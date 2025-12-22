ഹിന്ദി ദൃശ്യം 3 റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വിട്ടു; മലയാളം പതിപ്പിന് മുന്പേ പ്രഖ്യാപനം
ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായ മലയാളം പതിപ്പിന് മുന്പേയാണ് അജയ് ദേവ്ഗണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ദൃശ്യം 3യുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്.
മലയാളി പ്രേക്ഷകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത് മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ദൃശ്യം 3. എന്നാല് യഥാര്ഥ പതിപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്പേ ദൃശ്യം ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
2026 ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. നിര്മാതാക്കളായ സ്റ്റാര് സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പങ്കുവച്ച അനൗണ്സ്മെന്റ് ടീസറിലാണ് സിനിമയുടെ തിയതി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമിറങ്ങി നാലുവര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മലയാളത്തില് ജോര്ജ് കുട്ടി എന്ന വേഷത്തില് മോഹന്ലാലാണ് എത്തിയതെങ്കില് ഹിന്ദി പതിപ്പില് വിജയ് സാല്ഗോണ്കര് എന്ന പേരില് അജയ് ദേവ്ഗണ് ആണ് വേഷമിടുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നിലവില് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വര്ഷം ആദ്യ പകുതിയില് ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായേക്കും. അഭിഷേക് പഥക് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. തബു, ശ്രിയ ശരണ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. രചന നിര്വഹിക്കുന്നത് പഥക്, ആമിൽ കീയാൻ ഖാൻ, പർവീസ് ഷെയ്ഖ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.
സ്റ്റാർ സ്റ്റുഡിയോ 18 ഉം പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്ന് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അലോക് ജെയിൻ, അജിത് അന്ധാരെ, കുമാർ മംഗത് പഥക്, അഭിഷേക് പഥക് എന്നിവരാണ്.
ജീത്തു ജോസഫ് തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മലയാളം പതിപ്പ് ഈ വര്ഷം സെപ്റ്റംബര് 22 നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഡിസംബര് 2 ന് കൊച്ചിയിലെ ലൊക്കേഷനോടെയാണ് ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. എന്നാല് ഇതുവരെ റിലീസ് തിയതി അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മോഹന്ലാലിനോടൊപ്പം മീന, എസ്തര് അനില്, അന്സിബ ഹസന് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.
റിലീസിന് മുന്പേ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ തിയറ്റർ–ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് റിലീസിനു മുമ്പേ തന്നെ വിറ്റുപോയിയ 350 കോടി രൂപ പ്രീ ബിസിനസ് നേടികൊണ്ട് വലിയ ഹൈപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയും ദൃശ്യം 3 ക്കാണ് സ്വന്തം.
ദൃശ്യത്തിന്റെ ആദ്യരണ്ട് ഭാഗങ്ങളും സൂപ്പര്ഹിറ്റായിരുന്നു. 2013 ഡിസംബർ 19-ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യഭാഗം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 50 കോടി ചിത്രമായിരുന്നു. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലേക്ക് ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് കാലമായതോടെ 2021 ഫെബ്രുവരി 19 നാണ് 'ദൃശ്യം' രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അതും ഒടിടി റിലീസായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.
അതേസമയം ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ തിയേറ്റര് - ഡിജിറ്റല് അവകാശങ്ങള് വന് തുകയ്ക്ക് ബോളിവുഡ് നിര്മാണക്കമ്പനിയായ പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസു പെന് സ്റ്റുഡിയോസുമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
