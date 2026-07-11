ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ 60ൻ്റെ നിറവിൽ ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ നിത്യ സുന്ദരി 'ഹേമ മാലിനി'
മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടേയും അഭിനയ മികവിലൂടേയും ആരാധകരുടെ മനസ് കീഴടക്കിയ അഭിനേത്രി ഹേമ മാലിനി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ 60 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി.
By PTI
Published : July 11, 2026 at 5:09 PM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷിച്ച് ബോളിവുഡിൻ്റെ നിത്യ സുന്ദരി ഹേമ മാലിനി. മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടേയും അഭിനയ മികവിലൂടേയും ആരാധകരുടെ മനസ് കീഴടക്കിയ അഭിനേത്രി ഹേമ മാലിനിയുടെ 60 വർഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുംബൈയിലെ ഷൺമുഖാനന്ദ ഹാളിൽ "ഹേമ മാലിനി - ലൈവ് ഇൻ കൺസേർട്ട്: സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദി ഡ്രീം ഗേൾസ് ഡയമണ്ട് ജൂബിലി - 60 ഗ്ലോറിയസ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ സിനിമ" എന്ന പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
സംഗീത പരിപാടിയിൽ, പ്രേക്ഷക പ്രിയ നായികയുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ ഗാനങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു. 15 പേരടങ്ങുന്ന ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു. താൻ "അനുഗ്രഹീത"യാണെന്നും തൻ്റെ യാത്രയിൽ "അഭിമാനിക്കുന്നു"വെന്നും ഹേമ മാലിനി പറഞ്ഞു. ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ, സഹതാരങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, കുടുംബം എന്നിവരുടെ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയ്ക്കും ഇവർ നന്ദി പറഞ്ഞു.
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"ഷോലെ", "സീത ഔർ ഗീത", "സത്തേ പെ സത്ത", "ഖുഷ്ബൂ", "നസീബ്", "ബാഗ്ബൻ" തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ താരമായ മാലിനി, വർഷങ്ങളായി നൽകിയ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും പൊതുജനങ്ങളോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. "എൻ്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവളാണ്, അവർ എന്നോടൊപ്പം നിന്നു. കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലും കരിയറിലും അമ്മമാർക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബം എന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വളരാൻ കഴിഞ്ഞത്," ഹേമ മാലിനി പറഞ്ഞു.
"പണ്ടും ഇപ്പോഴും നിരവധി താരങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഈ മനോഹരമായ സിനിമാ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവതിയും അഭിമാനിയുമാണ്. ഞാൻ ഈ വ്യവസായത്തിൽ ചെലവഴിച്ച ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ, ഏകദേശം 200 സിനിമകളുേടയും നിരവധി അവിസ്മരണീയ ഗാനങ്ങളുടേയും ഭാഗമായി, കൂടാതെ നിരവധി സംവിധായകരുടെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു" അവർ പറഞ്ഞു.
ആറു പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ 200ലധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച മാലിനി, ഷാരൂഖ് ഖാൻ നായകനായ "ദിൽ ആഷ്ന ഹേ" (1992), മകൾ ഇഷ ഡിയോൾ നായികയായ "ടെൽ മി ഓ ഖുദ" (2011) എന്നീ രണ്ട് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു.
"സിനിമാ വ്യവസായം വളരെ വിശാലവും മനോഹരവുമാണ്, അത് ഓരോരുത്തർക്കും അവസരം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ കഴിവുള്ളവരും സമർപ്പണ മനോഭാവം ഉള്ളവരുമായാൽ ഉന്നതിയിൽ എത്തും" മാലിനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വസ്ത്രാലങ്കാരം നടത്തുന്നവർ, മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ഛായാഗ്രാഹകർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരുടെ സംഭാവനകളെയും ഹേമ മാലിനി പ്രശംസിച്ചു.
"എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും അവർ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെയും സമർപ്പണത്തോടെയും പ്രവർത്തിച്ചു. അവരുടെ സംഭാവന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടത്," ഹേമ മാലിനിയുടെ ജീവിതം തിശീലയിൽ ദീപിക പദുക്കോണ് അഭിനയിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാമെന്നും അവർ കഴിവുള്ള സുന്ദരിയായ നടിയാണെന്നും പറഞ്ഞു.
സായാഹ്നത്തിൽ ഗായകരായ സുധേഷ് ഭോസ്ലെ, സുരേഷ് വാഡ്കർ, പദ്മിനി കോലാപുരെ, ഷബ്ബീർ കുമാർ, അനു മാലിക്, അനുപ് ജലോട്ട, കവിതാ കൃഷ്ണമൂർത്തി, വിജേത പണ്ഡിറ്റ്, പൂർണിമ ശ്രേഷ്ഠ എന്നിവർ ഗാനം ആലപിച്ചു. മധു, പൂനം ധില്ലൻ, രാകേഷ് റോഷൻ, ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹ, ജീതേന്ദ്ര, രമേഷ് സിപ്പി, കിരൺ ജുനേജ, ബാബുൽ സുപ്രിയോ, സഞ്ജീവ് ഗുപ്ത തുടങ്ങി മാലിനിയുടെ ചില വ്യവസായ സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും മ്യൂസിക്കൽ കൺസേർട്ടിൽ പങ്കെടുത്തു. സഹതാരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് മാലിനി നന്ദി പറഞ്ഞു. വൈറസ് ബാധ മൂലം മൂത്ത മകൾ ഇഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
ഹേമ മാലിനി അഭിനയിച്ച “ഷോലെ”, “സീത ഔർ ഗീത”, “ആന്ദാസ്”, “ഷിംല മിർച്ചി” തുടങ്ങിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത സിപ്പി, അവരുടെ ദീർഘകാല ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പ്രൊഫഷണലിസത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു.
"നമുക്ക് തൊഴിൽപരമായ വളര മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളത്. അവർക്ക് എല്ലാം മനസിലാകും, അവർക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറിയുണ്ട്, അവർ സംഭാഷണങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്ന രീതി അത്ഭുതകരമാണ്. 'സീത ഓർ ഗീത' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇരട്ടവേഷം ചെയ്യാനുള്ള ആശയത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവർ അത്രയേറെ ആവേശഭരിതയായത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ചു സിനിമകളിൽ മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും 'ഷോലെ' പുറത്തിറങ്ങി 50 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആളുകൾ അവരെ ഇന്നും ബാസന്തിയായി സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു"വെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.
മാലിനിയുടെ ബന്ധു കൂടിയായ നടി മധു, പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ അവർ എങ്ങനെ സംയമനം പാലിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൽ എത്രത്തോളം അഭയം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു. മാലിനിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിന്നണി ഗായിക കവിത കൃഷ്ണമൂർത്തി "വികാരഭരിതയായി".
"എനിക്ക് മൂന്ന് വയസുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഹേമ ജിയെ കാണുന്നു, ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലാണ് ഒരുമിച്ച് വളർന്നത്, അവൾ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു. അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഭരതനാട്യം ക്ലാസിൽ പോയിരുന്നത്. പിന്നീട് അവൾ ഒരു വലിയ താരമായി, അവളുടെ കരിയർ ഉയരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നോടും എൻ്റെ കുടുംബത്തോടുമുള്ള അവളുടെ ബന്ധം ഒരിക്കലും തകർന്നിട്ടില്ല" അവർ പറഞ്ഞു.
1981-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ "ഡാർഡ്" എന്ന സിനിമയിൽ മാലിനിക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ച നടി പൂനം ദില്ലൺ, ഹേമാ മാലിനി സിനിമാ വ്യവസായത്തിൻ്റെ "അഭിമാനം" ആണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതോടൊപ്പം അഭിനയത്തോടുള്ള അവരുടെ സമർപ്പണത്തെ പ്രശംസിച്ചു. ഒപ്പം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരി എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ സംഭാവനകളെയും പരാമർശിച്ചു.
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