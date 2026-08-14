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ഓണം റിലീസുകൾക്കൊപ്പം ഒടിടിയിലും സിനിമകളുടെ പെരുമഴ; ഈ ആഴ്‌ച എത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ

മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ റിലീസുകൾക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെത്തും. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരം ഒടിടിയിൽ എത്തുന്ന പ്രധാന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 12:34 PM IST

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ണാഘോഷത്തിന്‍റെ ആവേശത്തിനൊപ്പം സിനിമാപ്രേമികൾക്കും കാത്തിരിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട്. തിയേറ്ററുകളിൽ നിരവധി ഓണം റിലീസുകൾ എത്തുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങൾ സ്ട്രീമിങ്ങിന് എത്തുകയാണ്. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ റിലീസുകൾക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെത്തും. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരം ഒടിടിയിൽ എത്തുന്ന പ്രധാന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

1. അരൂപി

പുണർതം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ പ്രദീപ്‌ രാജ് നിർമിച്ച് ഒരുകൂട്ടം നവാഗതരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അഭിലാഷ് വാരിയർ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "അരൂപി" എന്ന ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്കെത്തുന്നു.

ഹൊറർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ പുതുമുഖങ്ങളായ വൈശാഖ് രവി, ബോളിവുഡ് ഫെയിം നേഹാ ചൗള, സാക്ഷി ബദാല, ജോയ് മാത്യു, സിന്ധു വർമ്മ, അഭിലാഷ് വാര്യർ, കിരൺ രാജ്, ആദിത്യ രാജ്, മാത്യു രാജു, കണ്ണൻ സാഗർ, എകെ വിജുബാൽ, നെബു എബ്രഹാം, വിനയ്, ആന്‍റണി ഹെൻറി, വിഷ്‌ണു കാന്ത്, വൈഷ്‌ണവ്, ജോജോ ആന്‍റണി, സുജ റോസ്, ആൻ മരിയ, അഞ്ജന മോഹൻ, രേഷ്‌മ, സംഗീത തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് മുതല്‍ ചിത്രം ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. മനോരമ മാക്സിലൂടെയും ചിത്രം ലഭ്യമാണ്.

2. ഹാർട്ടിൻ

മഡോണ സെബാസ്റ്റ്യനും സനന്തും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രം ഹാർട്ടിൻ ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതല്‍ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിക്കുന്നു.

മഗിഴ് തിരുമേനി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥയും പ്രകടനങ്ങളും ഒടിടിയിൽ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം.

3. കോക്‌ടെയില്‍ 2

ഷാഹിദ് കപൂര്‍, രശ്മിക മന്ദാന, കൃതി സനോണ്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ കോക്ടെയില്‍ 2 ഒടിടിയിലേക്ക്. 2012-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കോക്ക്‌ടെയിൽ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ സീക്വൽ ആയാണ് പുതിയ ചിത്രം എത്തുന്നത്.

സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ, ദീപികാ പദുക്കോൺ, ഡയാനാ പെന്റി എന്നിവരായിരുന്നു ‘കോക്ക്ടെയ്ൽ’ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയത്.തരുൺ ജെയിൻ, ലവ് രഞ്ജൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതല്‍ ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ആസ്വദിക്കാം.

4. ഭാരത് ഭാഗ്യ വിദ്ധാത

മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുക്കിയ മെഡിക്കല്‍ ഡ്രാമാ ചിത്രമാണ് ഭാരത് ഭാഗ്യവിധാത. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നഴ്സുമാര്‍ ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോള്‍ രോഗികളെ ഒളിപ്പിച്ചും ആളുകളെ സുരക്ഷിതരാക്കാന്‍ നോക്കിയുമൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

മനോജ് തപാഡിയ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തില്‍ കങ്കണ റണാവത്ത്, ഗിരിജ ഓക്ക്, സ്മിത താംബെ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നു. സീ ഫൈവിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.

5. ഡോന്‍ഡ് സേ ഗുഡ് ലക്ക്

സണ്ണി സാൻഡ്‌ലർ സോഫി എന്ന പതിനഞ്ചുകാരിയായ വിദ്യാര്‍ഥി. തന്‍റെ സ്കൂളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്ന സംഗീത നാടകത്തില്‍ നായികയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. ആ വലിയ അവസരം ലഭിച്ച അവസരത്തില്‍ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാന്‍സര്‍ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇതോടെ ആ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ആവേശം ഇല്ലാതാവുന്നു.

റിഹേഴ്‌സലുകളും പരിശീലനങ്ങളും തകൃതിയായി നടക്കുമ്പോള്‍ കൗമാര ജീവിതത്തിന്‍റെയും വേദിയുടെയും സമ്മര്‍ദങ്ങളെ മറികടന്ന് അവള്‍ തന്‍റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇതാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 14മുതല്‍ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.

6. കാട്ടാളൻ

ആന്‍റണി വർഗീസ് പെപ്പെ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം ‘കാട്ടാളൻ’ ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആനക്കൊമ്പ് കള്ളക്കടത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നവാഗതനായ പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രം ക്യൂബ്‌സ് എന്‍ര്‍ടെയ്‌മെന്‍റിന്‍റെ ബാനറിലാണ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കബീർ ദുഹാൻ സിങ്, ജഗദീഷ്, ദുഷാര വിജയൻ എന്നിവരുമുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതലാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തിയത്. മനോരമ മാക്‌സില്‍ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രീമിയറായി സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും.

വമ്പൻ മുതൽമുടക്കിൽ മികച്ച സാങ്കേതിക മികവിലും , ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും മികവുറ്റ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലൂടെയുമാണ് കാട്ടാളൻ എത്തുന്നത് .

7. ഇദയം മുരളി

തമിഴ് താരം അഥർവ മുരളിയെയും പ്രീതി മുകുന്ദനെയും കയാദു ലോഹറിനെയും പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ആകാശ് ഭാസ്‌കരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് ‘ഇദയം മുരളി’. ഫഹദ് ഫാസിൽ കാമിയോ റോളിലെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ജൂലൈ 10ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴു മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു.

8. നൂറു സാമി

വിജയ് ആന്‍റണിയും സ്വാസിക വിജയ്‌യും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് നൂറു സാമി. നാല്‍പതുകളില്‍ വിധവയായി വേഷമിടുന്ന നായികയ്ക്ക് ഒരു പങ്കാളിയെ വേണമെന്ന് അവളുടെ മുതിര്‍ന്ന ആണ്‍മക്കള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നു. അത് അവരുടെ ഗ്രാമത്തില്‍ ചില പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ ക്രൂരതകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം. ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതല്‍ ചിത്രം സീ ഫൈവില്‍ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

9. ഓപ്പറേഷൻ സഫേദ് സാഗർ

സിദ്ധാർഥ്, ദിയ മിർസ, ജിമ്മി ഷെയ്ർഹിൽ, അഭയ് വർമ എന്നിവർ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ ഹിന്ദി വാർ സിനിമയാണ് ‘ഓപ്പറേഷൻ സഫേദ് സാഗർ’. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ നിർണായക പങ്കിന്‍റെ കഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആവേശകരമായ ചിത്രമാണിത്.

1999ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്തെ വ്യോമസേന ഓപ്പറേഷനായിരുന്നു ‘ഓപ്പറേഷൻ സഫേദ് സാഗർ’ പ്രമേയമാക്കിയാണ് ചിത്രം. കർശനമായ നയതന്ത്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും അവരുടെ ധീരത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു.

10. മേം വാപസ് ആവൂംഗാ

ഇംതിയാസ് അലി സംവിധാനം ചെയ്ത ഹിന്ദി റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ചിത്രമാണ് ‘മേം വാപസ് ആവൂംഗാ’. ഇംതിയാസ് അലി സംവിധാനം ചെയ്ത 'മേം വാപസ് ആവൂംഗാ' ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

ദിൽജിത് ദോസഞ്ജ്, നസീറുദ്ദീൻ ഷാ, ഷർവാരി, വേദാങ് റെയ്‌ന എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ ചിത്രം 1947ലെ ഇന്ത്യ വിഭജനകാലത്തെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു.

11. ലെനിൻ

നാഗാർജുനയുടെ മകൻ അഖിൽ അക്കിനേനി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ തെലുഗു ചിത്രമാണ് 'ലെനിൻ' സീ 5ലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത്.

മുരളി കിഷോർ അബ്ബൂരു സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെയാണ് നായിക. ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് എഴുമുതൽ സീഫൈലിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു.

12. വധന്തി സീസൺ

ആകർഷകമായ കഥപറച്ചിലിലൂടെ പ്രശംസ നേടിയ വദന്തി ഒടുവിൽ രണ്ടാം സീസണുമായി തിരിച്ചെത്തുന്നു. 2022 ൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിനുശേഷം ഒടിടിയിലെ മികച്ച ഇന്ത്യൻ വെബ് സീരീസുകളിൽ ഒന്നായി മാറിയ തമിഴ് ക്രൈം ത്രില്ലർ, പുതിയൊരു അന്വേഷണവും, പുതിയൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രവും, ഇരുണ്ടൊരു നിഗൂഢതയും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ, കഥ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് മാറി മധുരയിലേക്കാണ്കഥാപരിസരം, അവിടെ ഒരു പഴയ രാഷ്ട്രീയ കേസ്, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ, കാഴ്ചക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയാണ് പരമ്പര പറയുന്നത്.

എസ്.ഐ മൂസ റസയായി എം. ശശികുമാർ വീണ്ടുമെത്തുന്ന സീരീസായ ‘വധന്തി’ ഒടിടിയിലെത്തിആൻഡ്രൂ ലൂയിസ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണവും രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സീരീസ് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു.

13. ഉയിർ

സംവിധായകൻ എം. പത്മകുമാർ റോഷൻ മാത്യുവിനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ 'ഉയിർ' ഒടിടിയിൽ കാണാം. ബൈജു സന്തോഷ്, അതുല്യ ചന്ദ്ര എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം ജിയോഹോട്‌സ്റ്റാറിൽ നേരത്തെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജോസഫ്, ശിക്കാര്‍, വര്‍ഗം, വാസ്‌തവം എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം എം പത്മകുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണ് ഉയിര്‍.

റോഷന്‍ മാത്യു കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം അന്‍ഷാദ് എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ യഥാര്‍ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്‌പദമാക്കിയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രൊബേഷൻ കാലയളവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടറുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് റോഷൻ മാത്യു അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

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