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'ഗപ്പി'ക്ക് 10 വർഷം; ടൊവിനോ തോമസും ജോൺപോൾ ജോർജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു! വമ്പൻ ചിത്രത്തിനായുള്ള സൂചനകൾ നല്‍കി ടീം

ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻവാസിലും ഉയർന്ന സാങ്കേതിക മികവിലും ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 3:17 PM IST

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മികച്ച മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ‘ഗപ്പി’യുടെ പത്താം വാർഷിക ദിനത്തിൽ ആ കൂട്ടുക്കെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ വിജയകരമായ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന സൂചനകൾ ആരാധകരിൽ വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടൊവിനോ തോമസും സംവിധായകൻ ജോൺപോൾ ജോർജും ചേർന്ന് പങ്കുവെച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളാണ് പുതിയ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. ജോണ്‍പോള്‍- ടൊവിനോ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമിതെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.

2016-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഗപ്പി' പ്രേക്ഷകഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു. സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള കഥയും ഹൃദയസ്പർശിയായ അവതരണവും കൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഇന്നും മലയാളത്തിലെ മികച്ച സിനിമകളിലൊന്നായി മാറിയത്.

ചിത്രത്തിൽ തേജസ് വർക്കി എന്ന എഞ്ചിനീയർ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ടൊവിനോ തോമസിന് കരിയറിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവ് സമ്മാനിച്ച സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. അതേസമയം, ആദ്യ സംവിധാന സിനിമയില്‍ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സിനിമാഭാഷ അവതരിപ്പിച്ച സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ ജോൺപോൾ ജോർജും ശ്രദ്ധേയനായി.

'ഗപ്പി'യ്ക്ക് ശേഷം ടൊവിനോ തോമസിന്‍റെ കരിയറിലും വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി. 'എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ', 'മായാനദി', 'ഗോദ', 'തീവണ്ടി', 'മിന്നൽ മുരളി', '2018', 'അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം' തുടങ്ങി നിരവധിയഭിനയപ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര താരമായി മാറി. പാൻ-ഇന്ത്യൻ തലത്തിലും ശ്രദ്ധ നേടിയ ടൊവിനോ, വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ ആരാധകവൃന്ദം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടൊപ്പം സംവിധായകനെന്ന നിലയിലും നിർമാതാവെന്ന നിലയിലും ജോൺപോൾ ജോർജ് തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. 'ഗപ്പി'ക്ക് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത 'അമ്പിളി' നിരൂപകപ്രശംസയും പ്രേക്ഷകസ്വീകാര്യതയും നേടി. പിന്നീട് നിർമാണരംഗത്തും സജീവമായ അദ്ദേഹം, മലയാളത്തിലെ വൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങളിലൊന്നായ 'രോമാഞ്ചം' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമാതാവായും ശ്രദ്ധേയനായി.

പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വിജയകരമായ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത സിനിമാപ്രേമികളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻവാസിലും ഉയർന്ന സാങ്കേതിക മികവിലും ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥ, മറ്റു താരനിര, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

'ഗപ്പി'യുടെ പത്താം വാർഷികം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമല്ല, മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മറ്റൊരു വലിയ ദൃശ്യാനുഭവത്തിന്റെ തുടക്കമാകുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയും ഈ പ്രഖ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടൊവിനോ തോമസും ജോൺപോൾ ജോർജും വീണ്ടും കൈകോർക്കുമ്പോൾ, പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒരു മികച്ച സിനിമയെയാണ്.

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