തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിട്ട് വെറും നാലു ദിവസം! 300 കോടിയോട് അടുത്ത് ഹിന്ദി 'ദൃശ്യം 3'; ബോക്സ് ഓഫിസില് ചിത്രത്തിന്റെ വമ്പന് കുതിപ്പ്
'ദൃശ്യം 3: ദി കണ്ക്ലൂഷന്', ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കലക്ഷനുമായി മുന്നേറുന്നു. ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 12:46 PM IST
അജയ് ദേവ്ഗണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ദൃശ്യം 3' മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെയും നിരൂപണ പ്രശംസയോടെയും തിയേറ്ററില് വിജയകരമായി മുന്നേറുന്നു. ആദ്യ ദിനം മുതല് ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസിലും ചിത്രത്തിന് വമ്പന് കലക്ഷനാണ് നേടിയത്. ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഒര്ജിനല് മൂന്നാം ഭാഗത്തിനേക്കാള് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഹിന്ദി റീമേക്കിന് ലഭിക്കുന്നത്.
മലയാളം 'ദൃശ്യം' ഒര്ജിനല് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് ഈ ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതില് പ്രധാനമാണ് ഹിന്ദി റിമേക്ക്. ഇതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങള് വലിയ വിജയമായതിന് പിന്നാലെയാണ് അഭിഷേക് പഥക് മൂന്നാം ഭാഗം സംവിധാനം ചെയ്തത്. 'ദൃശ്യം 2'ന് ശേഷം വിജയ് സല്ഗോങ്കറു (അജയ് ദേവ്ഗണ്)ടെ ജീവിതമാണ് ദൃശ്യം 3 യില് തുടര്ന്നു പറയുന്നത്. നിര്ണായക തെളിവുകള് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടും അയാള് തന്റെ കുടുബംത്തെ സംരക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വിജയ്യുടെ ജീവിതത്തില് പുതിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുക്കുന്നതാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്.
മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ദൃശ്യം 3' യുടെ റീമേക്കല്ല ഹിന്ദി 'ദൃശ്യം 3: ദി കണ്ക്ലൂഷന്' എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സംവിധായകന് അഭിഷേക് പഥക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇരു ഫ്രാഞ്ചൈസികളും വ്യത്യസ്ത കഥകളാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല് മൂന്നാം ഭാഗത്തോടെ ഹിന്ദി ദൃശ്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായും സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാല് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങി മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില് ബോക്സ് ഓഫിസില് വലിയ കലക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ള മൊത്തം കലക്ഷന് 176.50 കോടി രൂപയാണ്. ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 211.80 കോടി രൂപയും വിദേശ വിപണിയില് നിന്ന് 61 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ലോകമെമ്പാടുമായി 272.80 കോടി രൂപയാണ് സിനിമ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില് കൊയ്തെടുത്തത്.
ആദ്യദിനത്തില് 15,759 ഷോകളിലൂടെ 62 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. 60 ശതമാനമായിരുന്നു അന്നത്തെ തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി. ഇത് രണ്ടാം ദിവസത്തില് എത്തുമ്പോള് 53 കോടി രൂപയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന്. ആദ്യ ദിവസത്തേക്കാള് നേരിയ ഇടിവ് രണ്ടാം ദിവസം സംഭവിച്ചിരുന്നു. 16,868 ഷോകളിലൂടെയാണ് ഈ വരുമാനം നേടിയത്. 48 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി. മൂന്നാം ദിവസത്തില് ഷോകളുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിച്ച് 17, 323 61 ഷോകളിലൂടെ 61 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. 56 ശതമാനമായിരുന്നു തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി. പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന് വര്ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകള് വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിവേഗത്തില് 300 കോടി കടക്കുമോയെന്നാണ് ആരാധകരും സിനിമാ ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
അതേസമയം ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയ്ക്കും അവതരണത്തിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ അഭിനയത്തിനും പ്രേക്ഷക പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങള് മലയാളത്തിലേത് പോലെ തന്നെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് മൂന്നാം ഭാഗത്തില്
അജയ് ദേവ്ഗണിന് പുറമെ തബു, ശ്രിയ ശരണ് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ദൃശ്യം 3യുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകന് രവി ബസ്രൂര് ആണ്. കെജിഎഫ് , സലാർ , മാർക്കോ , ടോക്സിക് തുടങ്ങിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ദൃശ്യം 3യ്ക്കായി സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്.
ഭോല , സിങ്കം എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം രവി ബസ്രൂര് അജയ് ദേവ്ഗണുമായി കൈകോര്ക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗത്തിന് വിശാല് ഭരദ്വാജ് ആണ് സംഗീതം നല്കിയത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ദേവി ശ്രീ പ്രസാദുമാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ചത്.
ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ത്രില്ലര് ഫ്രാഞ്ചൈസികളില് ഒന്നാണ് ദൃശ്യം. ദൃശ്യം 2 വിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2022 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കലക്ഷന് നേടിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ലോകമെമ്പാടും ₹342 കോടിയിലധികം കലക്ഷനാണ് നേടിയത്.
പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറില് കുമാർ മംഗത് പഥക്, അഭിഷേക് പഥക്, അലോക് ജെയിൻ, അജിത് അന്ധാരെ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റാര് സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ്. അഭിഷേക് പഥക്, ആമിൽ കീയാൻ ഖാൻ, പർവീസ് ഷെയ്ഖ് എന്നിവർ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.