അമല് നീരദിന്റെ 'ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി Deux'ൽ നായികയായി ഹന്സിക കൃഷ്ണ; ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്
ചിത്രം നവംബര് 19 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 10:09 AM IST
ആരാധകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അമൽ നീരദ് ചിത്രം 'ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി Deux'ലെ ഹന്സിക കൃഷ്ണയുടെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്. ഹന്സിക ആദ്യമായി നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നവംബർ 19ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
കരോള് എന്ന കഥാപാത്രമായി നെസ്ലിന്റെ നായികയായാണ് ഹന്സിക എത്തുന്നത്. 2012ൽ പുറത്തിറങ്ങി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ തരംഗമായി മാറിയ ആക്ഷൻ ചിത്രം 'ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത്. പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ ഭാഗം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പഴയ ചിത്രത്തിന്റെ ആരാധകരെയും പുതിയ തലമുറയിലെ സിനിമാപ്രേമികളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജ്യോതിര്മയി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്ററും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പോളി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് താരം എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് താരങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററുകളും ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ടൊവിനോ തോമസ്, നസ്ലിൻ, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ചന്തു സലിംകുമാർ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, നദിയ മൊയ്തു, രജിഷ വിജയന് തുടങ്ങിയവരുടെ പോസ്റ്ററുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഹന്സികയുടെ പോസ്റ്ററും പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ലുക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും വർധിക്കുകയാണ്.
റെഡ്-ഗോൾഡൻ റെട്രോ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 'Deux' എന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ 'രണ്ട്' എന്നർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ്. ആദ്യ ചിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയെന്ന സൂചന നൽകുന്ന പേരിനൊപ്പം വ്യത്യസ്തമായ അവതരണശൈലിയും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്.
യുവതാരങ്ങളെയും മലയാളത്തിലെ മുൻനിര അഭിനേതാക്കളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അമൽ നീരദ് ഇത്തവണ എത്തുന്നത്. നസ്ലിൻ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ടൊവിനോ തോമസ്, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ചന്തു സലിംകുമാർ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, രജിഷ വിജയൻ, ഹൻസിക കൃഷ്ണ, പാരിസ് ലക്ഷ്മി, നദിയ മൊയ്തു, ജ്യോതിർമയി തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
അമൽ നീരദ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, അൻവർ റഷീദ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ്, ഫഹദ് ഫാസിൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നീ ബാനറുകൾ സംയുക്തമായാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക മേഖലയിലും ശ്രദ്ധേയമായ അണിയറപ്രവർത്തകരാണ് ചിത്രത്തിനായി ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പു പ്രഭാകറാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്.
വിവേക് ഹർഷൻ എഡിറ്റിങ്ങും ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ സംഗീതവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഉണ്ണി ആർ ആണ് സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നത്. തപസ് നായക് സൗണ്ട് ഡിസൈനും ജോസഫ് നെല്ലിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും നിർവഹിക്കുന്നു. റഫീഖ് അഹമ്മദും വിനായക് ശശികുമാറുമാണ് ഗാനരചയിതാക്കൾ.
മഷർ ഹംസ കോസ്റ്റ്യൂമും റോണക്സ് സേവ്യർ മേക്കപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ആതിര ദിൽജിത്താണ് ചിത്രത്തിന്റെ പിആർഒ.