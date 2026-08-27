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പ്രമുഖ ഗായകൻ അങ്കിതിനെ വെടിവച്ചു കൊന്നു, കൊലപാതകം രാഷ്‌ട്രീയത്തിലിറങ്ങാനിരിക്കെ, വൻ പ്രതിഷേധം

രണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിലായെത്തിയ സംഘം അങ്കിതിന് നേരെ 15 മുതൽ 18 റൗണ്ടോളം തുടർച്ചയായി വെടിവെച്ചതായി ജിം ഉടമയും പൊലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചു

Ankit Balyann profile Ankit Balyann death news Ankit Balyann politics Ankit Balyann murder case
Haryanvi Singer Ankit Balyann (File, Ankit Balyann instagram)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 10:33 AM IST

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ഷാംലി (ഉത്തർപ്രദേശ്): പ്രമുഖ ഹരിയാൻവി ഗായകനും യൂട്യൂബറുമായ അങ്കിത് ബല്യാൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷാംലി ജില്ലയിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം കോട്‌വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഒരു ജിമ്മിന് പുറത്ത് വച്ചാണ് അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ അങ്കിതിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്. സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു.

വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം 6.30-ഓടെ അങ്കിത് ജിമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം. രണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിലായെത്തിയ സംഘം അങ്കിതിന് നേരെ 15 മുതൽ 18 റൗണ്ടോളം തുടർച്ചയായി വെടിവെച്ചതായി ജിം ഉടമയും പൊലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചു. അക്രമികളെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചതായി ഷാംലി എസ്പി എൻ.പി സിംഗ് അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സഹാരൺപൂർ റേഞ്ച് ഡി.ഐ.ജി, ഷാംലി എസ്.എസ്.പി, ഷാംലി ഡി.എം എന്നിവർക്കൊപ്പം ബാഗ്പത്, മുസാഫർനഗർ ജില്ലകളിലെ അഡീഷണൽ എസ്.പിമാരും അവരുടെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. പ്രതികൾക്കായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊലീസ് റെയ്ഡ് തുടരുകയാണ്.

പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, കേസിലെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി മറ്റ് രണ്ട് സംഘങ്ങളെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാല് പൊലീസ് സംഘങ്ങളെ ഹരിയാനയിലേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമത്തലവനും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും പൊലീസുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതികളെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും എ.ഡി.ജി ഭാനു ഭാസ്‌കർ അറിയിച്ചു.

റോഡ് ഉപരോധവും ജനരോഷവും

കൊലപാതകത്തെത്തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് പ്രദേശത്ത് അരങ്ങേറുന്നത്. അങ്കിതിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അനുയായികളും ഡൽഹി-മുസാഫർനഗർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വൻ ജനക്കൂട്ടം തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ പ്രദേശത്ത് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്‌ട്രീയ കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം; അഖിലേഷ് യാദവ്

വരാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്കിത് മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നതായി സൂചനകളുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ക്രമസമാധാന നില പൂർണ്ണമായും തകർന്നുവെന്ന് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആരാണ് അങ്കിത് ബല്യാൻ

യൂട്യൂബിൽ 3.66 ലക്ഷത്തിലധികം സബ്‌സ്‌ക്രൈബേഴ്‌സുള്ള ജനപ്രിയ കലാകാരനാണ് അങ്കിത് ബല്യാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ഗാനങ്ങളും മ്യൂസിക് വീഡിയോകളും തോക്കിനെ കുറിച്ചും എസ്‌യുവി വാഹനങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കുന്നവയായിരുന്നു. മുൻപ് അനുമതിയില്ലാതെ റോഡ് ഷോ നടത്തിയതിന് അങ്കിതിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.

പാടിയ പാട്ടുകൾ പോലെ ദുരൂഹമായ അന്ത്യം

"കോടതിയിൽ വച്ച് നിന്നെ ഞാൻ വെടിവെച്ചിടും..." എന്ന് തൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗാനത്തിലൂടെ പാടിനടന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. ആ വരികളെ അന്വർത്ഥമാക്കും വിധം, ഒടുവിൽ ഒരു തോക്കിൻമുനയിൽ തന്നെ ആ ജീവിതം അവസാനിച്ചു.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷാംലി ജില്ലയിലുള്ള ബന്തിഖേഡ എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു അങ്കിത് ജനിച്ചതും വളർന്നതും. സാധാരണ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വന്ന അങ്കിത്, തൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വിറ്റാണ് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ മനസ്സിൽ സംഗീതത്തോടുള്ള ഭ്രമം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഹരിയാനയിലെ റോഹ്തക്, സോണിപത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയും ഹരിയാൻവി പോപ്പ് മ്യൂസിക് രംഗത്ത് സജീവമാകുകയും ചെയ്തു.

പാട്ടുകാരൻ എന്നതിലുപരി മികച്ചൊരു നടനും, ഗാനരചയിതാവും, മ്യൂസിക് കമ്പോസറുമായിരുന്നു അങ്കിത്. വെറും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുമായി സഹകരിച്ച് നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കി. യൂട്യൂബിൽ 3.66 ലക്ഷത്തിലധികം സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്‌സുമുള്ള വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

Ankit Balyann profile Ankit Balyann death news Ankit Balyann politics Ankit Balyann murder case
Haryanvi Singer Ankit Balyann (File, Ankit Balyann instagram)

തോക്ക് സംസ്‌കാരവും ജനപ്രീതിയും

ഹരിയാനയിലെയും പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഗ്രാമീണ ജീവിതവും, യുവാക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും, പ്രാദേശിക തനിമയുമൊക്കെയായിരുന്നു അങ്കിതിൻ്റെ പാട്ടുകളുടെ പ്രമേയം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് വീഡിയോകളിൽ സ്ഥിരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയ എസ്‌യുവി കാറുകളും, തോക്കുകളും, വെടിയുണ്ടകളുമൊക്കെ പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 'തോക്ക് സംസ്‌കാരം' പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നെങ്കിലും യുവാക്കൾക്കിടയിൽ അങ്കിതിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം; വില്ലനായത് വഴിത്തിരിവുകളോ?

2025 വരെ ഹരിയാനയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അങ്കിത്, ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ജന്മനാടായ ബന്തിഖേഡയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം വരാനിരിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും പറയുന്നു. ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനവും ഉയർന്നുവന്ന ജനപ്രീതിയുമാണോ ശത്രുക്കളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി സംഘമായ 'ഗോഗി ഗാംഗ്' അങ്കിതിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി അങ്കിതിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായും തങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അങ്കിത് പാട്ടുപാടിയതായും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു.

കണ്ണീരണിഞ്ഞ് ഒരു നാട്

കൊല്ലപ്പെട്ട അങ്കിതിന്റെ തല മടിയിൽ വെച്ച് റോഡിലിരുന്ന് കരയുന്ന അമ്മയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടുനിന്നവരുടെ കണ്ണുനിറയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. "ആരും ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുത്, എൻ്റെ മകൻ ഉറങ്ങുകയാണ്" എന്ന് പറഞ്ഞ് അലറിക്കരഞ്ഞ ആ അമ്മയുടെ ചിത്രം ഇന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലാകെ വലിയ ജനരോഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് വൻ സന്നാഹത്തോടെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

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