കവിത ഗുപ്ത ഈ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്.
ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന ലാക്മ (LACMA) ഗാലയിൽ വെച്ചാണ് കവിത ഗുപ്ത ആദ്യമായി ടോം ഹാങ്ക്സിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. അന്ന് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ കാണാനായി അദ്ദേഹത്തോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അതിലൊന്നായിരുന്നു 'മഹാരാജ'. പിന്നീട് നവംബർ ഏഴിന് നടന്ന മറ്റൊരു ലാക്മ ആർട്ട് ആൻഡ് ഫിലിം ഗാലയിൽ ഇരുവരും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി. അപ്പോഴാണ് ടോം ഹാങ്ക്സ് സ്വയം 'മഹാരാജ'യെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ആരംഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിലെ സച്ചനയുടെ പ്രകടനം തന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയതായി കവിത ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
സച്ചനയുടെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് ടോം ഹാങ്ക്സ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. "ആ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തൊരു മികച്ച അഭിനേത്രിയാണ് അവൾ! എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ചിത്രത്തിലെ ഒരു നിർണായക രംഗത്തോടുള്ള തന്റെ പ്രതികരണമാണ് ടോം ഹാങ്ക്സ് ഇത്തരത്തിൽ പങ്കുവെച്ചത്. സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷവും ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രകടനം ഇത്രയധികം മനസിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് സച്ചനയുടെ അഭിനയമികവിന് ലഭിച്ച വലിയ അംഗീകാരമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
മകളെ കാണാതാകുന്നതും അവളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പിതാവിന്റെ അന്വേഷണവുമാണ് 'മഹാരാജ'യുടെ പ്രമേയം. ചിത്രത്തിൽ കഥയുടെ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് സച്ചന നമിദാസ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പുതുമുഖമായിരുന്നിട്ടും മികച്ച അഭിനയത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രകടനത്തിന് മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും സച്ചന സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. വിജയ് സേതുപതിയുടെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയ 'മഹാരാജ' സച്ചനയ്ക്കും വലിയ അംഗീകാരമാണ് നേടിക്കൊടുത്തത്.
ഹോളിവുഡ് റീമേക്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ താൽപര്യമറിയിച്ച് വിജയ് സേതുപതി
അതേസമയം, 'മഹാരാജ' ഹോളിവുഡിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ എമ്മി അവാർഡ് വേദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഹോളിവുഡ് റീമേക്കിനെക്കുറിച്ച് വിജയ് സേതുപതി പ്രതികരിച്ചത്. റീമേക്കിൽ തനിക്കും ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അവസരം ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷത്തോടെ അഭിനയിക്കുമെന്നും വിജയ് സേതുപതി പറഞ്ഞു.
ഹോളിവുഡ് നടൻ മാത്യു മക്കോനഹി ചിത്രത്തിലെ നായകകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന തരത്തിലും അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർമാതാക്കളോ വിജയ് സേതുപതിയോ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. റീമേക്കിന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
'മഹാരാജ 2'വും ഒരുങ്ങുന്നു
ഹോളിവുഡ് റീമേക്കിന് പുറമെ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ 'മഹാരാജ 2'വും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം തന്റെ മറ്റൊരു ചിത്രമായ 'ബത്ത'യുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിനിടെയാണ് വിജയ് സേതുപതി രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകിയത്. സംവിധായകൻ നിതിലൻ സ്വാമിനാഥൻ ഇതിനോടകം 'മഹാരാജ 2'വിന്റെ കഥ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും തിരക്കഥ വളരെ മനോഹരമാണെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി.
ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനവും ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോളിവുഡ് റീമേക്കും രണ്ടാം ഭാഗവും ഉൾപ്പെടെ 'മഹാരാജ' ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വിശേഷങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ.