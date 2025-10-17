ETV Bharat / entertainment

'ഹാൽ' വിവാദം; സിനിമ നേരിട്ട് കാണാൻ ഹൈക്കോടതി, ഹർജി ചൊവ്വാഴ്‌ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും

സിനിമ കാണാമോ എന്ന് ഹർജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു.

HALL MOVIE HAAL MOVIE CONTROVERSY HIGH COURT OVER HAAL MOVIE ഹാല്‍
Haal (Movie Poster)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രദര്‍ശനാനുമതി നിഷേധിച്ച, ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനായ ഹാൽ എന്ന സിനിമ നേരിട്ടു കാണാൻ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചു. ഹര്‍ജിയിലെ കക്ഷികളുടെ അഭിഭാഷകര്‍ക്കൊപ്പമാകും സിനിമ കാണുക. സിനിമയുടെ പ്രദര്‍ശന തീയതിയും സ്ഥലവും ഹൈക്കോടതി ചൊവ്വാഴ്‌ച തീരുമാനിക്കും.

സിനിമ കാണണമെന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് അധ്യക്ഷന്‍ ജസ്റ്റിസ് വിജി അരുണാണ് അംഗീകരിച്ചത്. കൂടാതെ ഹർജി ചൊവ്വാഴ്‌ച ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അതിനിടെ ഹാൽ സിനിമയ്‌ക്കെതിരെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ്‌ ഹൈക്കോടതിയിൽ കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷ നൽകി.

സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് ഭീഷണിയാണ്. ക്രൈസ്‌തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. താമരശേരി ബിഷപ്പിനെ ലൗ ജിഹാദിൻ്റെ പിന്തുണക്കാരനായി ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇത് ബിഷപ്പിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ യശസിനും രൂപതയ്ക്കും അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കും. സിനിമയ്ക്ക് ദേശവിരുദ്ധ അജണ്ട ഉണ്ടന്നും കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കി. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തോലിക്ക കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ വി ചാക്കോയാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

ബീഫ് ബിരിയാണി രംഗവും ധ്വജപ്രണാമം, സംഘം കാവലുണ്ട്, രാഖി തുടങ്ങിയ പരാമര്‍ശങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് സിബിഎഫ്‌സിയുടെ ആവശ്യം. ആകെ 15 സീനുകളിലാണ് സിബിഎഫ്‌സി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സീനുകൾ നീക്കം ചെയ്‌താൽ മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രം കാണാൻ അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് എ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം നൽകാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ മറുപടി.

സിനിമ കാണാൻ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാരന്‍റെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും സിനിമയിൽ ഇല്ലെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ചിത്രത്തിന് പ്രദര്‍ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവുമായി സന്തോഷ് ടി കുരുവിള രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രമേൽ വികസിച്ചിട്ടും ദാക്ഷിണ്യം ഇല്ലാത്ത സെൻസറിങിൻ്റെ പ്രസക്‌തി മനസിലാവുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഞാന്‍ അടക്കമുള്ള നിർമാതാക്കൾ വളരെയധികം ആശങ്കയിലാണെന്നും ഷൂട്ട് തീർന്നതിന് ശേഷം കോടികൾ മുടക്കി എടുത്ത ഒരു ചിത്രത്തിന് മേൽ കട്ടിങും ഷേവിങും നടത്താൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ചിത്രത്തിലെ ബീഫ് ബിരിയാണി രംഗം, നായിക പര്‍ദ ധരിക്കുന്ന രംഗം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും വിവാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സിനിമയിലെ ഒരു രംഗത്തില്‍ നായിക പര്‍ദ ധരിക്കുന്ന രംഗം നീക്കം ചെയ്യാനും സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

