മലയാളികളുടെ 'മമ്മൂക്ക'! കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം; യുവാക്കളെ പോലും ഹരം കൊള്ളിക്കുന്ന ലുക്ക്, അഭിനയ ചക്രവര്ത്തിക്ക് പിറന്നാള് ആശംസാ പ്രവാഹം
നടന് മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാള് ആഘോഷമാക്കി ആരാധകരും സഹപ്രവര്ത്തകരും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 4:15 PM IST
മമ്മൂട്ടി എന്ന പേര് മലയാളിക്ക് ഒരു സിനിമാതാരത്തിന്റെ പേര് മാത്രമല്ല. അത് തലമുറകളുടെ ഓർമകളിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു വികാരമാണ്. 'മമ്മൂക്ക' എന്നാണ് ഓരോ മലയാളി ആരാധകനും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 7) ആ ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ 75ാം ജന്മദിനമാണ്. സിനിമാ- സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹത്തില് പൊതിഞ്ഞ ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്.
അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അഭിനയ ജീവിതത്തിലും ആരാധകര് ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സിനിമയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അത്രയേറെയാണ് മമ്മൂട്ടി എന്ന താരം മലയാളികളുടെ ഉള്ളില് നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലൂടെ വളർന്ന ഒരു തലമുറ ഇന്ന് സ്വന്തം മക്കളെയും മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. അങ്ങനെ തലമുറ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മലയാളി സിനിമാസ്വാദകരുടെ ഉള്ളില് നിറഞ്ഞു നില്ക്കുകയാണ് ആ താരം.
1951 സെപ്റ്റംബർ 7ന് ജനിച്ച മുഹമ്മദ് കുട്ടി പനപ്പറമ്പിൽ ഇസ്മായിൽ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ അതുല്യനായ അഭിനേതാവിലേക്കുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ യാത്ര അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടതാണ്.
1970കളുടെ തുടക്കത്തിൽ സിനിമയിലെത്തിയ മമ്മൂട്ടി ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മലയാള സിനിമയുടെ മുൻനിരയിലേക്ക് ഉയർന്നത് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഫലമായിരുന്നു. പിന്നീട് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്റെ അഭിനയശേഷിയുടെ ആഴം തെളിയിച്ചു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിന്റെ പ്രത്യേകത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാണ്. ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാതെ ഓരോ സിനിമയിലും പുതിയ ശരീരഭാഷയും ശബ്ദഭാവവും അഭിനയരീതിയും പരീക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നും തയ്യാറായിരുന്നു. അതുപോലെ പുതിയ സംവിധായകരോടൊപ്പവും പുതിയ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പമൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവര്ത്തിച്ചു.
അതിനാലാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഓരോ സിനിമയും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായി മാറുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ നിരവധി തലമുറകൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ പിറന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ.
മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. നാല് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും പത്മഭൂഷണും നിരവധി സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളുള്പ്പെടെ ഒട്ടേറെ അംഗീകാരങ്ങള് ഇതിനോടകം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടിയുടെ 75-ാം പിറന്നാളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുവത്വമാണ്. ഫാഷൻ, ഫിറ്റ്നസ്, സ്റ്റൈൽ, പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ—എല്ലാ മേഖലകളിലും താരം ഇപ്പോഴും ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.
പിറന്നാളിന് മുന്നോടിയായി പുറത്തുവന്ന പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായതും അതിന് തെളിവാണ്. '75 വയസ്സാകാൻ പോകുന്നയാളാണോ ഇത്?' എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ആരാധകരിൽ നിന്ന് ഉയർന്നത്.
മമ്മൂട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായം ഒരു പരിധിയല്ലെന്നും മറിച്ച് പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു ഘട്ടമാണെന്നും ആരാധകർ പറയുന്നു.
പുതിയ തലമുറയിലെ താരങ്ങൾക്കൊപ്പവും യുവതാരങ്ങളെ വെല്ലുന്ന ഊർജത്തോടെയും സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുമൊക്കെ ഇന്നും ആരാധകര്ക്ക് അത്ഭുതമാണ്.
75-ാം വയസ്സിലും പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ തേടിയുള്ള യാത്ര തുടരുന്ന മമ്മൂട്ടിക്ക് ആരാധകരുടെ സ്നേഹ പ്രവാഹമാണ്…