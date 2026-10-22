മോഹൻലാൽ സീൻ കട്ട് ആയതിൽ ഏറെ വിഷമം, രജനിക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചത് കരിയറിലെ നാഴികക്കല്ല്; വിശേഷങ്ങളുമായി ഹക്കീം ഷാജഹാൻ
'ജയിലർ 2' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷത്തിലൂടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കും തരംഗമാവുന്ന ഹക്കീം ഷാജഹാൻ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 7:55 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തി, ഇപ്പോൾ തമിഴിലും തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന യുവതാരമാണ് ഹക്കീം ഷാജഹാൻ. 'കടസീലെ ബിരിയാണി', 'സ്വർഗ്ഗവാസൽ' എന്നീ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'ജയിലർ 2' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷത്തിലൂടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കും തരംഗമാവുകയാണ് താരം. എസ്. ജെ. സൂര്യയുടെ സഹോദര കഥാപാത്രമായ 'ഷർവ കല്പക്' ആയി എത്തുന്ന ഹക്കീം, തൻ്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
ജയിലർ 1 നഷ്ടബോധം
'ജയിലർ' ആദ്യഭാഗത്തിലേക്ക് അണിയറപ്രവർത്തകർ എന്നെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ലുക്ക് ടെസ്റ്റിനായി എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അന്ന് ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയില്ല. പിന്നീട് തിയേറ്ററിൽ പോയി ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ, ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു വലിയ നഷ്ടബോധം മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നു.
എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വിളി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഏറെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. തുടർന്ന് ലുക്ക് ടെസ്റ്റിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും പലതരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന 'ഷർവ കല്പക്' എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.
സംവിധായകൻ നെൽസണിൻ്റെ പ്ലാനിംഗും മെക്സിക്കൻ ലുക്കും
സംവിധായകൻ നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സാർ എൻ്റെ മുൻ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളായ 'കടസീലെ ബിരിയാണി', 'സ്വർഗ്ഗവാസൽ' എന്നിവ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിലെയും എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു 'മീഡിയം വേർഷൻ' പിടിക്കാം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യം നിർദേശിച്ചത്.
കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ഗോവയായതിനാൽ ഏതുതരം വെറൈറ്റി ലുക്കും ചേരുമായിരുന്നു. ഒരു മെക്സിക്കൻ ശൈലിയിലുള്ള രൂപഭാവങ്ങൾ കഥാപാത്രത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വളരെ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതോടൊപ്പം ഡ്രഗ് ഡീലിംഗ് പശ്ചാത്തലവും മുൻനിർത്തി, ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന എൻ്റെ ലുക്ക് സംവിധായകൻ്റെ തന്നെ ആശയം ആയിരുന്നു. ഇതിനായി ഒരുപാട് ലുക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
ഇതിഹാസങ്ങൾക്കൊപ്പം ആദ്യദിനം
ഇൻ്റർവെല്ലിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സീനായിരുന്നു സെറ്റിൽ എൻ്റെ ആദ്യദിനം ചിത്രീകരിച്ചത്. രജനീകാന്ത് സാർ, എസ്. ജെ. സൂര്യ, വിദ്യാ ബാലൻ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര ഒന്നിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ സീനായിരുന്നു അത്.
ഇത്രയധികം ലെജന്ഡുകളുടെ സാമീപ്യവും ജയിലർ പോലൊരു വമ്പൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യദിന ഷൂട്ടിങ്ങും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ സമ്മർദവും ഒപ്പം എക്സൈറ്റ്മെൻ്റും ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ട്, സംസാരിച്ച് പതുക്കെ സീനിലേക്ക് കടന്നതോടെ ആ ടെൻഷനൊക്കെ മാറി. സെറ്റ് പിന്നീട് വളരെ രസകരമായി മാറുകയായിരുന്നു.
നെൽസൺ സാറിൻ്റെ മാജിക്
ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എല്ലാവരെയും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി നിർത്താൻ നെൽസൺ സാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം ജോളി ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാമല്ലോ.
ഇത്രയും വലിയൊരു സെറ്റ്, വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങൾ... ഇവരെയെല്ലാം കോർത്തിണക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഒരു സംവിധായകൻ ടെൻഷനായാൽ അത് സെറ്റ് മുഴുവൻ പ്രതിഫലിക്കും. എന്നാൽ ഈ സിനിമയുടെ എക്സിക്യൂഷൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മാതൃകയാണ്. വലിയ സാമ്പത്തികച്ചെലവുള്ള, പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള അഭിനേതാക്കൾ അണിനിരക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തെറ്റുകൾ വരാതെ, ലാളിത്യത്തോടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാക്കുക എന്നത് ഏറെ കഠിനാധ്വാനം വേണ്ട ഒന്നാണ്.
രജനികാന്ത് സാറിനെ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ
ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയില്ല, എൻ്റെ സിനിമകളും തീർച്ചയായും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. സെറ്റിൽ രജനി സാറിൻ്റെ മുന്നിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അറ്റൻഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറുപ്പകാലം മുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂപ്പർസ്റ്റാറായി കാണുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെന്ന് പരിചയപ്പെടാനും സംസാരിക്കാനും എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നു.
ആദ്യ ദിവസത്തെ ആദ്യ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ രജനി സാറിൻ്റെ അടുത്തുപോയി സംസാരിക്കുന്നത്. "സർ, എൻ്റെ പേര് ഹക്കീം ഷാ, ഞാൻ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു അഭിനേതാവാണ്" എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു തുടക്കം. അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. പിന്നീട് ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിച്ച വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും അടുത്തിടപഴകാനും അവസരം ലഭിച്ചു.
രജനി സാർ അഭിനയിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നത് തന്നെയാണ് 'ജയിലർ 2' എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ. പല രംഗങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടത്തവും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയുമൊക്കെ മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു 'രോമാഞ്ചം' ഉണ്ട്. തിയേറ്ററിൽ ആളിക്കത്താൻ പോകുന്ന രംഗങ്ങളാണ് അതെന്ന് മനസ്സിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം. രജനി സാറിനൊപ്പം എസ്. ജെ. സൂര്യ, വിദ്യാ ബാലൻ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി എന്നിവരുമായും എനിക്ക് ധാരാളം കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ കരിയറിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വലിയ അഭിനേതാക്കൾ ഒരു സീൻ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഡയലോഗ് എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ അതിൽ ഒരുപാടുണ്ട്.
പല അഭിനേതാക്കളും പല രീതിയിലാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സീൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പലപ്പോഴും മാതൃകയായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എസ്. ജെ. സൂര്യാ സാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തമിഴിലെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും. എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെടുത്താമോ അത്രയും പരിശ്രമിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു.
വിഖ്യാത നടൻ മിഥുൻ ചക്രവർത്തിയെ ഇവിടെയുള്ള പല പ്രേക്ഷകർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു.
പാൻ ഇന്ത്യൻ കാസ്റ്റിംഗും മെരിറ്റും
തമിഴിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം മലയാളം അഭിനേതാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അഭിനേതാക്കളെ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഹക്കീം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യത ആർക്കാണ്, അതാണ് എല്ലാ സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും ചിന്തിക്കുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലെല്ലാം ഇതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതി.
ഹോളിവുഡ് സിനിമ എടുത്തു നോക്കൂ, അമേരിക്കൻ സിനിമയിൽ ധാരാളം യൂറോപ്യൻ, ഓസ്ട്രേലിയൻ അഭിനേതാക്കൾ ഭാഗമാണ്. അമേരിക്കയിൽ ധാരാളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആ വ്യക്തി നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അയാൾ ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതുവരെ എനിക്കും അത്തരത്തിൽ മെരിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത സിനിമാ യാത്രയും കടമ്പകളും
ഒരു പ്രത്യേക ജോണറിൽ പെട്ട സിനിമകൾ, പ്രത്യേക കഥാപാത്രങ്ങൾ, നായകൻ, വില്ലൻ അങ്ങനെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുന്നിൽ വച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ സിനിമയാത്ര മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. എന്നെ തേടിവരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെയ്യുന്നു. നാളെ ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായകനായി അഭിനയിക്കാം അത്തരത്തിലൊരു ചിന്താഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രവണതയല്ല നിലവിൽ എനിക്കുള്ളത്. വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു സിനിമയോ കഥാപാത്രത്തെയോ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ലിബറേജ് നിലവിൽ എനിക്കില്ല. ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് 100% അർപ്പണബോധത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകൾ ഒക്കെ നാച്ചുറലായി സംഭവിച്ചതാണ്. ഒന്നും മനഃപൂർവം ആലോചിച്ച് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികമാക്കിയതല്ല. ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ യാദൃച്ഛികമായി എന്നിലേക്ക് എത്തി.
സിനിമ ഈസിയായിരുന്നോ?
സിനിമ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചലച്ചിത്ര മോഹവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. ആദ്യ സിനിമയിൽ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് പോലും ഏഴു വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കഥ പറയാനുണ്ടാകും. താമസം, വസ്ത്രം, അന്നന്നേയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം, അതോടൊപ്പം സിനിമകളിൽ അവസരം അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്ര ഇതൊക്കെ സിനിമ യാത്രയിൽ ആദ്യകാലത്ത് നേരിട്ട പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ മുഖചിത്രമായിരുന്നു.
ആദ്യ സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സിനിമ, അതുകഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര. അതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാണ്. വലിയൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാനുള്ള അന്വേഷണവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമയുടെ വിജയവും പരാജയവും നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തെ ചേർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, ആ സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. സിനിമാജീവിതത്തിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. സ്ട്രഗിൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും സിനിമ ഒരു സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാണ്. നല്ല സിനിമകൾ ലഭിക്കുക, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുക, പ്രേക്ഷകർ അത് ഓർത്തിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക.. ഇതൊന്നും അത്ര ഈസി ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള അഭിനയം
ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പലപ്പോഴും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോസസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലും, വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യത്തിന് രണ്ടാമതൊരു വശം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കും.