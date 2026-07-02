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'ലഹരിയില്ലാത്ത സിനിമാ സെറ്റ്'; തൂഫാന്‍ വാരിയേഴ്‌സ് ആയി സൈജു കുറുപ്പിന്‍റെ 'ഹരിവരാസനം' ടീം

ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രം മോഹിനിയാട്ടത്തിന് ശേഷം സൈജു കുറുപ്പ് നായകനാകുന്ന സിനിമയാണ് ഹരിവരാസനം. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കിലാണ് സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നത്.

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Thoofan Warriors anti-drug campaign (Photo: ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 6:24 PM IST

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ഹരിമുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പും കേരള പോലീസും നടപ്പിലാക്കുന്ന ‘ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ- ദ നാർക്കോ ഹണ്ട്’ എന്ന ക്യാംപനിങ്ങില്‍ കൈകോര്‍ക്ക് സൈജു കുറുപ്പിന്‍റെ ഹരിവരാസനം ടീം. 'തൂഫാന്‍ വാരിയേയ്‌സ്' ആയ ചിത്രത്തിന്‍റെ പൂജാ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.

ഇന്ന് (ജൂലൈ 2) രാവിലെ ചിത്രാഞ്ജലിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ തൂഫാന്‍ വാരിയേഴ്‌സ് ആയ ചിത്രത്തിലെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചിത്രത്തിലെ നായകനായ സൈജു കുറുപ്പിനും സംവിധായകന്‍ രാജേഷ് നായര്‍, നിര്‍മ്മാതാവ് അജിത്ത് വിനായക, ശരത് വിനായക, തിരക്കഥാകൃത്ത് ഡോ. കെ അമ്പാടി, നായിക സിതാര വിജയന്‍, ഛായാഗ്രാഹകന്‍ സജാദ് കക്കു, കലാസംവിധായകന്‍ രാഖില്‍ എന്നിവര്‍ മന്ത്രിയില്‍ നിന്ന് തൂഫാന്‍ വാരിയര്‍ ബാഡ്‌ജും സ്വീകരിച്ചു.

സിനിമയുടെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയില്‍ തയാറാക്കിയ ശബരിമലയുടെ സെറ്റില്‍, പതിനെട്ടാം പടിക്കു മുന്നില്‍ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍, പോലീസ് മേധാവിതലത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സിനിമാ താരങ്ങള്‍, സാങ്കേതികപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

'ലഹരിയില്ലാത്ത സിനിമാ സെറ്റ്' എന്ന സന്ദേശമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് മുന്നില്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

"സമൂഹത്തെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മാധ്യമമാണ് സിനിമ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണത്തില്‍ സിനിമാ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന്", ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

തിയേറ്ററുകളിൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ വിജയം നേടിയ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സൈജു കുറുപ്പ് നായകനാകുന്ന വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമകൂടിയാണ് ഹരിവരാസനം. സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ, തൃശൂർ പൂരം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജേഷ് നായർ സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

സൈജു കുറുപ്പിനോടൊപ്പം തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ വിനായക അജിത് ആണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. മാളികപ്പുറത്തിനു ശേഷം രഞ്ജിന്‍ രാജ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്.

പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈനര്‍ : ആര്‍ ജയചന്ദ്രന്‍, ഡി ഓ പി : സജാദ് കാക്കു, എഡിറ്റര്‍ : അജീഷ് ഇടമണ്‍, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ : ശശി പൊതുവാള്‍, പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈനര്‍ : രാഖില്‍, വസ്ത്രാലങ്കാരം : സ്റ്റെഫി സേവ്യര്‍, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ : പാര്‍ത്ഥന്‍. സി, മേക്കപ്പ് : ഹസ്സന്‍ വണ്ടൂര്‍, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്റ്റര്‍ : നിധീഷ്, സ്റ്റില്‍സ്: ജെഫിന്‍ ബിജോയ്, ഡിസൈന്‍ : ഇല്ലുമിനാര്‍ട്ടിസ്റ്റ്, പി ആര്‍ ഓ : പ്രതീഷ് ശേഖര്‍.

‘ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ- ദ നാർക്കോ ഹണ്ട്’ (Operation Toofan – The Narco Hunt) ദൗത്യത്തിന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി നേരത്തെ മോഹന്‍ലാലും എത്തിയിരുന്നു. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കൈകോർത്ത താരം ഇനിമുതൽ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു 'തൂഫാൻ വാരിയർ' കൂടിയാണ്.

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TAGGED:

HARIVARASANAM MOVIE
KERALA ANTI DRUG CAMPAIGN
MALAYALAM MOVIE
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