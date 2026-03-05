വിരോഷ് കേരളത്തില് വരുന്നതും കാത്ത് ആരാധകര്! നവദമ്പതികളെ ക്ഷണിച്ച് സംഗീത സംവിധായകന് ഹിഷാം
വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെയും രശ്മിക മന്ദാനയുടെയും വിവാഹ വിരുന്നില് പങ്കെടുത്ത് ഹിഷാം അബ്ദുള് വഹാബ്.
നടന് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെയും നടി രശ്മിക മന്ദാനയുടെയും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ആരാധകര്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വിവാഹ വിരുന്നിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ആരാധകര് ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു. സിനിമാ- രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരാണ് വിവാഹ വിരുന്നില് പങ്കെടുത്തത്.
ഈ തെന്നിന്ത്യന് താരദമ്പതിമാരുടെ വിവാഹ വിരുന്നില് പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ സംഗീത സംവിധായകന് ഇഷാന് അബ്ദുള് വഹാബ്. ഭാര്യ ആയിഷത്ത് സഫയോടൊപ്പമാണ് ഹിഷാം വിവാഹ വിരുന്നിനെത്തിയത്. രശ്മിക മന്ദാനയ്ക്കും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയ്ക്കും ഒപ്പം നില്ക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സംഗീത സംവിധായകന് പങ്കുവച്ചത്. വിവാഹ വിരുന്നില് പങ്കെടുക്കുക മാത്രമല്ല ഇരുവരേയും കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
"പ്രിയപ്പെട്ട വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയ്ക്കും രശ്മിക മന്ദാനയ്ക്കും സന്തോഷകരവും അനുഗ്രഹീതവുമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു. വളരെ വേഗത്തില് കേരളത്തില് നിങ്ങള്ക്ക് രണ്ടുപേര്ക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു", ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഹിഷാം കുറിച്ചു.
ഹിഷാമിന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ആരാധകര്. വിരോഷ് ഉടന് കേരളത്തില് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണവര്. നിരവധി പേരാണ പോസ്റ്റിന് ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തുന്നത്.
ഫെബ്രുവരി 26 ന് രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം, നീണ്ടനാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളും വിവാഹിതരായത്. എന്നാല് പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ആരാധകര് ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നവെങ്കിലും ഒരിടത്തും ഇരുവരും പരസ്യമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല.
തെലുഗു ആചാര പ്രകാരവും കര്ണാടക കൊടുവ ആചാര പ്രകാരവും വിവാഹം നടന്നു. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന വിവാഹാഘോഷത്തില് ഹല്ദി, സംഗീത് നൈറ്റ് എന്നിവയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമൊക്കെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന് ശേഷമാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ബഞ്ചാരഹില്സിലെ താജ് കൃഷ്ണ ഹോട്ടലില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വമ്പന് വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നത്. തെന്നിന്ത്യയിലേയും ബോളിവുഡിലേയും നിരവധിപേര് പങ്കെടുത്തു.
പാരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രമണിഞ്ഞാണ് ഇരുതാരങ്ങളും വിരുന്ന് സത്കാരത്തിനായി എത്തിയത്. എം കെയുടെ ജെയ്ഡ് എന്ന ലേബലില് നിര്മിച്ച അതിമനോഹരമായ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മൈസൂര് സില്ക്ക് സാരിയില് രാജകീയമായ ലുക്കിലാണ് രശ്മിക എത്തിയത്.
വിജയ് പാരമ്പര്യ പ്രകാരം ക്ലാസിക് വേഷ്ടിയും ഐവറി സില്ക്ക് കുര്ത്തിയുമാണ് അണിഞ്ഞത്.
രശ്മികയുടെ സാരി മധുരയിലെ നെയ്ത്തുകാര് കൈകൊണ്ട് നെയ്തതാണ്. അവരുടെ പാരമ്പര്യ പ്രകാരം സാരിയില് ഗന്ധഭേരുണ്ടയുടെ രൂപഘടനയും മനോഹരമായി തന്നെ ഇതില് നെയ്തിരുന്നു.
ദക്ഷിണേന്ത്യന് ചരിത്രത്തില് ആഴത്തില് പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും കര്ണാടകയുടെ പ്രതീകവുമായ പുരാണത്തിലെ രണ്ട് തലകളുള്ള പക്ഷിയാണ് ഗന്ധഭേരുണ്ട. ഇതാണ് സാരിയിലും പതിപ്പിച്ചത്. അപാര ശക്തി, അധികാരം, ജാഗ്രത എന്നിവയെ കാണിക്കാനാണിത്.
