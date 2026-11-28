ബുക്ക് മൈഷോയില് ട്രെന്ഡിങ്ങായി 'ഹെയ്ല് മേരി'; ഹൗസ് ഫുള്ളായി തിയേറ്റര്! ഷോകളുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിച്ചു
രണ്ടാം ദിവസത്തില് മാത്രം ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഷോയ്ക്ക് വര്ധിച്ചത് 89 ഷോകള്. കേരളത്തിന് പുറത്തും ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 4:03 PM IST
നവാഗതനായ വിഷ്ണു രവികുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഹെയ്ല് മേരി' രണ്ടാം ദിവസം വിജയകരമായി തിയേറ്ററില് പ്രദര്ശനം തുടരുന്നു. ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയ ചിത്രം രണ്ടാം ദിവസത്തില് ഇരട്ടി ബുക്കിങ്ങാണ് നേടിയത്. കേരളത്തില് മാത്രം 89 ലേറ്റ് നൈറ്റ് എക്ട്രാ ഷോകളാണ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തത്.
കേരളത്തിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുള്പ്പെടെ തിയേറ്റര് ഹൗസ് ഫുള് ഷോകളാണ്. ഇന്വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലര് ജോണറില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം അച്ഛന് മകള് ബന്ധത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള കഥയാണ് പറയുന്നത്. കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെയും സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെയും പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണം.
ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബുക്ക് മൈഷോയില് ട്രെന്ഡിങ് ആയി തുടരുകയാണ് 'ഹെയ്ല് മേരി'. 61,110+ ടിക്കറ്റുകളാണ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് വിറ്റഴിച്ചത്. ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് 2.27 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. രണ്ടാം ദിവസത്തില് മാത്രം ഒരുകോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളില് ചിത്രം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 60 ശതമാനത്തിന്റെ വര്ധനവാണ് ആദ്യദിനത്തേക്കാളും ചിത്രത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
23 വര്ഷം മുന്പ് നടന്ന ഒരു തിരോധാന കേസ് കേരള പൊലീസ് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കാന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ആ അന്വേഷണത്തിനിടയില് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വിരല്ചൂണ്ടുന്നത് ആലുവയിലെ ഒരു സ്കൂള് ബസ് ഡ്രൈവറായ മധുചന്ദ്രനിലേക്കാണ്. ഈ കുരുക്കില് നിന്നും പുറത്തുകടക്കാന് മധു നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് സിനിമയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി പ്രേക്ഷകരെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
ജി. ആര് ഇന്ദുഗോപന്റെ 'അമ്പിളിമോള് തിരോധാനം' എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ‘എബിസിഡി’, ‘ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദ് ലേഡീസ് പേഴ്സ്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായ ഡോ. നീരജ് രാജനും മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അനു സിതാര, ഹക്കിം ഷാജഹാൻ, ജഗദീഷ്, സുഹാസിനി, അക്ഷര ഷൈനോദ്, കാവ്യ രാമചന്ദ്രൻ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, അർച്ചന പദ്മിനി, ബിനോയ് നമ്പാല, ജാസിം ഹാഷിം, ഭാനു പ്രിയ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങള്. മികച്ച രീതിയിലാണ് അവരവരുടെ വേഷങ്ങളും മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് സംഗീതം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ചമന് ചാക്കോയാണ് എഡിറ്റിങ്, കലൈ കിങ്സണ് ആക്ഷന് സന്തോഷ് എന്നിവരാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി നിര്വഹിക്കുന്നത്.
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