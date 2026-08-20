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നാലു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം യഷിന്‍റെ തിരിച്ചു വരവ്!'ക്ലീന്‍ ഷേവ് മുതല്‍ നമ്പര്‍ 8 വരെ'; ടോക്‌സിക്കിനെ കുറിച്ച് അധികമറിയാത്ത 10 കാര്യങ്ങള്‍

'ടോക്‌സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്‌സ്’  തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 26 ന്. യഷിന്‍റെ വമ്പന്‍ വരവും കാത്ത് ആരാധകര്‍.

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Toxic (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 11:16 AM IST

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കെ.ജി.എഫ് പരമ്പരയിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാപ്രേമികള്‍ക്കിടയില്‍ സ്വന്തമായൊരു താരപദവി സൃഷ്‌ടിച്ചെടുത്ത നടനാണ് യഷ്. നാലു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം താരം വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. 2022 ഏപ്രിൽ 14ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ‘കെജിഎഫ്: ചാപ്റ്റർ 2’ ആയിരുന്നു യാഷിന്‍റെ അവസാന റിലീസ്. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ വമ്പന്‍ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അടുത്ത ചിത്രം ടോക്‌സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്‌സ്’ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താന്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

നാല് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് യാഷ് ‘ടോക്‌സിക്’ സിനിമയുമായി തിരിച്ചെത്തുന്നത്. വലിയ ബജറ്റും വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും താരനിരയും ഉൾപ്പെടുന്ന ചിത്രം യാഷിന്‍റെ കരിയറിലെ നിർണായക പ്രോജക്ടായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ഓണം റിലീസായി 2026 ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. യഷിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവിന് പുറമേ, നടൻ തന്നെ നിർമ്മാണത്തിലും എഴുത്തിലും പങ്കാളിയായിരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിലും ‘ടോക്സിക്’ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും സിനിമാ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയിലും വലിയ ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട്. തന്‍റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസിലൂടെയാണ് യാഷ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ക്ലീൻ ഷേവ് ലുക്കിൽ

ടിക്കറ്റ്, റായ എന്ന ഇരട്ട വേഷത്തിലാണ് യഷ് ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഇത് വലിയ ആവേശമാണ് ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ-മകൻ ബന്ധവും ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന പ്രമേയങ്ങളിലൊന്നാണെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന സൂചനകൾ. യഷിന്‍റെ ലുക്കിലും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെ.ജി.എഫ് ചിത്രങ്ങളിലെ മാസ് അവതാരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രകടനമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ടോക്‌സിക്ക് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ട സമയം മുതല്‍ യഷിന്‍റെ ഗെറ്റപ്പുകള്‍ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തിനായി താരം താടി പൂര്‍ണമായും നീക്കി ക്ലീന്‍ ഷേവ് ലുക്കിലാണ് എത്തുന്നത്. ഏകദേശം ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് യഷ് ഇത്തരമൊരു ലുക്കിൽ സ്ക്രീനിലെത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. താരത്തിന്‍റെ മേക്കോവർ കാണിക്കുന്ന മേക്കിംഗ് വീഡിയോയും അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

റിലസ് മൂന്നു തവണ മാറ്റിവച്ചു

ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുക്കിയ ടോക്‌സിക് 2025 ല്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മൂന്ന് തവണയാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്. ആദ്യം 2025 ഏപ്രിൽ 10ന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ചിത്രീകരണത്തിലെ കാലതാമസവും കാരണം റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. പിന്നീട് 2026 മാർച്ച് 19 റിലീസ് തീയതിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും 2026 ജൂൺ 4 എന്ന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ചിത്രം വീണ്ടും മാറ്റിവച്ചു. ഒടുവിൽ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 26 റിലീസ് തീയതിയായി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

‘കെജിഎഫ്: ചാപ്റ്റർ 2’ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ യഷിന്‍റെ അടുത്ത ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശക്തമായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ #Yash19 എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗ് വലിയ രീതിയിൽ ട്രെൻഡായിരുന്നു. നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 2023 ഡിസംബർ 8ന് ‘ടോക്സിക്’ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിലെ പ്രതീക്ഷകളും വലിയ രീതിയില്‍ ഉയര്‍ന്നു.

ടോക്‌സിക്കും നമ്പർ 8നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

യാഷിനും ‘ടോക്സിക്’ സിനിമയ്ക്കും 8 എന്ന നമ്പറുമായി രസകരമായൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നതാണ് ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. യാഷ് ജനിച്ചത് 1985 ജനുവരി 8നാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് ഡിസംബർ 8നായിരുന്നു. ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത് 2024 ഓഗസ്റ്റ് 8ന്.

സിനിമയുടെ ആദ്യ ഗ്ലിംപസ് 2025 ജനുവരി 8ന് പുറത്തുവന്നു. തുടർന്ന് 2026 ജനുവരി 8ന് റായ എന്ന പേരിലുള്ള ടീസറും എത്തി. ട്രെയിലര്‍ ലോഞ്ചിനും എട്ട് എന്ന തിയതി തന്നെയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 8ന് ബെംഗളൂരുവിൽ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും വർഷത്തിലെ എട്ടാം മാസമായ ഓഗസ്റ്റിലാണ്.

റിലീസ് തീയതിയായ 26-08-2026ലും ആരാധകർ നമ്പർ 8ന്‍റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. 2+6 എന്നത് 8 ആകുന്നതിനാൽ ഈ തീയതിയും യഷ് ആരാധകർക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയാണ്.

ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് കിയാര അദ്വാനി. ‘ടോക്സിക്’ തന്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേക അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് കിയാരയുടെ കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യഷിന്‍റെ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കിയാര നേരത്തെ മഴയിലുള്ള ഗാനരംഗമോ സീക്വന്‍സോ ചെയ്‌തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ടോക്‌സിക്കിലെ മഴയിലെ സീക്വന്‍സിനായി യഷ് ആണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതെന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്.

സ്ക്രീനിൽ മനോഹരമായി തോന്നുന്ന രംഗമാണെന്നും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനാകുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് കിയാരയെ രംഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയതെന്നും യാഷ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് കിയാര അദ്വാനി ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ യാഷും സംവിധായിക ഗീതു മോഹൻദാസും കിയാരയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിരുന്നതായി യാഷ് ഒരു പ്രമോഷണൽ പരിപാടിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

കിയാരയുടെ ചുറ്റും അംഗരക്ഷകരെപ്പോലെ താനും ഗീതുവും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, തന്‍റെ ജോലിയോടുള്ള കിയാരയുടെ ആത്മാർത്ഥതയെയും പ്രതിബദ്ധതയെയും യാഷ് പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന താരമാണ് താര സുതാരിയ. ‘ടോക്സിക്’ കഥാപാത്രത്തിനായി താര തന്‍റെ ലുക്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ മുടി കട്ട് ചെയ്‌ത് വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പിലാണ് താര സുതാരിയ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊപ്പം താരയുടെ പുതിയ ലുക്കും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ഇത്തവണ സിനിമയുടെ പ്രമോഷന്‍റെ ഭാഗമായി നയന്‍താരയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സിനിമാ പ്രമോഷണല്‍ പരിപാടികളില്‍ അധികമായി പങ്കെടുക്കാത്ത നയന്‍താര ടോക്‌സിക്കിന്‍റെ പ്രൊമോഷനായി ബെംഗളുരുവില്‍ എത്തിരുന്നു. യഷില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ഫോണ്‍ കോളിന് ശേഷമാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് നയൻതാര വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സിനിമയോടുള്ള യാഷിന്‍റെ ആത്മാർത്ഥതയെയും സമർപ്പണത്തെയും അവർ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

യഷിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാൻ-ഇന്ത്യ ചിത്രം

‘ടോക്സിക്’ യഷിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ പാൻ-ഇന്ത്യ ചിത്രമാണ്. ‘കെജിഎഫ്: ചാപ്റ്റർ 1’, ‘കെജിഎഫ്: ചാപ്റ്റർ 2’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അടുത്ത വലിയ സിനിമയാണിത്.

‘കെജിഎഫ്’ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലൂടെ കന്നഡ സിനിമയെ ദേശീയതലത്തിൽ ശക്തമായി അവതരിപ്പിച്ച യഷ്, ഇപ്പോൾ ‘ടോക്സിക്’ വഴി മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത ലോകം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

നാല് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം യാഷ് ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നത് മാത്രം ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹൈപ്പ് ഉയർത്താൻ മതിയാകും. കെജിഎഫ് 2ന് ശേഷം യാഷ് എന്താണ് ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ.

റിലീസ് തീയതികൾ പലതവണ മാറിയെങ്കിലും, ഒടുവിൽ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ‘ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്സ്’ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ യഷിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പ്രധാന റിലീസുകളിലൊന്നായി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

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