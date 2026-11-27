പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ത്രില്ലര്; 'ഹെയില് മേരി' തരംഗമാകുന്നു! ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും സുരാജും
ജി. ആര് ഇന്ദുഗോപന്റെ 'അമ്പിളിമോള് തിരോധാനം' എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 10:45 AM IST
സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ഹെയില് മേരി' തിയേറ്ററുകളില് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആദ്യ ദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ജി. ആര് ഇന്ദുഗോപന്റെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി വിഷ്ണു രവികുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം പ്രേക്ഷകരില് ആകാംക്ഷയുണര്ത്തുന്ന മിസ്റ്ററി ത്രില്ലറായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെയും സുരാജിന്റെയും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകര്ഷണം. പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണുനനയിക്കുന്ന ഏറെ വൈകാരികമായ രീതിയില് പിടിച്ചിരുത്ത തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അച്ഛന് -മകള് ബന്ധത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം മികച്ച രീതിയിലാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
WINNER.!!!!!!!!!!!🏆💥 HailMary receiving positive response after its first show.!!!!🙌🏻📈 #HailMary #KunchackoBoban #Mollywood https://t.co/fTY3pat0lw— ADARSH LAL🍃 (@Adhuu0) November 26, 2026
23 വര്ഷം മുന്പ് നടന്ന ഒരു തിരോധാന കേസ് കേരള പൊലീസ് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കാന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ആ അന്വേഷണത്തിനിടയില് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വിരല്ചൂണ്ടുന്നത് ആലുവയിലെ ഒരു സ്കൂള് ബസ് ഡ്രൈവറായ മധുചന്ദ്രനിലേക്കാണ്. ഈ കുരുക്കില് നിന്നും പുറത്തുകടക്കാന് മധു നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് സിനിമയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി പ്രേക്ഷകരെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമെന്ന നിലയില് മികച്ച രീതിയിലാണ് വിഷ്ണു രവികുമാര് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഥ നടക്കുന്നത് വയനാട്ടില് ആണ്. തന്റെ കേസ് തെളിയിക്കാനായി പൊലീസിന്റെ സഹായം പോലുമില്ലാതെ മധു നടത്തുന്ന അന്വേഷണവും ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാര്ഥ്യവുമാണ് രണ്ടാം പകുതിയെ ശക്തമാക്കുന്നത്.
#HailMary - An engaging first half, followed by a slightly uneven second half and a stretched climax. Kunchacko Boban impresses, but Suraj Venjaramoodu steals the show. Jakes Bejoy's score is a plus. Overall, a good watch, but it had the potential to be much better. https://t.co/Jkkj4Q9x7z— Kerala Trends (@KeralaTrends2) November 26, 2026
ജി. ആര് ഇന്ദുഗോപന്റെ 'അമ്പിളിമോള് തിരോധാനം' എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ‘എബിസിഡി’, ‘ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദ് ലേഡീസ് പേഴ്സ്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായ ഡോ. നീരജ് രാജനും മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആഗോളതലത്തില് ആദ്യ ദിവസം ചിത്രം 87 ലക്ഷം ആണ് നേടിയതെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളില് ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന് ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. മികച്ച മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയും പ്രശംസയുമൊക്കെ കലക്ഷന് വര്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് 75 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ബുക്ക് മൈഷോയില് ടിക്കറ്റ് വില്പ്പന ട്രെന്ഡിങ് ആയി തുടരുകയാണ്.
#HailMary - First Half 🔥👍 Engaging First Half with Kubos Solid Performance and Jakes bejoys BGM🔥. Investigation മൂഡിൽ ആണ് പടം പോകുന്നത്. ഇത് വരെ കൊള്ളാം. less screen space for Suraj in FH. All set for Second Half🔥 #HailMary https://t.co/9KS00I4pBL— Achilles (@reviewsmm1) November 26, 2026
ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും ഛായാഗ്രാഹണത്തെയും എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകര് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ചിത്രത്തോട് ചേര്ന്നു നില്ക്കുന്ന സംഗീതമാണ് ജേക്ക്സ് ബിജോയ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ചമൻ ചാക്കോയുടെ എഡിറ്റിങ്, കലൈ കിങ്സൺ, ആക്ഷൻ സന്തോഷ് എന്നിവരുടെ ഫൈറ്റ് പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.
അനു സിതാര, ഹക്കിം ഷാജഹാൻ, ജഗദീഷ്, സുഹാസിനി, അക്ഷര ഷൈനോദ്, കാവ്യ രാമചന്ദ്രൻ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, അർച്ചന പദ്മിനി, ബിനോയ് നമ്പാല, ജാസിം ഹാഷിം, ഭാനു പ്രിയ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങള്. മികച്ച രീതിയിലാണ് അവരവരുടെ വേഷങ്ങളും മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വയനാടിന്റെ പ്രകൃതിഭംഗി മനോഹരമായി തന്നെ ചിത്രത്തില് ഒപ്പിയെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോബി വർഗീസ് രാജ് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം.