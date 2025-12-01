പാഴ്വസ്തുക്കളില്നിന്ന് സിംഹവും ആനയും അനക്കോണ്ടയും; ഇത് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ 'ജിപ്സി ആർട്സ്', ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രശംസയും
Published : December 1, 2025 at 4:37 PM IST
അക്കി വിനായക്
ആര്യനാട് എന്ന മലയോര ഗ്രാമം മലയാള സിനിമയുടെ പ്രിയ ലൊക്കേഷനാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, ലോക ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരൻ്റെയും തട്ടകമാവുകയാണ് ഈ നാട്. പാഴ്വസ്തുക്കളിൽനിന്ന് ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന വന്യജീവി രൂപങ്ങൾ നിർമിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരമായി മാറിയ ശ്രീജിത്ത് എന്ന യുവപ്രതിഭയാണ് ആര്യനാടിൻ്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലെ പുരയിടം ഇന്ന് 'ജിപ്സി ആർട്സിൻ്റെ' സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. അവിടെ എത്തുന്നവരെ വരവേൽക്കുന്നതാകട്ടെ സിംഹവും പുലിയും ആനയും ഭീമാകാരമായ അനക്കോണ്ടയുമൊക്കെയാവാം - സംശയിക്കേണ്ട, എല്ലാം ശ്രീജിത്തിൻ്റെ കരവിരുതിൽ പിറന്ന ശില്പങ്ങളാണ്.
കല ജീവിതമായപ്പോൾ
മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും നീറുന്ന ഓർമയായി വിളങ്ങുന്ന സിനിമകളായ കിരീടവും ചെങ്കോലും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആര്യനാട് എന്ന മനോഹര മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനോട് ചേർന്നു തന്നെയാണ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വീട്. ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തണമെന്ന ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ല. എന്നാൽ, ഉള്ളിലെ കലാകാരനെ അടക്കിനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. കൃത്യം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ്, പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ ശില്പകലയിലെ തൻ്റെ മിടുക്ക് പൊടിതട്ടിയെടുത്തു. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച വൈദഗ്ധ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സഹായത്തോടെ ലോകം കണ്ടു. വീടിനു മുന്നിലെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പുരയിടത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ആധുനിക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ.
'ജിപ്സി ആർട്സ്' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് ശ്രീജിത്ത് തൻ്റെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാർക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ചത്. വീടിനു മുന്നിലെ ചെളിയും തൊണ്ടും ചകിരിയും സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുകളും ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ലഭിച്ച സിംഹങ്ങളും പുലികളുമെല്ലാം കാഴ്ചക്കാരെ അമ്പരപ്പിച്ചു, ഒപ്പം കയ്യടികളും നേടി.
മോദിയുടെ പ്രശംസ
ശ്രീജിത്തിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരമാക്കിയത് വിജയ് ചിത്രം 'ലിയോ'യിലെ ഹൈനയുടെ രൂപം നിർമിച്ചതോടെയാണ്. അടുത്തിടെ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ മറ്റൊരു സൃഷ്ടി, 'കാന്താര 2'വിലെ പുലിയുടെ അതേ രൂപസാദൃശ്യത്തിൽ പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമിച്ച ശില്പമാണ്. ആനക്കുട്ടിയും അനക്കൊണ്ടയും ചെന്നായയുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റ് സൃഷ്ടികളാണ്.
സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ കടന്നും ശ്രീജിത്തിൻ്റെ കരവിരുത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. തൂത്തുക്കുടി വിമാനത്താവളത്തിൽ പായ്ക്കപ്പൽ അടക്കമുള്ള കലാസൃഷ്ടികൾ ഇദ്ദേഹം നിർമിച്ചു. ഈ സൃഷ്ടികൾ കണ്ടിട്ട്, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ നിമിഷമാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പാർക്കുകളിൽ ഒന്നായ തമിഴ്നാട്ടിലെ തൃച്ചി ബേർഡ്സ് പാർക്കിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയും രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രീജിത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു.
മുപ്പതോളം കലാകാരന്മാർക്ക് താങ്ങായി
ശ്രീജിത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഏകദേശം മുപ്പതോളം കലാകാരന്മാരായ തൊഴിലാളികൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം 'ജിപ്സി ആർട്സി'ൻ്റെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട്. താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കലാരൂപങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ സമ്പന്നമാകണം എന്നാണ് ഈ യുവകലാകാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം.
ഇ ടിവി ഭാരത് സംഘം ശ്രീജിത്തിനെ തേടിയെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചെന്നായയുടെ രൂപം നിർമിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രീജിത്ത് നടത്തുന്നില്ല.
പാഴ്വസ്തുക്കളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ ശ്രീജിത്തും ജിപ്സി ആർട്സും കലാരംഗത്ത് സ്വന്തമായ ഒരിടം കണ്ടെത്തുക മാത്രമല്ല, മുപ്പതോളം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകി ഒരു മാതൃകയാവുക കൂടിയാണ്. മലയാളിയുടെ അഭിമാനമായ ഈ കലാകാരൻ, തൻ്റെ ദൗത്യവുമായി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്.