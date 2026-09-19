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ചരിത്ര നേട്ടവുമായി മലയാളത്തിന്‍റെ 'ഹാഫ്'; മിഡ്നൈറ്റ് മാഡ്‌നെസില്‍ മികച്ച അഭിപ്രായവുമായി ചിത്രം

മികച്ച വിജയവും അഭിപ്രായവും നേടിയ 'ഗോളം' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകന്‍ സംജാദിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ചിത്രമാണ് 'ഹാഫ്'.

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Half (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 5:27 PM IST

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ടൊറന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ (TIFF) ചരിത്ര നേട്ടവുമായി മലയാള ചിത്രം 'ഹാഫ്'. സംജാദ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. മിഡ്‌നൈറ്റ് മാഡ്‌നസ് വിഭാഗത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച ആദ്യ മലയാള ചിത്രമാണിത്. സെപ്റ്റംബർ 18ന് നടന്ന വേൾഡ് പ്രീമിയറിന് പിന്നാലെ നടന്ന ചോദ്യോത്തര സെഷനിലും വലിയ ആവേശമായിരുന്നു പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക്.

ഫ്രാഗന്‍റ് നേച്ചർ ഫിലിം ക്രിയേഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആൻ സജീവും സജീവ് പി.കെയും ചേർന്ന് നിർമിച്ച ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് നേടുന്നത്. സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവച്ച പ്രേക്ഷകര്‍, ചോദ്യോത്തര സെഷനിലും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരുമായി സംവദിക്കുകയും ചിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹവും പിന്തുണയും നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സംവിധായകൻ സംജാദിനൊപ്പം നിർമ്മാതാക്കളായ ആൻ സജീവും സജീവ് പി.കെയും, പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച രഞ്ജിത്ത് സജീവ്, ഐശ്വര്യ രാജ്, സംഗീത സംവിധായകൻ മിഥുൻ മുകുന്ദൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ വിഷ്‌ണു ഗോവിന്ദ് എന്നിവര്‍ ചോദ്യോത്തര സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തു.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലം, അവതരണം, ദൃശ്യാവിഷ്കാ‌രം, സംഗീതം, ശബ്‌ദരൂപകല്‍പ്പന അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനം വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രേക്ഷകരുമായി സംവദിച്ചു.

പ്രവീൺ വിശ്വനാഥും സംജാദും ചേർന്നാണ് ‘ഹാഫി’ന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഹാഫ്-ബ്ലഡ് വാംപയർമാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വാംപയർ ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് ചിത്രം. ഇന്ത്യോനേഷ്യല്‍ നിന്നുള്ള വെരിട്രി യൂലിസ്‌മാന്‍ ആണ് സിനിമയുടെ ആക്ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രാഫ് നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘ഹാഫി’ന്‍റെ ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രദർശനവും വിതരണവും എക്സൽ എന്റർടെയ്ൻമെന്റും എ.എ. ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിതരണാവകാശം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫോർഎവർ (ബി.എഫ്.എഫ്.) സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിഡ്നൈറ്റ് മാഡ്നസ് വിഭാഗത്തിലെ ചരിത്രപരമായ അരങ്ങേറ്റത്തിന് പിന്നാലെ ടൊറന്റോ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ‘ഹാഫി’ന് ലഭിച്ച ഈ ആവേശകരമായ സ്വീകരണം ചിത്രത്തിന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായമായി മാറുകയാണ്.

വലിയ മുതല്‍മുടക്കില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമായി ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയാണ് 'ഹാഫ്'. മികച്ച വിജയവും അഭിപ്രായവും നേടിയ ഗോളം എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകനായ സംജാദാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

സംഗീതം, മിഥുന്‍ മുകുന്ദന്‍, ഛായാഗ്രാഹണം അപ്പു പ്രഭാകര്‍,. കലാസംവിധാനം മോഹന്‍ദാസ്, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈനര്‍ ധന്യ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍, മേക്കപ്പ് നരസിംഹ സ്വാമിയുമാണ് നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ടൊറന്‍റോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ്‌വല്‍ കൂടാതെ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഫെസ്റ്റ്, ബിയോണ്ട് ഫെസ്റ്റ്, സിറ്റ്ജസ് – ഇന്റർനാഷണൽ ഫന്റാസ്റ്റിക് ചലച്ചിത്രമേള ഓഫ് കാറ്റലോണിയ എന്നിവയിലേക്ക് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വേൾഡ് പ്രീമിയർ, ഇന്റർനാഷണൽ പ്രീമിയർ, വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രീമിയർ, യൂറോപ്യൻ പ്രീമിയർ എന്നിങ്ങനെ നാല് പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലൂടെയാണ് ‘ഹാഫ്’ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

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TAGGED:

MALAYALAM FILM HALF
HALF MOVIE REVIEW
DIRECTOR SAMJAD
TORENTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
HALF MAKES HISTORY AT TIFF

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