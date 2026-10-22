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മോഹൻലാൽ സീൻ കട്ട് ആയതിൽ ഏറെ വിഷമം, രജനിക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചത് കരിയറിലെ നാഴികക്കല്ല്; വിശേഷങ്ങളുമായി ഹക്കീം ഷാജഹാൻ

'ജയിലർ 2' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷത്തിലൂടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കും തരംഗമാവുന്ന ഹക്കീം ഷാജഹാൻ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Hakim Shahjahan, Jailer 2
ഹക്കീം ഷാജഹാൻ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2026 at 7:55 PM IST

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​അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തി, ഇപ്പോൾ തമിഴിലും തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന യുവതാരമാണ് ഹക്കീം ഷാജഹാൻ. 'കടസീലെ ബിരിയാണി', 'സ്വർഗ്ഗവാസൽ' എന്നീ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'ജയിലർ 2' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷത്തിലൂടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കും തരംഗമാവുകയാണ് താരം. എസ്. ജെ. സൂര്യയുടെ സഹോദര കഥാപാത്രമായ 'ഷർവ കല്പക്' ആയി എത്തുന്ന ഹക്കീം, തൻ്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.

ജയിലർ 1 നഷ്ടബോധം

​'ജയിലർ' ആദ്യഭാഗത്തിലേക്ക് അണിയറപ്രവർത്തകർ എന്നെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ലുക്ക് ടെസ്റ്റിനായി എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അന്ന് ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയില്ല. പിന്നീട് തിയേറ്ററിൽ പോയി ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ, ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു വലിയ നഷ്ടബോധം മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നു.

​എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വിളി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഏറെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. തുടർന്ന് ലുക്ക് ടെസ്റ്റിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും പലതരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന 'ഷർവ കല്പക്' എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.


​സംവിധായകൻ നെൽസണിൻ്റെ പ്ലാനിംഗും മെക്സിക്കൻ ലുക്കും

സംവിധായകൻ നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സാർ എൻ്റെ മുൻ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളായ 'കടസീലെ ബിരിയാണി', 'സ്വർഗ്ഗവാസൽ' എന്നിവ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിലെയും എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു 'മീഡിയം വേർഷൻ' പിടിക്കാം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യം നിർദേശിച്ചത്.

​കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ഗോവയായതിനാൽ ഏതുതരം വെറൈറ്റി ലുക്കും ചേരുമായിരുന്നു. ഒരു മെക്സിക്കൻ ശൈലിയിലുള്ള രൂപഭാവങ്ങൾ കഥാപാത്രത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വളരെ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതോടൊപ്പം ഡ്രഗ് ഡീലിംഗ് പശ്ചാത്തലവും മുൻനിർത്തി, ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന എൻ്റെ ലുക്ക് സംവിധായകൻ്റെ തന്നെ ആശയം ആയിരുന്നു. ഇതിനായി ഒരുപാട് ലുക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.

​ഇതിഹാസങ്ങൾക്കൊപ്പം ആദ്യദിനം


ഇൻ്റർവെല്ലിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സീനായിരുന്നു സെറ്റിൽ എൻ്റെ ആദ്യദിനം ചിത്രീകരിച്ചത്. രജനീകാന്ത് സാർ, എസ്. ജെ. സൂര്യ, വിദ്യാ ബാലൻ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര ഒന്നിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ സീനായിരുന്നു അത്.

​ഇത്രയധികം ലെജന്‍ഡുകളുടെ സാമീപ്യവും ജയിലർ പോലൊരു വമ്പൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യദിന ഷൂട്ടിങ്ങും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ സമ്മർദവും ഒപ്പം എക്സൈറ്റ്മെൻ്റും ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ട്, സംസാരിച്ച് പതുക്കെ സീനിലേക്ക് കടന്നതോടെ ആ ടെൻഷനൊക്കെ മാറി. സെറ്റ് പിന്നീട് വളരെ രസകരമായി മാറുകയായിരുന്നു.

നെൽസൺ സാറിൻ്റെ മാജിക്

ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എല്ലാവരെയും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി നിർത്താൻ നെൽസൺ സാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം ജോളി ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാമല്ലോ.

​ഇത്രയും വലിയൊരു സെറ്റ്, വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങൾ... ഇവരെയെല്ലാം കോർത്തിണക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഒരു സംവിധായകൻ ടെൻഷനായാൽ അത് സെറ്റ് മുഴുവൻ പ്രതിഫലിക്കും. എന്നാൽ ഈ സിനിമയുടെ എക്സിക്യൂഷൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മാതൃകയാണ്. വലിയ സാമ്പത്തികച്ചെലവുള്ള, പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള അഭിനേതാക്കൾ അണിനിരക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തെറ്റുകൾ വരാതെ, ലാളിത്യത്തോടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാക്കുക എന്നത് ഏറെ കഠിനാധ്വാനം വേണ്ട ഒന്നാണ്.

Hakim Shahjahan, Jailer 2
ഹക്കീം ഷാജഹാൻ (Special Arrangement)


​രജനികാന്ത് സാറിനെ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ

ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയില്ല, എൻ്റെ സിനിമകളും തീർച്ചയായും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. സെറ്റിൽ രജനി സാറിൻ്റെ മുന്നിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അറ്റൻഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറുപ്പകാലം മുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂപ്പർസ്റ്റാറായി കാണുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെന്ന് പരിചയപ്പെടാനും സംസാരിക്കാനും എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നു.

​ആദ്യ ദിവസത്തെ ആദ്യ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ രജനി സാറിൻ്റെ അടുത്തുപോയി സംസാരിക്കുന്നത്. "സർ, എൻ്റെ പേര് ഹക്കീം ഷാ, ഞാൻ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു അഭിനേതാവാണ്" എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു തുടക്കം. അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. പിന്നീട് ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിച്ച വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും അടുത്തിടപഴകാനും അവസരം ലഭിച്ചു.

​രജനി സാർ അഭിനയിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നത് തന്നെയാണ് 'ജയിലർ 2' എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ. പല രംഗങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടത്തവും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയുമൊക്കെ മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു 'രോമാഞ്ചം' ഉണ്ട്. തിയേറ്ററിൽ ആളിക്കത്താൻ പോകുന്ന രംഗങ്ങളാണ് അതെന്ന് മനസ്സിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം. രജനി സാറിനൊപ്പം എസ്. ജെ. സൂര്യ, വിദ്യാ ബാലൻ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി എന്നിവരുമായും എനിക്ക് ധാരാളം കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ കരിയറിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വലിയ അഭിനേതാക്കൾ ഒരു സീൻ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഡയലോഗ് എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ അതിൽ ഒരുപാടുണ്ട്.

പല അഭിനേതാക്കളും പല രീതിയിലാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സീൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പലപ്പോഴും മാതൃകയായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എസ്. ജെ. സൂര്യാ സാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തമിഴിലെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും. എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെടുത്താമോ അത്രയും പരിശ്രമിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു.

വിഖ്യാത നടൻ മിഥുൻ ചക്രവർത്തിയെ ഇവിടെയുള്ള പല പ്രേക്ഷകർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു.

​പാൻ ഇന്ത്യൻ കാസ്റ്റിംഗും മെരിറ്റും

തമിഴിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം മലയാളം അഭിനേതാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അഭിനേതാക്കളെ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഹക്കീം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യത ആർക്കാണ്, അതാണ് എല്ലാ സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും ചിന്തിക്കുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലെല്ലാം ഇതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതി.

Hakim Shahjahan, Jailer 2
ഹക്കീം ഷാജഹാൻ (Special Arrangement)

​ഹോളിവുഡ് സിനിമ എടുത്തു നോക്കൂ, അമേരിക്കൻ സിനിമയിൽ ധാരാളം യൂറോപ്യൻ, ഓസ്ട്രേലിയൻ അഭിനേതാക്കൾ ഭാഗമാണ്. അമേരിക്കയിൽ ധാരാളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആ വ്യക്തി നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അയാൾ ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതുവരെ എനിക്കും അത്തരത്തിൽ മെരിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത സിനിമാ യാത്രയും കടമ്പകളും

ഒരു പ്രത്യേക ജോണറിൽ പെട്ട സിനിമകൾ, പ്രത്യേക കഥാപാത്രങ്ങൾ, നായകൻ, വില്ലൻ അങ്ങനെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുന്നിൽ വച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ സിനിമയാത്ര മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. എന്നെ തേടിവരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെയ്യുന്നു. നാളെ ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായകനായി അഭിനയിക്കാം അത്തരത്തിലൊരു ചിന്താഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രവണതയല്ല നിലവിൽ എനിക്കുള്ളത്. വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു സിനിമയോ കഥാപാത്രത്തെയോ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ലിബറേജ് നിലവിൽ എനിക്കില്ല. ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് 100% അർപ്പണബോധത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകൾ ഒക്കെ നാച്ചുറലായി സംഭവിച്ചതാണ്. ഒന്നും മനഃപൂർവം ആലോചിച്ച് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികമാക്കിയതല്ല. ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ യാദൃച്ഛികമായി എന്നിലേക്ക് എത്തി.


സിനിമ ഈസിയായിരുന്നോ?

സിനിമ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചലച്ചിത്ര മോഹവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. ആദ്യ സിനിമയിൽ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് പോലും ഏഴു വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കഥ പറയാനുണ്ടാകും. താമസം, വസ്ത്രം, അന്നന്നേയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം, അതോടൊപ്പം സിനിമകളിൽ അവസരം അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്ര ഇതൊക്കെ സിനിമ യാത്രയിൽ ആദ്യകാലത്ത് നേരിട്ട പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ മുഖചിത്രമായിരുന്നു.

ആദ്യ സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സിനിമ, അതുകഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര. അതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാണ്. വലിയൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാനുള്ള അന്വേഷണവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമയുടെ വിജയവും പരാജയവും നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തെ ചേർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, ആ സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. സിനിമാജീവിതത്തിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. സ്ട്രഗിൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും സിനിമ ഒരു സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാണ്. നല്ല സിനിമകൾ ലഭിക്കുക, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുക, പ്രേക്ഷകർ അത് ഓർത്തിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക.. ഇതൊന്നും അത്ര ഈസി ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.


സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള അഭിനയം


ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പലപ്പോഴും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോസസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലും, വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യത്തിന് രണ്ടാമതൊരു വശം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കും.

Hakim Shahjahan, Jailer 2
ഹക്കീം ഷാജഹാൻ (Special Arrangement)
ഐ നോ ബഡിഎന്ന ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജിനോടൊപ്പം, ബസുക്ക എന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം, ജയിലറിൽ ഇപ്പോൾ രജനി സാറിനോടൊപ്പം അങ്ങനെ നിരവധി സീനിയർ സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ വിഖ്യാതരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കരിയറിൻ്റെ നേട്ടം തന്നെയാണ്. സെറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അഭിനേതാവിൻ്റെ സ്റ്റാർഡം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് മമ്മൂക്ക എന്ന താരം അങ്ങനെയൊരു ചിന്ത ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ആക്ഷനും കട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം എന്ന ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതാണ് എൻ്റെ പ്രോസസ്. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലും താരങ്ങളുടെ സാമീപ്യം, സെറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഹൈ മൊമെൻ്റ് ജോലി സമയത്ത് ഉള്ളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം നന്നാകാൻ ഇടയില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് വേണ്ടത്.അമലാ പോളിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന രംഗംടീച്ചർ എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ന സിനിമ മാത്രമല്ല, കടസിലെ ബിരിയാണി, ഐ നോബഡി, പ്രണയവിലാസം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ഒക്കെ സംവിധായകർ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 'എന്താണോ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അവതരിപ്പിക്കാം...' അങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചാൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആകും. സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും സ്ട്രിക്ട് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ഐഡിയ എന്താണോ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.ചോദ്യം ടീച്ചർ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു രംഗത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അമലാപോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യ കഥാപാത്രമാണ്. അവർക്ക് ഒരു അതിക്രമം നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നു. തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് അവർ തനിക്ക് സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആകാതെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതാണ് സീൻ. സംവിധായകൻ വിവേക് ആ സീൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം ഈ രംഗം കംപ്ലീറ്റ് നിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. ശേഷം ഫ്രെയിം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ മാറിനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമല പോളോ മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരോ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല.
Hakim Shahjahan, Jailer 2
ഹക്കീം ഷാജഹാൻ (Special Arrangement)
അവിടെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് വളരെ നാച്ചുറലായി സംഭവിച്ചതാണ്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ആ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മെയിൽ നഴ്സ്നാ,ട്ടിൻപുറത്തുകാരൻ. വാർത്തകളിൽ വായിക്കുന്നതുപോലെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലും അരുതാത്തതൊക്കെ നടക്കും എന്ന് അയാൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. കുടുംബവും സമൂഹവും അയാളിൽ ഒരു മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നോ തുടർന്ന് ഏതു രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്നോ അയാൾക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നത് എനിക്കും പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ആയിരുന്നു ഷോട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത്. അങ്ങനെയാണ് ചുവരിൽ അടിക്കുന്നതും സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നതും കതക് വലിച്ച് അടയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ.സംവിധായകൻ നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതും പിൽക്കാലത്ത് പ്രേക്ഷകർ ആ സീനിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും. എനിക്ക് പൂർണ അർഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടവുമാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് കുറവാണ്.റിപ്പീറ്റ് കാണാറില്ല ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ വീണ്ടും കാണുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല. അതിനർഥം ഞാൻ അഭിനയിച്ചതൊക്കെ മോശം സിനിമകളാണ് എന്നല്ല. ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രകടനം വീണ്ടും കാണുന്നത് വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഭിനയത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കയറിവരും. അഭിനയം എന്നത് പ്രേക്ഷകരെ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധായകനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ചില രംഗങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരെയും കൺവിൻസിങ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെറിയ കള്ളത്തരങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യും. നമ്മൾ അഭിനയിച്ച സിനിമ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയല്ല അഭിനയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ അലോസരപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സിനിമകൾ ഞാൻ റിവിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തത്.സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകളിലെ നായകൻ എന്ന ലേബൽഫീമെയിൽ ഓറിയൻ്റഡായ സിനിമകളിൽ പുരുഷകേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി ധാരാളം സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ടീച്ചർ, അർച്ചന 31 നോട്ട് ഔട്ട് , ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ്നൈറ്റ്, പ്രണയവിലാസം ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അതും ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻ്റഡ് സിനിമയാണ്, അതുപോലെ പെണ്ണ് കേസ്. അഞ്ചോളം ഫീമെയിൽ ഓറിയൻ്റഡ് സിനിമകളിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു. പക്ഷേ അതിലൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ 50% പോപ്പുലേഷൻ സ്ത്രീകളാണല്ലോ. അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സിനിമകളും ഇവിടെ സംഭവിക്കണമല്ലോ... സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമ, പുരുഷ സിനിമ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻ്റഡ് ആയി ഒരു സബ്ജക്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പ്രധാന പുരുഷ കഥാപാത്രമായി നമ്മളെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് വർഷങ്ങളായി സിനിമയിൽ തുടരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഒരു സിനിമയിൽ പോലീസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്നത് പൊലീസ് വേഷങ്ങൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹെയിൽമേരി എന്ന ചിത്രത്തിലാണ്. തുടർച്ചയായ എൻ്റെ നാലാമത്തെ പൊലീസ് വേഷമാണ്. ഒരാളെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ രജിസ്റ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെയൊരു ശൈലി മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും. തുടർച്ചയായി അഭിനയിച്ചത് പൊലീസ് വേഷം ആണെങ്കിലും എല്ലാ സിനിമകളിലെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തതാണ്. ഒരു കഥാപാത്രത്തോട് മറ്റൊരു കഥാപാത്രം ചേർത്തുവച്ച് വായിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാക്കി മാത്രമാണ് കോമൺ.
Hakim Shahjahan, Jailer 2
ഹക്കീം ഷാജഹാൻ (Special Arrangement)
അഞ്ചോളം ഫീമെയിൽ ഓറിയൻ്റഡ് സിനിമകളിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഒരു സിനിമയും ഒന്നിനോടും സാമ്യമില്ല. കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ളതും വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ളതുമാണ്. കഥാപാത്രങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക. അതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം. എൻ്റെ കഥാപാത്രം ചെറുതാണ്, സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല കഥയാണോ നല്ല കഥാപാത്രമാണോ അതുമാത്രമാണ് എൻ്റെ മുൻഗണന.എങ്കിലും പറയട്ടെ ഇദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ഫീമെയിൽ ഓറിയൻ്റഡ് സിനിമകളിൽ നായിക വേഷം ചെയ്യുകയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ പരിപാടിയാണ്. ജയിലർ 2 മോഹൻലാൽ രംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത്മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിൽ ഈയൊരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. എല്ലാം എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കില്ല. അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ലാലേട്ടൻ ആരാധകരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറയാത്തതാണ് മോഹൻലാൽ സീനുകൾ ഒഴിവാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലെ എൻ്റെ പ്രതികരണം വിവാദമായത്.ലാലേട്ടനോടൊപ്പം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ജയിലർ ടു എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രംഗങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്. സ്വാഭാവികമായും വിഷമമുണ്ടാകും. പക്ഷേ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യവുമില്ല. സിനിമ എന്നത് സംവിധായകൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ഒന്നാണ്. ജയിലർ ടു എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് മോഹൻലാൽ രംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള എന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്.ഞാനൊരു കടുത്ത മോഹൻലാൽ ആരാധകനാണ്. അഭിനേതാവിൽ നിന്നും മാറി വ്യക്തിപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസിനെക്കാൾ സങ്കടം എനിക്കാണ്. ഫാൻ ബോയ്, ആക്ടർ, വ്യക്തി എന്നീ നിലകളിൽ ഒക്കെ ലാലേട്ടനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചത് പ്രവിലേജ് ആയി കാണുന്നു. ആ രംഗങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പോയത്. ആ സീനുകൾ ഒഴിവാക്കി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ നിരാശയുണ്ടായി. കേരളത്തിലെ ഏതൊരു പ്രേക്ഷകനേക്കാളും മോഹൻലാൽ രംഗങ്ങൾ ജയിലർ ടു എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിൽ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട്.ഒരു സിനിമയിൽ ഏതൊക്കെ രംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം, ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് സംവിധായകൻ്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയുമൊക്കെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരു സീൻ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യം, കഥയുടെ സുഗമമായ ഒഴുക്ക് ഇതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ്.
Hakim Shahjahan, Jailer 2
ഹക്കീം ഷാജഹാൻ (Special Arrangement)
ഏഴു വർഷത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. പല സിനിമകളിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അഭിനയിച്ച രംഗങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സിനിമാജീവിതത്തിൻ്റെ പത്താം വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നൽകിയത്.

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JAILER 2
MOHANLAL
RAJINIKANTH
MALAYALAM ACTOR
HAKIM SHAHJAHAN

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