'ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം...'; വിവാദങ്ങളും അയ്യപ്പൻ്റെ മാന്ത്രിക സ്പർശവും
അയ്യപ്പൻ്റെ ഉറക്കുപാട്ട് ആയ 'ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം...' രചിച്ചത് കമ്പക്കുടി കുളത്തൂർ ശ്രീനിവാസ് ആണെന്നുള്ളത് ചരിത്രരേഖാംശം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 5:11 PM IST
അക്കി വിനായക്
ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നടയടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ഹരിവരാസനം ഭക്തർക്ക് കേവലം ഒരു ഉറക്കുപാട്ടല്ല, മറിച്ച് ഭക്തിയുടെയും വൈകാരികതയുടെയും ആഴമേറിയ അനുഭവമാണ്. 1975-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സ്വാമി അയ്യപ്പൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ജി. ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ സംഗീതത്തിൽ കെ. ജെ. യേശുദാസ് ആലപിച്ച ഗാനം പിന്നീട് ശബരിമലയുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്തരിലേക്ക് എത്തി. എന്നാൽ, ഹരിവരാസനത്തിൻ്റെ രചയിതാവിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളും, വരികളിലെ മാറ്റങ്ങളും, ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഇടപെടലുകളുമെല്ലാം കാലാകാലങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ഡോ. ഷൈൻ കുമാർ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും ചരിത്രരേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹരിവരാസനത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ പരിശോധിക്കാം.
നെയ് തേങ്ങ നിറച്ച് പമ്പയിൽ എത്തി കുളിച്ചു തോർത്തിയാൽ പിന്നെ മലകയറ്റം. കല്ലും മുള്ളും താണ്ടി നീലിമലയും കരിമലയും താണ്ടി ശരംകുത്തിയും പുൽമേടും കടന്ന് ശബരീശൻ്റെ മുന്നിൽ. പതിനെട്ടാം പടി കയറി നിറഞ്ഞ ഭക്തജന തിരക്കിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അയ്യനെ കണ്ണും മനസ്സും നിറഞ്ഞു കാണുന്നു. ത്രി സന്ധ്യയിൽ മലകയറി അയ്യനെ കണ്ടു മടങ്ങുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ടാകും. മലയിറക്കത്തിൽ അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് ഹരിവരാസനം.. അതല്ല സന്നിധാനത്ത് തന്നെ തുടർന്ന് അയ്യനുറങ്ങുന്നതുവരെ കാത്തിരുന്നാൽ ദാസേട്ടൻ്റെ (യേശുദാസ്) ശബ്ദം ഭക്തനെ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും...
രചയിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങളും ചരിത്രരേഖകളും
അയ്യപ്പൻ്റെ ഉറക്കുപാട്ട് ആയ 'ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം...' രചിച്ചത് കമ്പക്കുടി കുളത്തൂർ ശ്രീനിവാസ് ആണെന്നുള്ളത് ചരിത്രരേഖാംശം. ഹരിവരാസനം എന്ന വരികളുടെ രചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ്. 1975 വരെ ശ്ലോക രീതിയിൽ ഹരിവരാസന കൃതി അപ്പാടെ ആലപിച്ചായിരുന്നു അയ്യനെ ഉറക്കിയിരുന്നത്. ശബരിമലയിൽ ഹരിവരാസനം എന്നുമുതൽ പാടി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ അടയാളപ്പെടുത്തൽ ലഭ്യമല്ല. 1975- 76 കാലഘട്ടം വരെ ശ്രീകോവിലിൽ മാത്രമായിരുന്നു തന്ത്രിമാർ ഹരിവരാസനം മന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.
1974 ൽ മെറിലാൻഡ് സുബ്രഹ്മണ്യം മുതലാളി സ്വാമി അയ്യപ്പൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രം നിർമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സംവിധാനവും. വിഖ്യാത ഗാനരചയിതാവും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് രചന. മെറി ലാൻഡിൻ്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ നീല പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് ബാനർ. തമിഴ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ ജെമിനി ഗണേശൻ ആണ് നായകൻ. ഒരുകാലത്ത് തമിഴിലെ മുൻനിര താരം ആയിരുന്ന കരൺ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞ് അയ്യപ്പനായി വേഷമിട്ടത്. മാസ്റ്റർ രഘു എന്ന പേരിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാമി അയ്യപ്പനിൽ അഭിനയിച്ചത്. എൺപതുകളിലും 90കളിലും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന നടൻ ശേഖർ ആയിരുന്നു അയ്യപ്പൻ്റെ കൗമാരകാലം അവതരിപ്പിച്ചത്. ജി ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സംഗീതം.1975 ഓഗസ്റ്റ് 17 ഓണക്കാലത്തെ മുൻനിർത്തി സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി. പാൻ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പോലും അറിയാത്ത കാലത്ത് തെന്നിന്ത്യൻ തരംഗമായി സ്വാമി അയ്യപ്പൻ മാറുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ ചിത്രം മലയാളഭാഷയിൽ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രം. ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഷ ഡബ്ബുകളുടെ പതിപ്പും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ആന്ധ്രയിലും ചിത്രവും ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റ്.
എന്തിന് ഇന്നും സ്വാമി അയ്യപ്പൻ സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ മൂളാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടോ. അന്നത്തെ സൂപ്പർതാരമായിരുന്ന രാഘവൻ ചിത്രത്തിൽ പാടി അഭിനയിക്കുന്ന 'ശബരിമലയിൽ തങ്ക സൂര്യോദയം...' എന്ന ഗാനം നമ്മെ വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും..
'മണ്ണിലും വിണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ദൈവം ഇരിക്കുന്നു', 'സ്വർണ്ണ കൊടിമരത്തിൽ' തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയും 'ശബരിമലയിൽ തങ്ക സൂര്യോദയം' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം വയലാറും രചിച്ചു. വിഖ്യാതമായ 'തേടിവരും കണ്ണുകളിൽ ഓടിയെത്തും സ്വാമി', 'പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്ത ഒരു അഴകാണ് ഞാൻ' തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങളും സ്വാമി അയ്യപ്പൻ സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്തമായി.
കമ്പക്കുടി കുളത്തൂർ ശ്രീനിവാസ് രചിച്ച ഹരിവരാസനം എന്ന സംസ്കൃത മൂല ശ്ലോകം കണ്ടെത്തി സിനിമയുടെ കഥാപാശ്ചാത്തല ത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിൽ അയ്യപ്പന് ഒരു ഉറക്കുപാട്ട് വേണമെന്ന രീതിയിൽ സംഗീതസംവിധായകനായ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് സംവിധായകനായ പി. സുബ്രഹ്മണ്യം തന്നെയായിരുന്നു. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഹരിവരാസനം മൂല ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചു വരികൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ട് സുപരിചിതമായ ഹരിവരാസനം സൃഷ്ടിച്ചു. ഗാനമാലപിച്ചത് ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസ്.
1976ൽ ശബരിമലയിൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു. അയ്യൻ്റെ ഉണർത്തുപാട്ടും ഉറക്കുപാട്ടും കോളാമ്പിയിലൂടെ ശബരിമലക്കു മുകളിൽ ഇനി മുഴങ്ങി കേൾക്കും. ഉറക്കു പാട്ടായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ സിനിമയിലെ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ ഹരിവരാസനം വേർഷൻ . യഥാർഥ വരികൾ ഉപയോഗിച്ച് പുനഃസൃഷ്ടിച്ച ഗാനം വേണമെന്ന ആവശ്യം പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി. പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭക്തരുടെയും ആസ്വാദകരുടെയും പക്ഷത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ സംഗീതം നൽകിയ ഹരിവരാസനം തന്നെ ഉറക്കുപാട്ടായി ശബരിമലയുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ലോകത്തെ കേൾപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മൈക്കിലൂടെ യേശുദാസ് പാടിയ ഹരിവരാസനം കേൾക്കുന്ന അതേ മാത്രയിൽ തന്നെ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ ഹരിവരാസനം എന്ന യഥാർഥ ശ്ലോകം തന്ത്രിമാർ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ദാസേട്ടൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഹരിവരാസനം കേട്ടുപരിചയിച്ച ഭക്തർക്ക് മന്ത്ര മാതൃകയിലുള്ള യഥാർഥ ശ്ലോകം കേട്ടാൽ ദഹിക്കണമെന്നില്ല. ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ ഹരിവരാസന ശ്ലോകം ചൊല്ലൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന അനുഷ്ഠാനമാണ്.
സിനിമയിലെ ഗാനം തന്നെ ഉറക്കുപാട്ടായി ശബരിമലയിൽ കേൾപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഗാനത്തിൻ്റെ ആലാപന ശൈലിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിനിമയിൽ ഹരിവരാസനം ഒരല്പം കൂടി വേഗത്തിലാണ് ആലപിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നതിനായി അതെ ട്യൂണിൽ തന്നെ വേഗത കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഗാനം പുനസൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. അതിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ് യേശുദാസിനെ സമീപിച്ചു. യേശുദാസിൻ്റെ വീടിനു മുകളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ അഭിരാമിയിൽ വച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് കേൾക്കുന്ന ഹരിവരാസനം വീണ്ടും വേഗത കുറച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ സംഗീതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം വരുത്തിയിരുന്നില്ല.
എ. പത്മകുമാർ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേറ്റത്തിനു ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഹരിവരാസനത്തിനുമേൽ ഒരു വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. പത്മകുമാറിൻ്റെ ബന്ധുകൂടിയായ പുറക്കാട് ജാനകിയാണ് ഹരിവരാസനം രചിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അപ്പോൾ പി. സുബ്രഹ്മണ്യം കണ്ടെത്തിയ കമ്പക്കുടി കുളത്തൂർ ശ്രീനിവാസ് അയ്യരുടെ കൃതിയോ എന്ന ചോദ്യം മറുഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തുടർന്നു. ഒടുവിൽ ഗാനം ആരോ എഴുതികൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ യഥാർഥ കൃതിയിലെ വരികൾ തന്നെ പാടി ഗാനം പുനഃസൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.വാക്കുകൾക്കിടയിൽ ജി. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ഒഴിവാക്കിയ സ്വാമി സ്വാമി എന്നീ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന ആവശ്യം.സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു. ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് യേശുദാസിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പറ്റില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം നല്കിയത്.
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