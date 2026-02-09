ഇത്തവണ അങ്ങ് ഹോളിവുഡില്‍ നിന്നുവരെ ആളെയിറക്കുന്നുണ്ട്, തീപ്പാറിക്കാന്‍ ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും ഇങ്ങെത്തി; ആട് 2യുടെ തീപ്പൊരി വരവ്

ETV Bharat / entertainment

Published : February 9, 2026 at 5:26 PM IST

മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ആട് 3യ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്‍. ഷാജി പാപ്പനും, ഡ്യൂഡും അറക്കൽ, അബുവും സാത്താൻ സേവ്യറും സർബത്ത് ഷബീറും, ക്യാപ്റ്റൻ ക്ലീറ്റസ്സും, പി.പി. ശശിയുമൊക്കെ വീണ്ടും ബിഗ്‌ സ്‌ക്രീനിലേക്ക് എത്തുന്നത് കാണാന്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണവര്‍.

ആട് ഒരു ഭീകരജീവിയാണ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് സൃഷ്‌ടിച്ച ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ അന്നും ഇന്നും സ്ഥാനം പിടിച്ചത് പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആട് 3 യുടെ പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയും വലുതാണ്.ഇപ്പോഴിതാ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഫൈനല്‍ ലുക്ക് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

നേരത്തെ ഈ ഏഴു കഥപാത്രങ്ങളെ പ്രേക്ഷകർ മുമ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടു അതേ രൂപത്തിലും വേഷവിധാനത്തിലും തന്നെയാണ് ആട്-3 യിലും എത്തുന്നത്. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ലുക്ക് ആണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അഭിനേതാക്കളുടെ തന്നെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും,വേഷത്തിലുമുള്ള പോസ്റ്റർ ഇതിനു മുമ്പ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

ആടിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ കൗതുകവും, ആകാംക്ഷയും ഉളവാക്കിയിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഒറിജിനൽ ലുക്കിൽത്തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫാൻ്റസി ഹ്യൂമർ ജോണറിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ജയസൂര്യ (ഷാജി പാപ്പൻ) വിനായകൻ ( ഡ്യൂഡ്) സണ്ണി വെയ്ൻ (മ്പാത്താൻ സേവ്യർ ) സൈജു ക്കുറുപ്പ് (അറക്കൽ ബാപ്പു ) ഇന്ദ്രൻസ് (പി.പി. ശശി ) ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി ( ക്യാപ്റ്റൻ ക്ലീറ്റസ് ) വിജയ് ബാബു ( സർബത്ത് ഷബീർ) എന്നിവരുടേതാണ് പോസ്റ്ററുകള്‍.

ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നീ ബാനറുകളിൽ വിജയ് ബാബു, വേണു കുന്നപ്പിള്ളി എന്നിവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.

ഇവർക്കൊപ്പം ഹോളിവുഡില്‍ നിന്നുള്ള അലിയാ ഭൗം കാത്തെ ലാറ എന്ന സുപ്രധാനമായ കഥാപാത്രത്തേയും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.വലിയ മുതൽമുടക്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വ്യത്യസ്ഥമായ ലൊക്കേഷനുകളി ലൂടെ നൂറ്റിമുപ്പതോളം ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണത്തോടെ യാണ് പൂർത്തിയായിരി ക്കുന്നത്.

പാലക്കാട്ടെ മലമ്പുഴ, വാളയാർ, ചിറ്റൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇടുക്കി, ഗോപിച്ചെട്ടിപ്പാളയം, തിരുച്ചെന്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലുമായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.

.അജു വർഗീസ്. ആൻസൺ പോൾ, രൺജി പണിക്കർ,നോബി, ഭഗത് മാനുവൽ, ഡോ. റോണി രാജ്,സുധിക്കോപ്പ, ചെമ്പിൽ അശോകൻ നെൽസൺ, ഉണ്ണിരാജൻ.പി.ദേവ്, സ്രിന്ധ, ഹരികൃഷ്ണൻ, വിനീത് മോഹൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

സംഗീതം ഷാൻ റഹ്മാൻ, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്, എഡിറ്റിംഗ്- ലിജോ പോൾ, കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, സ്റ്റിൽസ് - വിഷ്ണു എസ്. രാജൻ, പബ്ളിസിറ്റി ഡിസൈൻ - കൊളിൻസ്, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് .ബാബു, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - ഷിബു പന്തല ക്കോട്. സെന്തിൽ പൂജപ്പുര 'പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഷിബു ജി. സുശീലൻ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

