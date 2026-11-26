ഹെയ്ൽ മേരിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ വിഷ്ണു രവികുമാർ (Special Arrangement)
ജി. ആർ. ഇന്ദു ഗോപൻ്റെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടും നീരജ് രാജനും തിരക്കഥ എഴുതി നവാഗതനായ വിഷ്ണു രവികുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് ഹെയ്ൽ മേരി. കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം അനു സിതാര നായികയായി എത്തുന്നു. അച്ഛൻ- മകൾ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള കഥ പറയുന്ന ചിത്രം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ത്രില്ലർ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംവിധായകൻ വിഷ്ണു രവികുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.
ക്ലാപ് ബോയ്യില്നിന്ന് സംവിധായകനിലേക്ക്
ജയസൂര്യ നായകനായ 'ക്യാപ്റ്റൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ സഹ സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിനിമ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ ക്ലാപ് ബോയ് ആയിരുന്നു.
കുടുംബത്തിലോ ചുറ്റുപാടുമോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലോ സിനിമാബന്ധമുള്ള ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കൊച്ചിയിലെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു വർഷത്തോളം എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോള് സംവിധായകനായ പ്രജീഷ് സെന്നിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു. തുടര്ന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ലാസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
ഹെയ്ൽ മേരി ടീം (Special Arrangement)
സിനിമ ലോകത്തെ അടുത്തറിയുന്നത് 'ക്യാപ്റ്റൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു. തികച്ചും പുതുമയുള്ള ഒരു ലോകം. ആ സിനിമയുടെ പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് തിയേറ്ററിൽ സിനിമ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ജോലികളിൽ സഹകരിക്കാനും സിനിമ പഠിക്കാനും സാധിച്ചു. പിന്നീട് നമ്പി നാരായണൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആർ. മാധവൻ സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഡിറ്ററായി പ്രവൃത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. സംവിധായകനായ പ്രജീഷ് സെൻ ആ സിനിമയിൽ കോ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിക്കാൻ ആയത്. തുടർന്ന് പ്രജീഷ് ചേട്ടൻ്റെ 'വെള്ളം', 'മേരി ആവാസ് സുനോ' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും സഹ സംവിധായകനായി ജോലിചെയ്തു.'ക്യാപ്റ്റൻ', 'വെള്ളം' തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ഛായാഗ്രഹനായി പ്രവർത്തിച്ച റോബി വർഗീസ് ആണ് 'കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ്' സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹവുമായി ഒരു സഹോദരതുല്യമായ സൗഹൃദം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു.
വിഷ്ണു രവികുമാർ (Special Arrangement)
ഇതിനിടയിൽ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള മോഹം ഉള്ളിൽ വർധിച്ചു. കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ചേട്ടനെ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി സമീപിച്ചു. ചാക്കോച്ചന് സബ്ജക്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തുടർ ജോലികൾ പോസിറ്റീവായി മുന്നോട്ടു പോയെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാൻ കാലതാമസം നേരിടുകയുണ്ടായി. ഇതിനിടയിലാണ് ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ടീം പുതിയൊരു സിനിമയുമായി വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം റോബി വർഗീസ് ചേട്ടനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിനക്ക് ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഡേറ്റ് ഉള്ളതല്ലേ.. സംസാരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നീണ്ടുപോകുന്നു.. എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രോജക്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ.. റോബി ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ വന്ന് കഥ കേൾക്കുകയും പ്രോജക്ട് ഓണാവുകയും ചെയ്തു. ആ സിനിമയാണ് ഹെയ്ൽ മേരി.ഹോളിവുഡ് ചിത്രമായ പ്രോജക്ട് ഹെയ്ൽ മേരി
ഞങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ധാരാളം പേരുകൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഹെയ്ൽ മേരി എന്ന പേര് കഥാ പശ്ചാത്തലവുമായി വളരെയധികം ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്. സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഹെയ്ൽ മേരി എന്ന പേര് സിനിമയുമായി എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകും . അത്രയധികം കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കഥയും പേരുമായിട്ട്. ഹോളിവുഡ് സിനിമയായ പ്രോജക്ട് ഹെയ്ൽ മേരിയെ കുറിച്ച് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലായിരുന്നു.
ഹെയ്ൽ മേരി (Special Arrangement)
ആ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു മോളിൽ സിനിമ കാണാൻ പോയപ്പോഴാണ് യാദൃച്ഛികമായി പ്രോജക്ട് ഹെയ്ൽ മേരി എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ കാണാനിടയായത്. അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയെടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു. അതോടെ പേരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺഷ്യസ് ആയി. രണ്ടു സിനിമകളുടെയും ആശയം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹോളിവുഡ് ചിത്രം സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയാണ്. നമ്മുടേത് പച്ചയായ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയും. സിനിമയുമായി ഇത്രയധികം കണക്ഷൻ ഉള്ള മറ്റൊരു പേര് കണ്ടെത്തുക വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായി. തുടർന്ന് സിനിമകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹെയ്ൽ മേരി എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ഹെയ്ൽ മേരിയുടെ കഥ ആദ്യമായി കേൾക്കുമ്പോൾ
ഞാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത ചാക്കോച്ചൻ ചിത്രം നിർമിക്കാം എന്ന് ഏറ്റിരുന്നത് മലയാളത്തിലെ ഒരു മുൻനിര പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രോസസ് അടക്കം പൂർത്തിയായിരുന്നു. ശേഷമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നുവന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സിനിമ പൂർണാർഥത്തിൽ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ മാനസികമായി സജ്ജനായിരുന്നു. ആദ്യ സിനിമയുടെ പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രോജക്ട് തള്ളി പോകുന്നത്.
ഹെയ്ൽ മേരി എന്ന സിനിമയുടെ സബ്ജറ്റ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രോജക്ട് ഓണാക്കിയെടുത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതേ മാനസികാവസ്ഥയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഹെയ്ൽ മേരിയുടെ സബ്ജക്ട് കേൾക്കുന്നതും.പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ഇന്ദു ഗോപൻ്റെ കഥയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആകട്ടെ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടും, നീരജ് രാജനും ചേർന്നിട്ട്. ഇത്രയധികം സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് നിന്നും രൂപപ്പെട്ട ഒരു കഥയാകുമ്പോൾ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഒരല്പം കൂടി വർധിച്ചു.ഹെയ്ൽ മേരി എന്ന സിനിമയുടെ ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തു കൂടിയായ റോബി വർഗീസ് ആണ്. മലയാളത്തിലെ നിലവിലെ സ്റ്റാർ എഡിറ്റർ ചമൻ ചാക്കോയാണ് ചിത്രസംയോജകൻ. മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സെൻസേഷൻ ആയി നിൽക്കുന്ന ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് സംഗീതം.ഇത്രയധികം മികച്ച കലാകാരന്മാർ പിന്തുണയായി ഈ പ്രോജക്ടിനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അർഥത്തിലും കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ടതോ പേടിക്കേണ്ടതോ ആയ കാര്യമല്ല. എൻ്റെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്താൽ മതിയാകും. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോണസ് കൂടിയാണ്.
കുഞ്ചാക്കോ ബോബനിലേക്ക് ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
ചാക്കോച്ചൻ സിനിമകളിൽ ഒന്നും ഞാൻ സഹ സംവിധായകനായി പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത സിനിമയുടെ ചർച്ചകളും പിന്നീട് ഹെയ്ൽ മേരിയുടെ ചർച്ചകളും നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയ സമീപനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. ചർച്ചകളുടെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ സെറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ചാക്കോച്ചൻ്റെ കംഫർട്ടബിൾ ആയ സമീപനം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത്. പുതിയ സംവിധായകൻ, സീനിയർ സംവിധായകൻ അങ്ങനെയൊരു വേർതിരിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല.
ഹെയ്ൽ മേരി എന്നാൽ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഞാൻ എത്രയോ ജൂനിയർ ആണ്. ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്ത റോബി വർഗീസ്, പിന്നെ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്. പക്ഷേ ചാക്കോച്ചൻ ജൂനിയർ, സീനിയർ എന്ന വേർതിരിവ് കാണിച്ചില്ല. മറ്റുള്ള രണ്ടുപേർക്ക് നൽകുന്ന അതേ പരിഗണന തന്നെയാണ് എനിക്കും നൽകിയത്.
ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാല് മോണിറ്ററിൽ വന്ന് പരിശോധിക്കാറില്ല. കട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ സംവിധായകൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും. നമുക്ക് ഓക്കേ അല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു മടിയും കൂടാതെ റീടേക്കിന് തയാറാകും. അതിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നിയ ഷോട്ട് സംവിധായകനായ എനിക്ക് നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ചാക്കോച്ചൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ടേക്ക് പോകാം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. നമ്മൾ എന്തു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അദ്ദേഹം നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരുപാട് റിസ്കുള്ള ചില സീനുകളും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുമെല്ലാം ഒരു ഭയവും മടിയും കൂടാതെയാണ് ചാക്കോച്ചൻ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിനിമ കാണുമ്പോൾ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും.
ചില സീനുകളിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ തയാറായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നു മടിച്ചേനേ. ഇത് ചെയ്യണോ എന്ന് അറിയാതെ ചോദിച്ചുപോകും. ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചിരുന്നു. വളരെ സർട്ടിലായി ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ചാക്കോച്ചൻ്റെ കഴിവ് ഓരോ സിനിമ കഴിയുന്തോറും വർധിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഡബ്ബിങ്ങിലും വലിയ മായാജാലം സൃഷ്ടിക്കാൻ ചാക്കോച്ചന് സാധിച്ചു. ഒരുകാലത്ത് സിനിമയിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ ഭയമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എന്താണോ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്, അതേ ഇമോഷൻ ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ അണുവിട വ്യത്യാസം വരാതെ അദ്ദേഹം റീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു.
തമാശകൾ പറയാതെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് വിനയ് ഫോര്ട്ട്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് (Special Arrangement)
സുരാജ് ചേട്ടനുമായും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഷൂട്ടിങ്ങിനു മുൻപ് തന്നെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസം ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നപ്പോൾ സുരാജേട്ടൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാ 'എടാ മോനെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ എന്താ പരിപാടി എന്ന്?'വീണ്ടും ഞാൻ സിനിമയുടെ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകി. കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചു. പിറ്റേന്ന് സെറ്റിലെത്തിയ സുരാജേട്ടനെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടി. എന്താണോ കഥാപാത്രം അതേ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമായിരുന്നു സുരാജേട്ടൻ സെറ്റിൽ എത്തിയത്. സ്കിൻ ടോണിലും വസ്ത്രത്തിലും ഒരുപാട് ഡീറ്റൈലിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നീട് സെറ്റിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ക്യാരക്ടർ വിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സുരാജേട്ടനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. സുരാജേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിന് സമാനമായിരിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തമാശകൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഹെയ്ൽ മേരിയുടെ സെറ്റിൽ ഈയൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ആയിരുന്നില്ല. തമാശകൾ പറയാതെ കഥാപാത്രമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന സുരാജ് ചേട്ടനെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് സുരാജേട്ടൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കില്ല. സംവിധായകൻ എന്താണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് കേട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് കാരവാനുള്ളിൽ വച്ച് തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. ഒരുപാട് കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവസാനമാണ് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ എത്തുക. അപ്പോൾ പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ഷോട്ടായി മാറും അത്.ചാക്കോച്ചൻ്റെ വൈറലായ ഡാൻസ്
മൂന്നുദിവസം തുടർച്ചയായി സിനിമയിലെ മർമപ്രധാനമായ ഒരു രംഗം ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്തത്. പിന്നീട് ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷൻ ലഭിക്കാത്തതിനാല് അന്ന് ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കണം. സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും മഴ കുറയുന്നതുവരെ രണ്ട് ടെൻ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഒത്തുകൂടി.
ഇടവേള സമയങ്ങളിൽ സെറ്റിൽ പാട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. സമ്മർദം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗമാണത്. എല്ലാവരും മഴ ആസ്വദിച്ചു നിന്നപ്പോൾ സെറ്റിൽ പാട്ട് വച്ചു. പാട്ടും കേട്ട് മഴ നോക്കി നിന്ന ചാക്കോച്ചൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ഈ മഴയത്ത് ഇറങ്ങി ധൈര്യപൂർവം ഡാൻസ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു സമ്മാനം നൽകും. നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ചാടി മഴയത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. പിന്നെ പതുക്കെ ഓരോരുത്തരായി ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ ചാക്കോച്ചനും മഴയത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ചാക്കോച്ചനെ ആർക്കും ഡാൻസ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ ആകില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സമ്മാനം അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം നേടി.ഹെയ്ൽ മേരിയിലെ പ്രായിക്കര പാപ്പാൻ
ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോകൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ജഗദീഷ് ചേട്ടനും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറലായിരുന്നു. അതായത് ലൊക്കേഷനിൽ അപ്പോൾ ഉള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ ആണ് ഇടവേളകളിൽ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുന്നത്. ചാക്കോച്ചനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്രയോ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ട്, റോബി ചേട്ടന് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിലെ പാട്ടുകളിടും. മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് ചേട്ടന് ചാർലി സിനിമയിൽ നിന്നും പാട്ടുകൾ പ്ലേ ചെയ്യും.. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹിറ്റ് സിനിമകളിലെ ഗാനങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ജഗദീഷേട്ടൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. എൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രകാരമായിരുന്നു ജഗദീഷേട്ടന് വേണ്ടി പ്രായിക്കര പാപ്പാനില് അദ്ദേഹം തന്നെ പാടിയ കൊട്ടും പൂഞ്ചിറക് എന്ന ഗാനം പ്ലേ ചെയ്തത്. പാട്ട് കേട്ടതും അദ്ദേഹം പ്രായം മറന്ന് നൃത്തം ചെയ്തു. ആ വീഡിയോ വൈറലായി.വളരെയധികം ഇമോഷണൽ വശങ്ങളുള്ള ചെറിയൊരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവമുള്ള സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഇത്തരം തമാശകൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു.
സിനിമ സംവദിക്കുന്ന വിഷയം
ചാക്കോച്ചൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛൻ കഥാപാത്രം, അതുപോലെതന്നെ സുരാജേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛൻ കഥാപാത്രം... പെൺമക്കളോടുള്ള ആ അച്ഛന്മാരുടെ അഗാധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള സഞ്ചാരവുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന വിഷയം. ഇതിനിടയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സംഭവവികാസം ഉണ്ടാവുകയാണ്. നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ രീതിയിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നു.
ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം അനു സിത്താര
ഞാൻ ആദ്യമായി സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ച 'ക്യാപ്റ്റൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായിക അനു സിത്താരയായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് അനുവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായി ക്ലാപ്പ് ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നതും അനു സിത്താരയുടെ മുഖത്തിനു മുന്നിലായിരുന്നു. അന്ന് ക്ലാപ്പ് ബോർഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊന്നും കൃത്യമായി അറിയില്ല. ചില സിനിമകളുടെ സീനിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ക്ലാപ്പ് അടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. ഒരുപാട് മണ്ടത്തരങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സംഭവിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെറ്റിൽ വഴക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലാപ്പടിക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർക്കാണ്. ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളും എനിക്ക് വഴക്ക് കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ അനുസിത്താര ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അനു അഭിനയിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയോ മറ്റോ ആണത്. പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് ചേച്ചി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് എന്നെക്കാൾ ഒരു വയസ്സ് കുറവാണ് അനുവിന് എന്ന്.
പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു. അനു സിത്താര ഡാൻസ് അക്കാദമിയും മറ്റുമൊക്കെയായി മുന്നോട്ടു പോയി. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലികളുമായി മുന്നോട്ടുപോയി. ഇതിനിടയിൽ പലപ്പോഴും യാദൃച്ഛികമായി കാണും എന്നല്ലാതെ ഫോണിലൂടെയുള്ള സൗഹൃദം ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഹെയ്ൽ മേരി എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശം ആയിരുന്നു അനു സിത്താര. ആ സമയത്ത് സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടവേള എടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അനു. സിനിമയുടെ ആശയവും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങളൊക്കെയാണെന്നും അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ചിത്രത്തിലെ അച്ഛൻ- മകൾ ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ
സിനിമയിലെ ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ വളരെയധികം ഹൃദയസ്പർശിയാണെന്ന് തിരക്കഥ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. അത്തരം ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ എനിക്ക് കൂടി കണക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷേ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാന കുപ്പായമണിയാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത്. സിനിമയുടെ ആശയം എനിക്ക് കണക്ട് ആയില്ല എങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ എന്ന ഓപ്ഷനുമായി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സിനിമയിൽ രണ്ട് അച്ഛന്മാർക്കും ഉള്ളത് പെൺമക്കൾ ആണെങ്കിലും, സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വേളയിൽ എൻ്റെ അച്ഛനെയാണ് ഓർമ വന്നത്. അച്ഛൻ- മക്കൾ മൊമെൻ്റുകൾ ഈ സിനിമയിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഹുക്കിംഗ് പോയിൻ്റും. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫുമായും കണക്ടാകും.
സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ചില ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ പിടിച്ചുലയ്ക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ചാക്കോച്ചൻ ആണെങ്കിലും സുരാജ് ഏട്ടൻ ആണെങ്കിലും ഭീകര പെർഫോമേഴ്സ് കൂടിയാണ്. അവരുടെ കംഫർട്ടബിൾ സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ അമ്പരന്നു പോകും. മാത്രമല്ല ഇവരുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണുന്നതും ഇത് ആദ്യമായാണ്. മോണിറ്ററിന് പിന്നിലിരുന്ന് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം യഥാർഥ ജീവിതം കടന്നു വരും. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നേ മതിയാകൂ. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ കൂടി ആണല്ലോ.
ചിത്രത്തിലെ നെടും തൂണുകളായ ബാലതാരങ്ങൾ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനൊപ്പം വിഷ്ണു രവികുമാർ (Special Arrangement)
2025 ഡിസംബറിലാണ് ഹെയ്ൽ മേരി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അഭിനേതാക്കളുടെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും ഉറപ്പുവരുത്തൽ അടുത്ത ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയായി. ഇന്ന് സിനിമ കണ്ടവർക്കും കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലർ കണ്ടവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ചിത്രത്തിലെ നെടുംതൂണുകളാണ് ബാലതാരങ്ങൾ. ആ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല. വൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓഡിഷൻസ് ആണ് ബാലതാരങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ മികച്ച ബാലതാരങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ടാലൻ്റ് ഷോകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മികച്ച ബാലതാരങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. ഇത്രയധികം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉണ്ടെങ്കിലും മികച്ച ഒരാളെ കണ്ടെത്തുന്ന കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ സിനിമ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്.ചത്താപ്പച്ചാ പോലെയുള്ള സിനിമകളിൽ കാസ്റ്റിങ് നോക്കുന്ന അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണിത്. ഈ സിനിമയിൽ എൻ്റെ സഹസംവിധായകരിൽ രണ്ടുപേരെ കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ചുമതലപ്പെടുത്തി. രാത്രിയും പകലും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം. അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസഴ്സിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ആ സമയത്ത് അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോകും നമ്മളൊക്കെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്?പലവിധ ഓപ്ഷനുകളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കുട്ടികളെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ആണ് രണ്ടുപേരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പോലും കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ബ്രില്ല്യൻ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അത്രയും വലിയൊരു കാസ്റ്റിങ് പ്രോസസ് ആണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നണിയിൽ നടന്നത്. അക്ഷര എന്ന കുട്ടിയെയാണ് സുരാജേട്ടൻ്റെ മകളായി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആണ്. സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. അവരെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു. ഇമോഷൻസ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. അമ്മയില്ലാതെ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അച്ഛനോട് എങ്ങനെ കഥാപാത്രമായി സ്നേഹം കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞൊടിയിടയിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ അതെല്ലാം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.ആരാധ്യ എന്നാണ് ചാക്കോച്ചൻ്റെ മകളായി അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പേര്. നോർത്തിന്ത്യൻ രീതിയിൽ വളർന്ന കുട്ടിയാണത്. ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എയർഫോഴ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലയാളം അറിയാമെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റിയോ, വ്യക്തമായ ഭാഷാ ശൈലിയോ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആരാധ്യക്കുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ രസം ആരാധ്യയ്ക്ക് ഒരു ഇരട്ട സഹോദരി കൂടിയുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം. ആരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ആരാധ്യയെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.ആദ്യ സിനിമ തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന എക്സൈറ്റമെൻ്റ്
സിനിമയുടെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ കുറഞ്ഞതൊരു ആയിരം പ്രാവശ്യം എങ്കിലും 'ഹെയ്ൽ മേരി' കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി സിനിമയുടെ വിധി ജനങ്ങളാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. ഒരു സിനിമ പൂർണ അർഥത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസിലൂടെയാണ്. ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തും പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തുമാണ് ഈ ചിത്രം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. പക്ഷേ അതൊന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. സിനിമ നല്ലതാണോ അല്ലയോ അതുമാത്രമാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് കണക്ട് ആയതുപോലെ ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്കും കണക്ട് ആയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പണിയെടുത്തതിൻ്റെ പൂർണ അർഥത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
ഇപ്പോൾ ആദ്യ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല.. സിനിമ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമാണ്. 'ക്യാപ്റ്റൻ' എന്ന ചിത്രം മുതൽ 'ഹെയ്ൽ മേരി' വരെയുള്ള സിനിമായാത്രകൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകമായി എഴുതാം, എല്ലാ സിനിമാസാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും. ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് പിന്തുണച്ചവരുണ്ട്. പരിഹസിച്ചവരും, ഒഴിവാക്കിയവരും ഉണ്ട്. നമ്മളെ അവഗണിച്ചവരോട് ആദ്യ സിനിമയിലൂടെ മറുപടി പറയണം എന്നൊക്കെ ഒരുകാലത്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യ സിനിമ എന്നുള്ള പ്രോസസ് ആരംഭിച്ചതോടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയി. സിനിമ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക, അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമാവുക... അതുമാത്രമേയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ.