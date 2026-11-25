നിര്മിച്ചത് രണ്ട് കോടി ബജറ്റില്; വാരിക്കൂട്ടിയത് 450 കോടിക്ക് മുകളില്! ബോക്സ് ഓഫിസില് തരംഗം തീര്ത്ത 'ഹനുമാന് അന്ഷ്' ഒടിടിയിലേക്ക്
മലയാളം ഉള്പ്പെടെ അഞ്ചുഭാഷകളില് ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം. ചിത്രം എപ്പോള് എവിടെ കാണാം. വിവരങ്ങളിതാ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 8:57 PM IST
വമ്പൻ താരനിരയോ കോടികൾ മുടക്കിയുള്ള നിർമാണമോ ഇല്ലാതെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചരിത്രവിജയം നേടിയ ചിത്രമാണ് 'ഹനുമാൻ അൻഷ്'. വെറും രണ്ട് കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രം ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 452 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
നവംബർ 29 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും. തെലുഗു, തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം, ഗുജറാത്തി ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം ലഭ്യമാകുക. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇന്ത്യയാണ് പുതിയ സ്ട്രീമിങ് തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
"വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഭഗവാൻ ഹനുമാന്റെ ഭക്തനായ ശിഷ്യന്റെ ദിവ്യകഥ ഇനി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ അനുഭവിക്കാം" എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നേരത്തെ ഈ മാസം 27 മുതൽ സോണി ലിവിലും ചിത്രം പ്രീമിയർ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നവംബർ 29 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും ചിത്രം ലഭ്യമാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.
ഹനുമാൻ ഭക്തനും ആത്മീയ ഗുരുവുമായ നീം കരോലി ബാബയുടെ ജീവിതകഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. വിശാൽ ചതുർവേദി രചനയും സംവിധാനവും നിർമാണവും നിർവഹിച്ച സിനിമ ഡിവോഷണൽ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. നീം കരോലി ബാബയെക്കുറിച്ച് വിശാൽ ചതുർവേദി തന്നെ രചിച്ച 'ഡിവൈൻ ഡിറ്റൂർ: ദാറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് മൈ ലൈഫ്' എന്ന പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ശോഭിനവ് സത്യയാണ് ചിത്രത്തിൽ നീം കരോലി ബാബയായി വേഷമിട്ടത്. ചന്ദൻ കെ. ആനന്ദ്, അനിൽ രസ്തോഗി, നിഖിൽ ദുബെ, ഭഗവൻ ദാസ് പട്ടേൽ, നേഗ പരഞ്ജ്പേ, ഉദയ് സിംഗ് രാജ്പുത്, പൂർണിമ തിവാരി, ഗൗതം ത്രിപാഠി, ഗുൽഷൻ പാണ്ഡെ, രാജീവ് മിശ്ര തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്.
ഓഗസ്റ്റ് 7-നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ തിയേറ്റർ റിലീസ്. ആദ്യദിനം വലിയ ഓപ്പണിങ് ലഭിക്കാതിരുന്നിട്ടും പ്രേക്ഷകരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച മികച്ച പ്രതികരണവും പോസിറ്റീവ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. സാക്നിൽക്കിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആദ്യദിനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 1.08 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് കലക്ഷനിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായി. റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 61 കോടി രൂപയിലെത്തി. 66 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 446 കോടി രൂപ നേടിയതായും പിന്നീട് പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ചിത്രം 452.86 കോടി രൂപയുടെ നേട്ടത്തിലെത്തിയതായും പറയുന്നു. വെറും രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ നിർമാണച്ചെലവിൽ ഇത്രയും വലിയ കളക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കാനായത് സിനിമാ മേഖലയിലും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
സ്വംഭൂ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്കും ഹോളി കൗ ഹോം പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശാൽ ബാവയാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചത്. ഷംഖ് രജധ്യാക്ഷയാണ് എഡിറ്റിങ്. തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയം നേടിയ ചിത്രം വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഒടിടിയിലും എത്തുന്നതോടെ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.