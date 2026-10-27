ഇരുമുടിക്കെട്ടുമേന്തി ശരണം വിളിയുമായി സൈജു കുറുപ്പ്; മകരവിളക്കിന് 'ഹരിവരാസനം' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും അജിത് വിനായക ഫിലിംസും ചേർന്നവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ‘ഹരിവരാസനം’ ജനുവരിയില് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 4:59 PM IST
പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും അജിത് വിനായക ഫിലിംസും ചേർന്നവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ‘ഹരിവരാസനം’ പുതുവർഷത്തിൽ മകരവിളക്ക് ദിനമായ ജനുവരി 15ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. രാജേഷ് നായരുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്.
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും മലയാളത്തിൽ കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തിച്ച അജിത് വിനായക ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
വിശ്വാസവും ഉദ്വേഗവും അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന മനുഷ്യബന്ധങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ‘ഹരിവരാസനം’ പ്രേക്ഷകർക്ക് തിയേറ്ററിൽ വേറിട്ടൊരു സിനിമാനുഭവം സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ. സിനിമയുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പുത്തന് പോസ്റ്ററും അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത്തും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ കുമാർ മംഗത് പഥക്കും അഭിഷേക് പഥക്കും ചേർന്നാണ് ‘ഹരിവരാസനം’ നിർമിക്കുന്നത്. ഡോ. കെ. അമ്പാടിയാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്.
വിശ്വാസവും യുക്തിചിന്തയും തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണമായ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് ‘ഹരിവരാസന’ത്തിന്റെ കഥ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുന്നത്. വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം ആകാംക്ഷയും നിഗൂഢതയും നിറഞ്ഞ കഥാസന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുന്ന ചിത്രം, പ്രമേയത്തിലെ വ്യത്യസ്തതകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.
സൈജു കുറുപ്പാണ് ചിത്രത്തിൽ നായകനായെത്തുന്നത്. യോഗി ബാബു, ബേബി ഇവ, സിതാര വിജയൻ, സമ്പത്ത് രാജ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ജോയ് മാത്യു, മണിയൻപിള്ള രാജു, ശ്യാമപ്രസാദ്, മധുപാൽ, ടി. ജി. രവി, അഭിരാം എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രഞ്ജിൻ രാജാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്.
ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഉദ്വേഗജനകമായ കഥപറച്ചിലും ഒത്തുചേരുന്ന ‘ഹരിവരാസനം’ മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായൊരു സാന്നിധ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത് സജാദ് കാക്കുവാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകർ: പ്രോജക്ട് ഡിസൈനർ – ആർ ജയചന്ദ്രൻ, എഡിറ്റർ – അജീഷ് ഇടമൺ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ – ശശി പൊതുവാൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ – രാഖിൽ, വസ്ത്രാലങ്കാരം – സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ – പാർത്ഥൻ, മേക്കപ്പ് – ഹസ്സൻ വണ്ടൂർ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ – പ്രിജിൻ ജെസ്സി, സ്റ്റിൽസ് – ജെഫിൻ ബിജോയ്, ഡിസൈൻ – ഇല്ലുമിനാർട്ടിസ്റ്റ്, പി.ആർ.ഒ – പ്രതീഷ് ശേഖർ.