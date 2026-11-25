ഉദ്വേഗം നിറച്ച് ‘ഹരിവരാസനം' ടീസർ പുറത്ത്; സിനിമയില് 'നന്ദഗോവിന്ദം' ഭജന്സും! സൈജു കുറുപ്പ്- യോഗി ബാബു ചിത്രം മകരവിളക്കിന്
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭജന് സംഘമായ നന്ദഗോവിന്ദം ഭജന്സും ഈ ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. 12 മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഗാനരംഗത്തിലാണ് നന്ദഗോവിന്ദന് ഭജന്സുമുള്ളത്. ടീസറിലും ഇത് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 1:18 PM IST
സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അയ്യപ്പൻ സത്യമോ? ഭക്തിസാന്ദ്രമായ നിമിഷങ്ങളും കുടുംബബന്ധങ്ങളും ഉദയനും മണികണ്ഠനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം വരെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യവിരുന്ന് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് മകരവിളക്ക് ദിനത്തിൽ ലോകവ്യാപകമായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രം ‘ഹരിവരാസന’ത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്ത്.
ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടെയ്നറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ടീസറിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത്തും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ കുമാർ മംഗത് പഥക്കും അഭിഷേക് പഥക്കും ചേർന്നാണ് ‘ഹരിവരാസനം’ നിർമിക്കുന്നത്. രാജേഷ് നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന് ഡോ. കെ. അമ്പാടിയാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്.
സൈജു കുറുപ്പ് നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ യോഗി ബാബു, ബേബി ഇവ, സിതാര വിജയൻ, സമ്പത്ത് രാജ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ജോയ് മാത്യു, മണിയൻപിള്ള രാജു, ശ്യാമപ്രസാദ്, മധുപാൽ, ടി. ജി. രവി, അഭിരാം എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
രഞ്ജിൻ രാജാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്, മനോഹരമായ 8 ഗാനങ്ങളുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് പനോരമാ മ്യൂസിക്കാണ് കരസ്ഥമാക്കിയത് . ഹരിവരാസനം ലോകവ്യാപകമായി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസാണ്.
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭജന് സംഘമായ നന്ദഗോവിന്ദം ഭജന്സും ഈ ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. 12 മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഗാനരംഗത്തിലാണ് നന്ദഗോവിന്ദന് ഭജന്സുമുള്ളത്. ടീസറിലും ഇത് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. അടുത്തിടെയാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പുത്തന് പോസ്റ്റര് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പങ്കുവച്ചത്. വിശ്വാസവും യുക്തിചിന്തയും തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണമായ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് ‘ഹരിവരാസന’ത്തിന്റെ കഥ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുന്നത്. വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം ആകാംക്ഷയും നിഗൂഢതയും നിറഞ്ഞ കഥാസന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുന്ന ചിത്രം, പ്രമേയത്തിലെ വ്യത്യസ്തതകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.
ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഉദ്വേഗജനകമായ കഥപറച്ചിലും ഒത്തുചേരുന്ന ‘ഹരിവരാസനം’ മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായൊരു സാന്നിധ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത് സജാദ് കാക്കുവാണ്.
‘ഹരിവരാസനം’ ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ഇവരാണ്: പ്രോജക്ട് ഡിസൈനർ – ആർ. ജയചന്ദ്രൻ, എഡിറ്റർ – അജീഷ് ഇടമൺ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ – ശശി പൊതുവാൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ – രാഖിൽ, വസ്ത്രാലങ്കാരം – സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ – പാർത്ഥൻ, മേക്കപ്പ് – ഹസ്സൻ വണ്ടൂർ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ – പ്രിജിൻ ജെസ്സി, സ്റ്റിൽസ് – ജെഫിൻ ബിജോയ്, ഡിസൈൻ – ഇല്ലുമിനാർട്ടിസ്റ്റ്, പി.ആർ.ഒ – പ്രതീഷ് ശേഖർ.