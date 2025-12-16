അഗ്നിപരീക്ഷകൾ അതിജീവിച്ച് എത്തുന്ന ഹാല്; ഉള്ളടക്കം ചോർത്തിയത് സെന്സര് ബോര്ഡെന്ന് സംവിധായകന്
നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് ഹാൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും സിനിമയുടെ ആശയത്തെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ വീര ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖം
Published : December 16, 2025 at 2:37 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മുഴുനീള പ്രണയകാവ്യം ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഷെയ്ൻ നിഗം പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ഹാൽ' എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് വീര (മുഹമ്മദ് റഫീഖ്) ആണ്. "ഉപാധികളില്ലാതെ പ്രണയിക്കുക. അങ്ങനെയൊരു പ്രണയകഥ ആസ്വദിക്കുക." – ഇതായിരുന്നു സംവിധായകൻ വീരയ്ക്ക് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. 2024-ൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും, സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ, ഉള്ളടക്കം ചോർത്തൽ, തുടർന്നുണ്ടായ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനകൾ, കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് ഹാൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും സിനിമയുടെ ആശയത്തെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ വീര ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖം.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെ ആയല്ലോ.
2024 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഏകദേശം 110 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന ഹാൽ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രധാന ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. എങ്കിലും സിനിമയുടെ ഭാഗമായ രണ്ട് ഗാനരംഗങ്ങൾ കൂടി ചിത്രീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തിടെ യൂട്യൂബിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയ 'ഹിജർ' എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം അതിൽ ഒന്നാണ്. ബോളിവുഡ് ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ അങ്കിത് തിവാരിയാണ് ആ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗാനരംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു തീർക്കാൻ പിന്നെയും ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം വേണ്ടിവന്നു. എഡിറ്റിങ് അടക്കമുള്ള പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി ചലച്ചിത്രം റിലീസിങ്ങിന് യോഗ്യമാക്കാൻ പിന്നെയും സമയം ആവശ്യമായി വന്നു. 'ഹാൽ' ഒരു മനോഹരമായ പ്രണയ കാവ്യമാണ്. പരമാവധി സമയമെടുത്ത്, ഒരു കുറ്റവും കുറവുമില്ലാതെ മികച്ച ഒരു സൃഷ്ടി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്.
നിയമക്കുരുക്ക് അടക്കമുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ചലച്ചിത്രം നേരിട്ടതായി അറിയാം. വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
2025 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ചലച്ചിത്രം സെൻസർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനായി സമർപ്പിച്ചു. ആദ്യം, നാല് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചു. 'യു/എ 16 പ്ലസ്' കാറ്റഗറിയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സർട്ടിഫിക്കേഷനായി വീണ്ടും സമർപ്പിച്ചു. പക്ഷേ, അവിടെനിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് പോയത്.
സെൻസർ ബോർഡിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പുറത്തേക്ക് ചോർന്നു. ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ ആശയപ്രകാരം, നായകനും നായികയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ്. അവരുടെ അൺ കണ്ടീഷനൽ ലവ് ആണ് പ്രമേയം. ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോഴും സ്വന്തം മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ തുടരാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. പ്രണയത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നും ആരും ത്യജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പ്രണയിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പരസ്പരം വിശ്വാസങ്ങൾ വച്ചുമാറുന്നതും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് തെറ്റ് എന്ന ശക്തമായ ആശയം ചില സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ഇവരിലേക്കാണ് സെൻസർ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളടക്കം ചോർന്നത്.
ഹാൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയത്തോട് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഈ സിനിമ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു താങ്കൾ കരുതുന്നത്?
രണ്ടു മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു ദുരഭിമാനക്കൊല നടക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം മതം മാറണം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമനടപടിയിൽ അകപ്പെട്ട് ഒരു കഥാപാത്രം ജയിലിൽ ആകണം. ഈ സിനിമയ്ക്ക് എതിരെ ചിന്തിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള 'ദുരന്തം' നിറഞ്ഞ ഒരു കഥാഗതിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ, 'ഹാൽ' പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ധൈര്യമായി പ്രണയിക്കാനും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രമാണ്. പ്രണയത്തിൻ്റെ നൈർമല്യം ഈ സിനിമയിൽ ആകെ ഞാൻ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സിനിമ കണ്ട് ചിലർക്കെങ്കിലും പ്രണയിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഭയമാണ് വർഗീയ വാദികൾക്ക് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കിയത്.
കോടതി ഇടപെടലുകൾ ഈ സിനിമയുടെ റിലീസിന് വഴിത്തിരിവായതെങ്ങനെയാണ്?
ഹാൽ സമൂഹത്തിന് വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആദ്യം ഒരു സംഘം ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ പരാതി ഫയൽ ചെയ്തു. കോടതി സിനിമ കണ്ട ശേഷം, ഇത് ഒരു മികച്ച കലാസൃഷ്ടി ആണെന്നും, സിനിമയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സമൂഹത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, റിലീസിങ്ങിന് അനുമതി നൽകി.
എന്നാൽ, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സെൻസർ ബോർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയെന്ന് ഞാൻ ആരോപിക്കുന്ന ആർഎസ്എസ്, കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് എന്നീ രണ്ട് സംഘടനകൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ വീണ്ടും പരാതിയുമായി എത്തി. തുടർന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും സിനിമ കണ്ടു. "ഇത്രയും മനോഹരമായ സിനിമയ്ക്ക് നേരെ വിവാദങ്ങൾ എന്തിന്? ഇത് ജനങ്ങൾ കാണേണ്ട ചിത്രമാണ്," എന്ന് ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ കേസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ഈ ചലച്ചിത്രത്തിനെതിരെ ഇനിയൊരു പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടെന്നും, അഥവാ വന്നാൽ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് വിഭാഗത്തിന് ഫൈൻ നൽകുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
സെൻസർ ബോർഡിനെതിരെയും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരാമർശം ഉണ്ടായി. ആർട്ടിക്കിൾ 19 പ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യനോ കലാസൃഷ്ടിക്കോ കലക്കോ ഉള്ള മൗലികാവകാശത്തിനുമേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. അത് സെൻസർ ബോർഡ് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് കോടതി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമ സമാന പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഹാൽ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച വിധി പ്രസ്താവം ആർക്കും ഒരു മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്.
ഹാൽ എന്ന സിനിമയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചോർന്നത് സെൻസർ ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പാണോ?
അതെ, സെൻസർ ബോർഡിൽ നിന്നാണ് സിനിമയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചോർന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. ചില സെൻസർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക വ്യക്തികൾക്കും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും വിധേയത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ചോർച്ച സംഭവിച്ചത്.
ഞങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾക്കായി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് ചലച്ചിത്രം ബോർഡിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ്. എന്നാൽ, സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് തന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 3, 4 തീയതികളിലായി കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഈ ചലച്ചിത്രത്തിനെതിരെ കത്തുകളായും ഇലക്ട്രോണിക് മെയിലുകളായും പരാതികൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു ചലച്ചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സെൻസർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് അണിയറ പ്രവർത്തകരും സെൻസർ ബോർഡും കഴിഞ്ഞ് പ്രേക്ഷകൻ എന്ന മൂന്നാം കക്ഷിയിലേക്ക് നിയമപരമായി എത്തിച്ചേരുന്നത്. റിലീസിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു സിനിമ പബ്ലിക് ആകുന്നത്. അതുവരെ ചലച്ചിത്രം പ്രൈവറ്റ് ആണ്. അണിയറ പ്രവർത്തകർ അനുമതി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് ഒരു സിനിമ കാണാൻ സാധ്യമാവുക. അങ്ങനെയൊരു നിയമസാഹചര്യം നിലനിൽക്കെയാണ്, സെൻസറിങ്ങിനായി സമർപ്പിച്ച ഒരു ചലച്ചിത്രം ഒരു മൂന്നാംകക്ഷി കാണുന്നതും അതിനെതിരെ പരാതി നൽകുന്നതും. മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് ലഭിച്ച വിവരണം ബോർഡിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയതിൻ്റെ എല്ലാ വ്യക്തമായ സൂചനകളും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു.
സെൻസർ ബോർഡിനെതിരെ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ?
ഇപ്പോൾ തുടർ നടപടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം, ചലച്ചിത്രം ഇപ്പോൾ റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തു. ഒന്നിന് പിന്നാലെയും പോകാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമയമില്ല.
മലയാളത്തിൽ ഒരു മുഴുനീള പ്രണയ ചിത്രം ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹാൽ എന്ന പേരിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?
അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന മുഴുനീള പ്രണയ ചിത്രമാണ് ഹാൽ. രണ്ടുപേരുടെ പ്രണയം തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയം. ഹാൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർഥം അവസ്ഥ എന്നാണ്.
വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ പരസ്പരം പ്രണയിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പല രീതിയിലുള്ള അവഗണനയും എതിർപ്പുകളും സ്വാഭാവികമാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില നിർബന്ധബുദ്ധികൾ കാരണം കമിതാക്കൾ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ പെട്ടുപോകും. ഒടുവിൽ ഇതൊന്നുമല്ല ജീവിതം എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, മനോഹരമായ മറ്റൊരു ജീവിത സാഹചര്യം തേടി പോകാൻ ഇരുവരും തയ്യാറെടുക്കുന്നിടത്താണ് കഥയുടെ ആദ്യ വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കുന്നത്.
എന്താണ് ഈ സിനിമ കേരളത്തിലെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം?
ഈ സിനിമയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളും കേരളത്തിലെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം കൂടിയാണ്.
ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഹാൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രണയകാവ്യം തന്നെയാണ്. പ്രണയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷക ഘടകം ഗാനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മനോഹരമായ അഞ്ചോളം ഗാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗാനരംഗങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി വലിയ ലൊക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവല്ലോ?
അതെ. ഹൈദരാബാദ്, ഷംഷാബാദ്, ബിദാർ ഫോർട്ട്, മുംബൈ തുടങ്ങിയ നിരവധി മനോഹര സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് ഈ സിനിമയിലെ ഗാനരംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഇത്രയധികം ലൊക്കേഷനുകളിൽ പോയി ഗാനരംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ലൗ സ്റ്റോറി അടുത്തിടെ മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.
കോഴിക്കോട് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം പിന്നീട് മൈസൂരിലേക്ക് പറിച്ചുനടുന്നുണ്ട്. ഉപാധികളോടെ പ്രണയിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമാകുമ്പോഴാണ് ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റേയും നായിക സാക്ഷി വൈദ്യയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മൈസൂരിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
ഹാൽ സിനിമ വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കി. മലയാളത്തിലെ യുവനിരയിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് പഞ്ഞമില്ലാത്ത നടനാണ് ഷെയ്ൻ നിഗം. താങ്കളുടെ സിനിമയിലെ നായകനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ വിലയിരുത്തലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെയാണ്, അതാണ് ഷെയ്ൻ നിഗം. സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ, ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഏതാണോ നല്ലത്, അതുതന്നെയാകും ചിത്രീകരിക്കുക. യോജിക്കുകയും വിയോജിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നത്.
നൃത്തവും പ്രണയരംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യവുമുള്ള മറ്റൊരു യുവനടൻ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഷെയ്ൻ നിഗം അല്ലാതെ മലയാളത്തിൽ വേറെയില്ല. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ മനോഹരമായി എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നൃത്തം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു യുവനടൻ വേറെ ആരുണ്ട്? നൃത്തം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ധാരാളം നടന്മാർ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഷെയ്ൻ നിഗം നൃത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരെക്കാളും ഒരല്പം മുന്നിൽത്തന്നെയാണ്.
ഈ സിനിമയിലെ ഒരു ഗാനരംഗത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒറ്റ ഷോട്ട് രംഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡാൻസ് പോർഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗാനരംഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടൻ എന്നതിലുപരി, ഗായകൻ എന്ന നിലയിലും ഷെയ്ൻ ഈ സിനിമയിൽ തിളങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ?
അതെ. മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്ത ചാനലിലെ പാട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഓഡിഷനിൽ ഷെയ്ൻ നിഗം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പഴയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നന്നായി പാടാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ആറാം ക്ലാസിലോ ഏഴാം ക്ലാസിലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഷെയ്ൻ നിഗം ആ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വളരെ പ്രശസ്തമായ വൈറലായ വീഡിയോ ആണ് അത്.
അന്ന് പാടാൻ അറിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ പുറത്തായ അതേ ഷെയ്ൻ നിഗം ഈ സിനിമയിൽ മൂന്ന് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിക് ലേബൽ ആയ തിങ്ക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ജ്യൂക്ക് ബോക്സിൽ ഇടം നേടി, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നു. 'സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ആർക്കും ഇപ്പോൾ പാടാം' എന്ന കമൻ്റ് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഹാൽ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ്റെ ഭാഗമായി കോളജുകളിലും പൊതുവേദികളിലും പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ പാടിയ പാട്ടുകൾ ലൈവ് ആയി പാടി പ്രേക്ഷകരുടെ കൈയടി നേടുകയാണ്. നല്ല നടൻ, നല്ല നർത്തകൻ, നല്ല ഗായകൻ. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേതാവായി ഷെയ്ൻ നിഗത്തെ ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ ചിരിച്ചുകാണിച്ചിട്ട് മറ്റൊരാളോട് പോയി എൻ്റെ കുറ്റം പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, എന്തുണ്ടെങ്കിലും മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ തുറന്നുപറയുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് ഷെയ്ൻ നിഗം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ സ്നേഹവും. അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും പിശുക്ക് കാണിക്കില്ല. ഇമോഷൻസ് വളരെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയ ആളാണ് ഷെയ്ൻ.
ഹാൽ സിനിമയിലെ നായികയെ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്?
മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ അഭിനയിക്കാത്ത, എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു നായികയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിനായി ആവശ്യമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം മനോഹരമായി അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവും അവർക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ നടിയാണ് സാക്ഷി വൈദ്യ. അവർ തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്, അഖിൽ അക്കിനേനി- മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'ഏജൻ്റിൽ' ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടെ സാക്ഷിക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായും ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ബോളിവുഡ് ഗായകൻ അങ്കിത് തിവാരി ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പാടിയത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു?
ഈ സിനിമയിലെ 'ഹിജർ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് അങ്കിത് തിവാരി പാടിയിരിക്കുന്നത്. യഥാർഥത്തിൽ, ഈ ഗാനം ആദ്യം ആലപിച്ചത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വലിയ ഗായകരിൽ ഒരാളായ ആത്തിഫ് അസ്ലം ആയിരുന്നു. ദുബായിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഗാനം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ അപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധം വഷളാവുകയും യുദ്ധസമാനമായ ഒരന്തരീക്ഷം സംജാതമാവുകയും ചെയ്തത്. അതോടെ പാകിസ്ഥാൻ വംശജനായ ആത്തിഫ് അസ്ലം പാടിയ ഗാനം നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.
തുടർന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഗായകൻ ആര് എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഞങ്ങൾ അങ്കിത് തിവാരിയെ സമീപിക്കുന്നത്. അങ്കിത് തിവാരി വെറുമൊരു ഗായകനല്ല, നല്ലൊരു സംഗീത സംവിധായകൻ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം വെറുതെ ഒരു പാട്ടുപാടില്ല. ട്യൂൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പാടാം എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ട്യൂൺ അയച്ചു കൊടുത്തു. ട്യൂൺ കേട്ട ശേഷം 'എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പാടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്' എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. മുംബൈയിലായിരുന്നു റെക്കോർഡിങ്.
അദ്ദേഹം പല വേരിയേഷനുകളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പാടിത്തന്നത്. മൂന്ന് നാല് ഓപ്ഷനുകൾ അദ്ദേഹം നൽകി. പാട്ടിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ, ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റ് വേരിയേഷനുകൾ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ, 17 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിലാണ് ഹാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുക. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അത് ഒരുപക്ഷേ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അങ്കിത് തിവാരിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഫങ്ഷനിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
താങ്കളുടെ സുഹൃത്താണ് ഛായാഗ്രാഹകൻ രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ?
അതെ. രവിചന്ദ്രനെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി അറിയാം. ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നീട് മികച്ച സുഹൃത്തായി മാറി.
ഹിജർ എന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഞാനും ക്യാമറാമാൻ രവിചന്ദ്രനും രണ്ടുമൂന്നു സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നാണ് ലൊക്കേഷൻ കാണാനായി യാത്ര തിരിച്ചത്. ആ പാട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കറങ്ങി. ഒടുവിൽ ബെംഗളൂരുവിന് അടുത്ത് ഒരു ഫോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചു. അവിടെയെത്തിയപ്പോഴാണ് ആ ഫോർട്ടിലേക്ക് എത്താൻ അവിടെ നിന്നും പിന്നെയും 800 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഫോർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ബിദാർ (കർണാടക).
വല്ലാതെ ക്ഷീണിതരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടതോടെ ക്ഷീണം മാറി. അത്ര മനോഹരമാണ് ബിദാർ ഫോർട്ട്. ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഷെയ്ൻ നിഗത്തിനും അയച്ചുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടം വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തുടർന്നാണ് ആ ഗാനരംഗം അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അത്. ഇപ്പോൾ പാട്ട് റിലീസായ വേളയിൽ ഗാനരംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പ്രേക്ഷകർ നല്ലത് പറയുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു.
പ്രണയത്തിന് പൈങ്കിളി സാധ്യത മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. കാലോചിതമാണോ ഈ സിനിമയിലെ പ്രണയ രംഗങ്ങൾ?
ഈ സിനിമയിലെ രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രണയം പരസ്പരം തുറന്നുപറയുന്നില്ല. പരസ്പരം പറയാതെ തന്നെ പ്രണയം ഇരുവർക്കുമിടയിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്. ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനമായ പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത് പ്രണയം തുറന്നുപറയാതെയാണ്. പക്ഷേ, അവരുടെ പ്രണയം അവർ പരസ്പരം അറിയുന്നു. പറയാതെ 'ഫീൽ' ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഉപാധികളില്ലാത്ത പ്രണയം.
"ഉപാധികളില്ലാതെ പ്രണയിക്കൂ" എന്നാണ് ഹാൽ എന്ന ചലച്ചിത്രം കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഉപാധികളില്ലാതെ മറ്റൊരാളാൽ പ്രണയിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ.
പുതിയകാലത്തെ പ്രണയങ്ങൾക്ക് ഉപാധികളുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ 'സിറ്റുവേഷൻഷിപ്പ്', അതുമല്ലെങ്കിൽ 'ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ മതത്തിലേക്ക് വരണം'... അങ്ങനെ പോകുന്നു ഉപാധികൾ. പ്രണയത്തിന് ഉപാധികൾ എന്തിന്?
സംവിധായകന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ ജോണറുകൾ ഏതെല്ലാമാണ്?
പ്രണയം ആശയമാകുന്ന സിനിമകൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അതുപോലെതന്നെ നോൺ ലീനിയറായി കഥ പറഞ്ഞുപോകുന്ന ത്രില്ലർ സിനിമകളും. അങ്ങനെയൊരു ചിത്രം ഞാൻ തമിഴിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രണയചിത്രം ഉടൻ ഒരുക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
ക്രിസ്മസ് റിലീസായാണ് ഹാൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക. മനോഹരമായ ഒരു പ്രണയ ചിത്രം കാണാൻ പ്രേക്ഷകരെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
