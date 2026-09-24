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സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനം; 40-ാം വയസ്സിലെത്തുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഫീലാണ്- നിവിന്‍ പോളി

'ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം, ഇത് നമുക്ക് സന്തോഷമാണോ സമാധാനമാണോ തരുന്നത് അതോ സ്ട്രെസ് ആണോ എന്ന്. സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക'.

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Nivin Pauly (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 1:53 PM IST

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കാറും പണവും ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവുമാണെന്ന് നിവിന്‍ പോളി. മുപ്പതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 40 വയസ്സാകാറായല്ലോ എന്ന ആശങ്ക സ്വാഭാവികമായി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും, ആ പ്രായത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവവും പുതിയൊരു ലോകവുമാണെന്ന് നിവിൻ പറയുന്നു. സുധീർ ശ്രീനിവാസന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സിനിമയെക്കുറിച്ചുമുള്ള തന്‍റെ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിവിൻ പങ്കുവെച്ചത്.

പ്രായമാകുന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കികാണുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിവിന്‍ പോളി അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്.

"നമ്മുടെ മുപ്പതുകള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ തോന്നും, 40 വയസ് ആകാറായല്ലോ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ നാൽപ്പതിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അതൊരു വ്യത്യസ്‌ത അനുഭവമായിരിക്കും. അത് വേറൊരു ഫീലും വേറൊരു ലോകവുമാണ്. കോളജെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 20 വര്‍ഷത്തെ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോള്‍ നമുക്ക് തനിയെ ഒരു ക്യാരക്ടര്‍ ചേഞ്ച് വരും", നിവിന്‍ പോളി പറഞ്ഞു.

" ഇത്രയും അനുഭവങ്ങള്‍ നമുക്കുണ്ട്, ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങള്‍ നടന്നു ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങള്‍ നടന്നു. ആ അനുഭവം നല്ലൊരു ഫീലാണ്. ഇത്രയും സുഹൃത്തുക്കള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു, ഇത്രയും സുഹൃത്തുക്കള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് പോയി. അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മള്‍ എക്‌സ്പീരിയന്‍സ് ചെയ്യും. അപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ചിന്തിക്കും, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അതെല്ലാം മനസിലാക്കാന്‍ ഒരു സമയം വരും. എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഘട്ടം കടന്നു പോയേ മതിയാകൂ", നടന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"ഒരു 15-20 വര്‍ഷത്തെ അനുഭവങ്ങളുമായി നമ്മള്‍ പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നമ്മുടെ തന്നെ പുതിയൊരു വേര്‍ഷന്‍ നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയും. അത് ഞാനിപ്പോള്‍ ആസ്വദിക്കുകയാണ്, വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമാണത്. നമ്മള്‍ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ ഈ ഒരു സോണില്‍ തന്നെയായിരിക്കും", താരം വ്യക്തമാക്കി.

"നിനക്ക് 40 വയസ് ആകാൻ പോകുവാണല്ലേ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കും. 40 വയസ് ആയാൽ എന്താണ് പ്രശ്‌നം എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു ട്രിപ്പ് പോയി. എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. പത്തിരുപത് വർഷം, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബം ഓടിച്ച്, എല്ലാം ചെയ്ത്. അതിൽ നല്ലതും ചീത്തയുമൊക്കെയുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് വർഷമുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി ചെയ്യാൻ. അതൊരു 50 വയസിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. അപ്പോൾ സന്തോഷമായി ഇരിക്കാം", നിവിന്‍ പോളി തുടര്‍ന്നു.

"പക്ഷേ 50 വയസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ ഈ യാത്രയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നു വച്ചാൽ, കാർ, പണം ഇതൊന്നും ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുന്നതിലല്ല, സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നാണ്. അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നായി പോകാനും കുടുംബം നോക്കാനുമൊക്കെ നമുക്ക് പണം വേണം.", നിവിന്‍ പോളി പറഞ്ഞു.

"പക്ഷേ, ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സന്തോഷവും സമാധാനവും ആയിരിക്കണം. ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം, ഇത് നമുക്ക് സന്തോഷമാണോ സമാധാനമാണോ തരുന്നത് അതോ സ്ട്രെസ് ആണോ എന്ന്. സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക", താരം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്ടായി വരും. സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിന് തീരുമാനം എടുത്താൽ അത് നന്നായി വരും. സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിൽ ആണ് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിയെന്ന് വരാം.

"വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആ ലൂപ്പിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുക. ജീവിതവും കരിയറുമൊക്കെ കുറച്ച് പതുക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഓക്കെയാണ്". - സുധീർ ശ്രീനിവാസന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിവിൻ പോളി പറഞ്ഞു.

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NIVIN PAULY
NIVIN PAULY LATEST INTERVIEW
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YEZHU KADAL YEZHU MALAI
NIVIN PAULY TALKS ABOUT AFTER 40

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