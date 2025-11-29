'കാണാത്ത അടവുകൾ കള്ളക്കോലല്ല, പഠിപ്പ് തികയാത്ത ദോഷം'; മധുര കണക്ക് ഒരു ജീവിതപാഠമെന്ന് ഹരീഷ് പേരടി
ഹരീഷ് പേരടി തന്നെ നിർമിച്ച്, പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന 'മധുര കണക്ക്' എന്ന ചിത്രം ഡിസംബർ നാലിന് തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നു. പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നിട്ട വഴികളുമായി ഹരീഷ് പേരടി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 1:26 PM IST
അക്കി വിനായക്
അതിമനോഹരമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, തെന്നിന്ത്യ ഒട്ടാകെ പ്രശസ്തി ആർജ്ജിച്ച നടനാണ് ഹരീഷ് പേരടി. ശക്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെയും അഭിനയത്തികവിലൂടെയും അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടി. ഹരീഷ് പേരടി തന്നെ നിർമിച്ച്, പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന 'മധുര കണക്ക്' എന്ന ചിത്രം ഡിസംബർ നാലിന് തിയേറ്ററിൽ എത്തുകയാണ്. പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നിട്ട വഴികളുമായി ഹരീഷ് പേരടി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം.
ഹരീഷ് പേരടി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'മധുര കണക്ക്' എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ പിറവിക്കു പിന്നിൽ?
ഹരീഷ് പേരടി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഞാൻ നിർമിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് 'മധുര കണക്ക്'. ഇതിന് മുൻപ് 'ദാസേട്ടൻ്റെ സൈക്കിൾ' ആയിരുന്നു. ആ ചിത്രം ഈ വർഷം ജനുവരി മാസത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി.
'മധുര കണക്ക്' എന്ന സിനിമ നിർമിക്കുന്നതിന് കാരണമായത് ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുമായി എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ നാടക മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ കെ ശാന്തകുമാർ, അദ്ദേഹം ഈ അടുത്തകാലത്താണ് അന്തരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായ ഭൂമിയിലെ മനോഹരമായ സ്വകാര്യങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നാടക മേഖലയിലും പ്രവർത്തിച്ചു.
'മധുര കണക്ക്' എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്താണ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയത്. തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. രാധേശ്യാം എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
'മധുര കണക്കി'ലെ താങ്കളുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച്?
കെ ശാന്തകുമാറിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് അവരെല്ലാം. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ചർച്ചചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു. 'മധുര കണക്ക്' എന്ന സിനിമയുടെ സ്ഥിതി വിശേഷവും ഏകദേശം അപ്രകാരം തന്നെയാണ്.
അപ്പു മാഷ് എന്നൊരു റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകൻ്റെ വേഷമാണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പു മാഷിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
നമുക്കെല്ലാം അധ്യാപകരുമായി നല്ല ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാകും. എന്നാലും നാട്ടിലെ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച, എല്ലാവരോടും വളരെയധികം സൗഹൃദപരമായി പെരുമാറുന്ന ജനകീയനായ ഒരു അധ്യാപകൻ എല്ലാ നാട്ടിലും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പു മാഷ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ്.
സിനിമയുടെ പേര് 'മധുര കണക്ക്' എന്നാണല്ലോ. അതിന് കഥയുമായി എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം?
അപ്പു മാഷിൻ്റെ ഒരു ആപ്തവാക്യം "കണക്കിൽ ഒന്നാമൻ ആകുന്നവൻ ജീവിതത്തിലും ഒന്നാമൻ ആകും" എന്നതാണ്. അപ്പു മാഷിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോരോ അക്കങ്ങളെ പോലെയാണ്. ഗുണന ഹരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സ്വഭാവമുള്ള മനോഹരമായ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഈ സിനിമയുടേത്. ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ ഞാനല്ല, കഥയാണ്.
സ്ഫടികം എന്ന ചിത്രത്തിൽ തിലകൻ സർ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കു മാഷായ ചാക്കോ മാഷുമായി അപ്പു മാഷിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും വ്യത്യസ്ത തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവയാണ്.
അപ്പു മാഷിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം കെ ശാന്തകുമാർ സാറുമായുള്ള ആത്മബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിനോടുള്ള ഇഷ്ടവുമാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാ വഴിയാണ് ഈ സിനിമക്കുള്ളത്. അപ്പു മാഷിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ്, അയാളുടെ പൂർവ കാലം എന്ത്— ഇത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് അപ്പു മാഷ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്.
കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കാതെ, അയാൾക്കുള്ളിലെ മനുഷ്യനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പു മാഷിൻ്റെ മാനസിക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതുപോലൊരു കഥാപാത്രം വളരെ എളുപ്പം അഭിനയിച്ചു എന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മധുര കണക്കിലൂടെ അപ്പു മാഷിനെ ഞാൻ തിരശ്ശീലയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടോ? അതോ മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണോ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?
മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും എനിക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കൈതേരി സഹദേവൻ എന്ന കഥാപാത്രം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. 'ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്' എന്ന സിനിമയിലെ സഹദേവൻ എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിത്തന്നത്. പല വലിയ കഥാപാത്രങ്ങളും എന്നെ തേടിയെത്തിയത് ഈ സിനിമയുടെ തുടർച്ചയായാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. തമിഴിലും തെലുങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് ആഴമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കൈതേരി സഹദേവൻ ഒരു കാരണമായി.
നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസരം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റ് സംവിധായകർക്കും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾക്കും അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഏതൊരു നടനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൈതേരി സഹദേവൻ ഞാൻ മികച്ചതാക്കി എന്ന് മറ്റു സംവിധായകർക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ തേടി നിരന്തരം വലിയ അവസരങ്ങൾ വന്നത്. നിലവിൽ മറ്റ് ഭാഷകളിലെ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിൽ ലഭിച്ചാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും.
ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ കരിയറിലെ 'ഗെയിം ചെയ്ഞ്ചർ' ആയിരുന്നു കൈതേരി സഹദേവൻ. ഈ കഥാപാത്രത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒരു വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നോ?
'ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്' എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ കഥാപാത്രവും ഈ സിനിമയും വലിയ ചലനങ്ങൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപൂർവമായി വന്നുചേരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൈതേരി സഹദേവൻ.
അങ്ങനെയുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടാകാൻ കാരണം എൻ്റെ നാടക പശ്ചാത്തലം ആണ്. ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം പോലെയാണ് ജയപ്രകാശ് കുളൂർ എന്ന വലിയ കലാകാരൻ്റെ കീഴിൽ ഞാൻ നാടകം അഭ്യസിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അതായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ എൻ്റെ ജീവിതം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നെ തേടിയെത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അത് നാടക മേഖല തന്ന വലിയ കഴിവാണ്.
കൈതേരി സഹദേവൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാനും താങ്കൾ പിന്തുടർന്ന രീതിയെന്തായിരുന്നു?
ആ കഴിവിൻ്റെ ബലത്തിൽ തന്നെയാണ് കൈതേരി സഹദേവൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ സമീപിച്ചത്. സഹദേവൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായ ചാത്തു എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ്. സഹദേവനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ചാത്തുവിനെ പഠിക്കണമായിരുന്നു. ചാത്തൂനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പരാമർശിച്ചു മാത്രം പോയിട്ടുള്ള ചാത്തൂൻ്റെ അച്ഛൻ രാമൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആയിരുന്നു.
ചാത്തൂവിൽ നിന്ന് രാമനിലേക്കും രാമനിൽ നിന്ന് അമ്പുവിലേക്കും അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും സഹദേവനെ ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആകെത്തുകയാണ് സഹദേവൻ എന്ന കഥാപാത്രം.
സഹദേവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായ ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. ചാത്തുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം സഹദേവനോട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട് "ഇതെല്ലാം കരയാതെ നിന്ന് കണ്ടോണം" എന്ന്. അതുവരെ കരയുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു സഹദേവൻ. കരയാതെ കണ്ടോണം, കണ്ണ് മൂടാതെ കണ്ടോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചാത്തു നടന്നകലുന്നത്. അത് ചാത്തുവിൻ്റെ അവസാന യാത്രയായിരുന്നു. ചാത്തുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിനുശേഷം സഹദേവൻ കണ്ണു മൂടിയിട്ടില്ല, കരഞ്ഞിട്ടില്ല. ജീവിതം ചവിട്ടി മരിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഒരിറ്റു കണ്ണുനീർ സഹദേവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വന്നിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് സഹദേവൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ കൃത്യമായി പിടിച്ചത്.
ഉഗ്രരൂപിയായ കൈതേരി സഹദേവനിൽ നിന്ന് സ്നേഹനിധിയായ അച്ഛനിലേക്ക്... 'ലൈഫ് ഓഫ് ജോസൂട്ടി' ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ മാറ്റമായിരുന്നല്ലോ.
ഏറ്റവും നല്ല നടൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന് സമാനമാണ്. ഏതൊരു പാത്രത്തിലേക്കും സുഗമമായി ഒഴുകിയിറങ്ങാനും ആ പാത്രത്തിൻ്റെ രൂപം കൈവരിക്കാനും വെള്ളത്തിന് സാധിക്കും. അതുപോലെ സ്വയം മാറ്റിയെടുത്ത് തയ്യാറായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെപ്പോലെ ഏതൊരു നടനും ചെയ്യുന്നത്.
ഒരു നടൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഒരു നടനെ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംവിധായകരുടെ തീരുമാനത്തിനാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യമുള്ളത്. കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ ശ്രമം നടത്താത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. സംവിധായകർ തന്നെ ഏത് കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ആ കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ എപ്രകാരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
ജിത്തു ജോസഫ് എന്ന വലിയ സംവിധായകൻ്റെ മികച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു 'ലൈഫ് ഓഫ് ജോസുകുട്ടി'യിലെ സ്നേഹനിധിയായ അച്ഛൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരു നായക കഥാപാത്രത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ കഥാപാത്രത്തിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കഥാപാത്രത്തിന് യോജിച്ച ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. ആ സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജിത്തു ജോസഫ് എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
മലയാളത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പുറമെ തമിഴിലും താങ്കൾ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയനായിട്ടുണ്ടല്ലോ? 'ബംബർ' എന്ന സിനിമയിലെ സാത്വികനായ ഇസ്മായിൽ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
അതെ, 'ലൈഫ് ഓഫ് ജോസുകുട്ടി'യിലെ കഥാപാത്രം പോലെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ 'ബംബർ' എന്ന തമിഴ് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും. അതൊക്കെ വീണുകിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളായാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്.
തമിഴിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായി കൊടും വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സംവിധായകൻ സെൽവകുമാർ സാത്വികനായ ഇസ്മായിൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ തേടി വരികയായിരുന്നു. സ്ഥിരം വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇസ്മായിൽ എന്ന സാത്വികൻ്റെ വേഷം മനോഹരമായി ചേരുമെന്നത് സെൽവകുമാർ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ കണ്ടെത്തലാണ്.
വില്ലൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചലനത്തിൽ നിന്നോ ചില നോട്ടത്തിൽ നിന്നോ സെൽവകുമാറിനെപ്പോലെ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന സംവിധായകർ അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും. സംവിധായകരുടെ ഇത്തരം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും തീരുമാനങ്ങളും ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത്.
തമിഴിൽ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമായിരുന്നു 'വിക്രം വേദ'യിലെ 'ചേട്ടാ' എന്ന കഥാപാത്രം. ആ കഥാപാത്രം താങ്കളുടെ കരിയറിൽ എങ്ങനെയാണ് വഴിത്തിരിവായത്?
'വിക്രം വേദ' എന്ന സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത നടനും മിമിക്രി കലാകാരനും സംവിധായകനുമൊക്കെയായ മണികണ്ഠനാണ്. മണികണ്ഠൻ്റെ 'ആണ്ടവൻ കട്ടള' എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. 'വിക്രം വേദ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തേടി വരുന്നത് മണികണ്ഠനാണ്.
അദ്ദേഹം ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു- "ഈ സിനിമയിൽ പരമാവധി 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ ദൈർഘ്യമാണ് താങ്കളുടെ കഥാപാത്രത്തിനുള്ളത്. പക്ഷേ ആ സമയം മുഴുവൻ സിനിമ താങ്കളുടെ കൈകളിൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി വേണം അഭിനയിക്കാൻ."
മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടു തന്നെയാണ് 'വിക്രം വേദ'യിലെ കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പോലെ തന്നെ ചലച്ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചു. തമിഴ് സിനിമയിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രഗൽഭ സംവിധായകരും എൻ്റെ പ്രകടനം കണ്ടിട്ട് നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിരുന്നു. 'വിക്രം വേദ' എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലെ 'ചേട്ടാ' എന്ന കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് തമിഴ് സിനിമയിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തേടി വരുന്നതിന് കാരണമായത്.
വിജയ് സേതുപതിയുടെ സ്വാധീനം ഈ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ എത്രത്തോളമുണ്ടായിരുന്നു?
ആണ്ടവൻ കട്ടള എന്ന സിനിമയിലെ നായകൻ വിജയ് സേതുപതി ആയിരുന്നു. വിജയ് സേതുപതി തന്നെയാണ് വിക്രം വേദയ്ക്ക് വേണ്ടി സംവിധായകരായ പുഷ്കർ - ഗായത്രിയോട് എൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് സംവിധായകർ എൻ്റെ കാര്യം ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
വിക്രം വേദയ്ക്ക് ശേഷം തമിഴിൽ ഹരീഷ് പേരടി എന്ന പേരിനൊപ്പം ചേട്ടാ എന്നു കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷേ ചേട്ടാ എന്നുള്ളത് തമിഴിലെ എൻ്റെ ഇരട്ടപ്പേരായി മാറി.
വിക്രം വേദ നൽകിയ ദേശീയ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ശേഷം മെർസൽ പോലുള്ള വലിയ വിജയ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് കരിയറിന് എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്തു?
വിക്രം വേദയുടെ വലിയ വിജയമാണ് മെർസൽ എന്ന വിജയ് ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്. ഒരു വിജയ് സിനിമയുടെ ഭാഗമായതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷേ ആണ്ടവൻ കട്ടളയെക്കാളും വിക്രം വേദയേക്കാളും വലിയൊരു റീച്ച് മെർസലിലൂടെ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. അത് വിജയ് എന്ന ഒറ്റ കാരണമാണ്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിലേക്ക് മാറി.
മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ എന്ന സിനിമയും വിമർശനങ്ങളും ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ എന്ന സിനിമയെ സിനിമ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കാവ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സംവിധായകനായ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെയും നിർമാതാവ് ഷിബു ബേബി ജോണിൻ്റെയും നായകനായ മോഹൻലാലിൻ്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ആ ചിത്രം. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് സമയം മാറ്റിവച്ച് ഒരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു അത്.
അങ്ങനെയൊരു അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ആ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. പക്ഷേ എങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ആ സിനിമയുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരും ഏറ്റെടുത്തത്. എന്നാൽ ഈ സിനിമ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല എന്ന് നിരവധി പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട ചിത്രമാണ് ഇതെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളെക്കാൾ മേലെയായിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്കെതിരെ സംസാരിച്ചവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ.
സിനിമയിലെ താങ്കളുടെ കഥാപാത്രമായ അയ്യനാർ എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു?
ഈ സിനിമയിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും കരിയറിലെ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതുപോലൊരു കഥാപാത്രം ലഭിക്കുന്നത് ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി മാത്രമാണ്.
നായക കഥാപാത്രത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അയ്യനാർ എന്ന ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റേത്. പകയെ ഇത്ര സട്ടിലായി സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മറ്റൊരു കഥാപാത്രം മറ്റൊരു സിനിമയിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വളരെ എളുപ്പം അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമല്ല അയ്യനാർ. ആ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും ഒക്കെ ഏറെ കഠിനമായിരുന്നു.
സിനിമകൾക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളെ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്?
എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനും സിനിമയ്ക്കും ലഭിച്ച വിമർശനങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സിനിമ എന്നത് ജനകീയ കലയാണ്. അതിൽ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ട്. വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല.
പക്ഷേ, കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ട് വേണം വിമർശിക്കാൻ. അന്ധമായ വിമർശനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നല്ല വിമർശനങ്ങൾ കലാസൃഷ്ടിയെയും കലാകാരനെയും നേർവഴിക്കു നയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക മാത്രമേയുള്ളൂ.
പുതിയകാലത്ത് ഉള്ളതുപോലെ വായിൽ തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് വിമർശനമല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവർക്കുള്ള മറുപടി പണ്ടേ സാക്ഷാൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ തൻ്റെ 'വടക്കൻ വീരഗാഥ' എന്ന സിനിമയിലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് 'കാണാത്ത അടവുകൾ കാണുമ്പോൾ അത് കള്ളക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നു. അത് പഠിപ്പുതികയാത്ത ദോഷം'.
എം ടി സാറിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ ഡയലോഗ് തന്നെയാണ് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി. ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇവരെപ്പോലുള്ള അധികായന്മാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞുവെച്ചു.
ഡിസംബർ നാലിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന 'മധുര കണക്കി'നെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
'മധുര കണക്ക്' എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രമാണ്. പ്രേക്ഷകർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നല്ല സിനിമകൾക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന പിന്തുണ, നല്ല സിനിമകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.
