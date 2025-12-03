"100 രൂപ കടം വാങ്ങിയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്"; നാടകം കളിച്ചേ ജീവിക്കൂ എന്ന വാശിയായിരുന്നു; ജീവിതം പറഞ്ഞ് ഹരീഷ് പേരടി

ETV Bharat / entertainment

ഹരീഷ് പേരടി നിർമ്മിക്കുന്ന 'മധുരക്കണക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. നാടകരംഗത്തെ അനുഭവങ്ങളും വിവാഹത്തിനായുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും മക്കൾക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ച അനുഭവവും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.

Harish Peradi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 3, 2025 at 10:53 AM IST

Updated : December 3, 2025 at 11:01 AM IST

കോഴിക്കോട്: സിനിമാ അഭിനയത്തിനൊപ്പം നിർമാതാവ് കൂടിയായതിൻ്റെ അനുഭവവും ഉടൻ റിലീസ് ആകുന്ന മധുര കണക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഹരീഷ് പേരടി. കണക്ക് അധ്യാപകനായ അപ്പു മാഷിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കഥാസന്ദർഭങ്ങളാണ് മധുര കണക്ക് എന്ന സിനിമ പറയുന്നത്. ഇടിവി ഭാരതിനൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ അദ്ദേഹം.

ഇടിവി ഭാരതിനോട് അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിട്ട് ഹരീഷ് പേരടി. (ETV Bharat)

കണക്കിൽ ജയിക്കുന്നവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമതാകും എന്നതാണ് അപ്പു മാഷിൻ്റെ ആപ്‌തവാക്യം. അതിനിടയിൽ നടക്കുന്ന കൂട്ടലും കിഴിക്കലും പെരുക്കലുമൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമ. പല വഴികളിലൂടെ കണക്കുകൂട്ടിയാണ് അവസാനം കണക്കിന് ഒരുത്തരം കിട്ടുക. അതിനിടയിൽ നിരവധി സംശയങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകും. അത് തിരുത്താൻ ഒരു മാഷും ഉണ്ടാകും. ഇതേ രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സ്‌ഫടികം സിനിമയിൽ ഭൂമിയുടെ സ്‌പന്ദനം കണക്കിലാണെന്ന് പറയുന്ന ചാക്കോ മാഷല്ല മധുര കണക്കിലെ അപ്പു മാഷ്. ഇത് ജീവിതങ്ങളുടെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലാണ്.

കോഴിക്കോട്ടെ പ്രശസ്‌ത നാടകക്കാരനായ എ ശാന്തകുമാറാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചത്. ഒരുമിച്ച് നാടകങ്ങൾ ചെയ്‌തതിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമയും രൂപപ്പെട്ടത്. കൊവിഡ് കാലത്ത് ലോകം അടച്ചിട്ട സമയത്ത് ഫോണിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ കഥാഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്‌തത്. കൊവിഡിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ച് മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് തിരക്കഥയുടെ അവസാന മിനുക്കുപണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. എല്ലാം ഭദ്രമാക്കി തന്നാണ് ശാന്തകുമാർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്.

കുടുംബചിത്രം

മകൻ വിഷ്‌ണു പേരടി ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. തിരക്കഥാകൃത്തായ ശാന്തകുമാർ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിങ് നടത്തിയത്. ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയാവുന്ന വിഷ്‌ണുവിനെ ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്‌തതും ശാന്തകുമാറാണ്. യുകെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് വിഷ്‌ണു സിനിമയുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

മധുരക്കണക്കിൽ ഹരീഷ് പേരടി (ETV Bharat)

ഒപ്പം കോഴിക്കോട്ടെ കലാകാരന്മാർക്കും വലിയ അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ദ്രൻസ്, സെന്തിൽ കൃഷ്‌ണ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. കുടുംബ ചിത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലി-ഡ്രാമ-ത്രില്ലർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റിയ സിനിമയാണിത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആയിരുന്ന ശ്യാം ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ദാസേട്ടൻ്റെ സൈക്കിൾ എന്ന സിനിമയാണ് നേരത്തെ നിർമിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രോജക്‌ട്‌ ആണിത്. അതിലാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ വൈദി പേരടി അഭിനയിച്ചത്. പേരിനൊപ്പമുള്ള പേരടി തറവാട്ടു പേരാണെന്നും ഹരീഷ് പേരടി പറഞ്ഞു.

ആദ്യകാലത്ത് തൻ്റെ വീട് ഒരു നാടക കളരി തന്നെയായിരുന്നു. നാടക ചർച്ചയും റിഹേഴ്‌സലുകളും നിരന്തരം നടന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്നാണ് മക്കളും വളർന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഗന്ധം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ അഭിനേതാക്കളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാതിരുന്നതും അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നാടകവഴികൾ

കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ നാടകം കളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാലത്ത് നാടകത്തിൻ്റെ പേരുകളും അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ പേരുകളും എല്ലാം സ്‌കൂൾ ബോർഡുകളിൽ തെളിയുമായിരുന്നു. രണ്ടുദിവസം നാടകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവയ്ക്കുമായിരുന്ന അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നാടകത്തിന് സ്‌കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്ന ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ തന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങും.

സഹപാഠിയായ താജുദ്ദീൻ ആയിരുന്നു അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത്. പുറത്ത് കളിച്ച നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം അടർത്തിയെടുത്ത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റുമായാണ് താജുദ്ദീൻ സ്‌കൂളിലേക്ക് എത്തുക. അതിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നതും താജുദ്ദീനാണ്. എല്ലാ നാടകങ്ങളിലും തന്നെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമായിരുന്നു.

പക്ഷേ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമമാണ്. കാരണം സ്‌കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ വച്ചാണ് നാടകത്തിനുള്ള സമ്മാനം നൽകുക. താജുദ്ദീൻ ആൻഡ് പാർട്ടി എന്ന് വിളിച്ചാൽ താജുദ്ദീൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി സമ്മാനം വാങ്ങിക്കും. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത് നോക്കി നിൽക്കും. സ്‌കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ഒരു സമ്മാനം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. എന്നാൽ പത്താം ക്ലാസിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും തൻ്റെ പേര് മുൻനിർത്തിയ താജുദ്ദീൻ ആ വിഷമം മാറ്റിത്തന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഒരു നടനാകണം എന്ന സ്‌പാർക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഹരീഷ് ഓർക്കുന്നു.

'മധുരക്കണക്ക്' പോസ്റ്റർ (ETV Bharat)

കോളജ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ജയപ്രകാശ് കുളൂരിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇതുവരെ കളിച്ചത് ഒന്നുമല്ല നാടകമെന്നും ഇനി കളിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതാണ് നാടകമെന്നും മനസിലായത്. അങ്ങനെയാണ് അപ്പുണ്ണികൾ എന്ന നാടകത്തിലൂടെ കത്തിക്കയറുന്നത്. 12 വർഷം കൊണ്ട് 3500ഓളം വേദികളിലൂടെയാണ് നാടകവുമായി സഞ്ചരിച്ചത്.

സ്‌കൂൾ നാടകങ്ങളിലെ മാറ്റം

സ്‌കൂൾ നാടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പ്രചാരത്തിൽ എത്തിയ കാലമാണ്. എന്നാൽ അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സങ്കേതമായി ഇപ്പോഴത്തെ സ്‌കൂൾ നാടകങ്ങൾ പോകുമ്പോഴും അതൊരു കൊറിയോഗ്രഫി തലത്തിലേക്കാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അഭിനയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അലറി വിളിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നാടകങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട്.

എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്‌ദവ്യതിയാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു നാടക രീതിയാണ് സ്‌കൂൾ വേദികളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നത്. അതേസമയം രചനാപരമായി മികച്ചതായിരിക്കും. അപ്പോഴും അഭിനേതാക്കൾ ഒരു യാന്ത്രികമായ രീതിയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. കലോത്സവ വേദികളിൽ നാടകങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വേദിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആവർത്തന വിരസതയും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

'മധുരക്കണക്ക്' പോസ്റ്റർ (ETV Bharat)

അഭിനയമോഹം

അഭിനയം ഒന്നിനെ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് കൊണ്ടാണ് താൻ ജീവിച്ചത്. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ആൺകുട്ടികളുടെ പഠനകാലം എന്ന് പറയുന്നത് 18- 20 വയസ് വരെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിസ വരും. പിന്നീട് നാട് വിടുക എന്നതാണ് പതിവ്. എന്നാൽ നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തനിക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ താത്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു.

വീട്ടുകാർ അറിയാതെ പാസ്പോർട്ട് അടക്കം ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചു. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്ന സമയത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കഷ്‌ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് കളിച്ചുവളർന്നാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് എത്തിയത്. സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാടകം കളിച്ചേ ജീവിക്കൂ എന്നത് ദൃഢനിശ്ചയമായിരുന്നു. 100 രൂപ കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. കല്യാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ചെലവായത് അത് മാത്രമാണ്. ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു.

25 വയസ് വരെയാണ് എല്ലാ പണികളും ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് നാടകം കളിച്ചത്. സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയടി ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് തൻ്റെ വഴി എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അതിൽ തന്നെ തുടരാൻ പ്രചോദനമായത്. എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ ഇപ്പോൾ സജീവമായി തന്നെ തുടരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുതന്നെ മഹാഭാഗ്യമായി കാണുന്നു.

'മധുരക്കണക്ക്' പോസ്റ്റർ (ETV Bharat)

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇടപെടൽ

സിനിമ തിരക്കിനിടയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന താരമായിരുന്നു ഹരീഷ് പേരടി. പല വിഷയങ്ങളിലും മുഖം നോക്കാതെ കടുത്ത ഭാഷകളിൽ വിമർശനം തൊടുത്തുവിടുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മടുത്തു എന്ന് ഹരീഷ് പറയുന്നു. ആരോടാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ നന്നാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. മെയ് 4ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന മധുര കണക്ക് കുടുംബസമേതം എല്ലാവരും പോയി കണ്ട് വിലയിരുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.

'മധുരക്കണക്ക്' പോസ്റ്റർ (ETV Bharat)

Last Updated : December 3, 2025 at 11:01 AM IST

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

