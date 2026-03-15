അച്ചൻകോവിലാറിൻ്റെ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന പ്രണയ ജോഡികൾ; 'കിരാത' 27 ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

കിരാത (Special Arrangement)
കേരള മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച യഥാർഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന ആക്ഷൻ ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രം കിരാത മാർച്ച് 27ന് തിയേറ്ററിൽ എത്തും. പത്തനംതിട്ടയിലെ കോന്നിയിലാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോന്നിയുടെ ദൃശ്യമനോഹാരിത ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്.
വിനോദസഞ്ചാര മേഖല കൂടിയായ കോന്നിയിലേക്ക് അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ എത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ. സൗഹൃദവും പ്രണയവും ആഘോഷവും നിറയുന്ന അവരുടെ സഞ്ചാര നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കഥ പുരോഗമിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അച്ചൻകോവിലാറിൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാർ. അതിഭീകരതയുടെ നിമിഷങ്ങളാണ് തുടർന്ന് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് കിരാത സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആശയം.
ഇടത്തൊടി ഫിലിംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാനറിൽ ഇടത്തൊടി ഭാസ്ക്കരൻ ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. റോഷൻ കോന്നിയാണ് സംവിധായകൻ. അദ്ദേഹം തന്നെ സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണവും ചിത്രസംയോജനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സംവിധായകനൊപ്പം ജിറ്റ ബഷീറും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പുതുമുഖ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തിയാണ് കിരാത എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക. എം ആർ ഗോപകുമാർ, ചെമ്പിൽ അശോകൻ, തുളസീദാസ് (സംവിധായകൻ), ദിനേശ് പണിക്കർ, ഡോ രജിത്കുമാർ, രാജ്മോഹൻ, അരിസ്റ്റോ സുരേഷ്, നീനാ കുറുപ്പ് എന്നിവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റു പ്രധാന സീനിയർ താരങ്ങൾ. ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവും ഈ സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
സമൂഹത്തിൽ അടുത്തകാലത്തായി കണ്ടുവരുന്ന അനാചാരങ്ങളെ ഈ സിനിമ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും ജീവിതഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുക. അടുത്തകാലത്ത് വാർത്തകളിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞ ഞെട്ടിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ നേർചിത്രം കൂടി സിനിമ വരച്ചു കാട്ടുന്നു. മലയാളത്തിൻ്റെ സീനിയർ താരം എം ആർ ഗോപകുമാർ ഒരിടവേളയ്ക്കുശേഷം ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ഷനും സസ്പെൻസിനും പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്.
ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് - കലേഷ്കുമാർ കോന്നി, ശ്യാം അരവിന്ദം, കല- വിനോജ് പല്ലിശ്ശേരി, ചമയം - സിൻ്റാ മേരി വിൻസൻ്റ്, കോസ്റ്റ്യും -അനിശ്രീ, ഗാനരചന - മനോജ് കുളത്തിങ്കൽ, മുരളി മൂത്തേടം, അരിസ്റ്റോ സുരേഷ്, സംഗീതം- സജിത് ശങ്കർ,ആലാപനം -ബലറാം ഒറ്റപ്പാലം, നിമ്മി ചക്കിങ്കൽ, അരിസ്റ്റോ സുരേഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ -സജിത് സത്യൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- ഹരിരാഗ് എം വാര്യർ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ - ഫിഡൽ അശോക്, ടൈറ്റിൽ അനിമേഷൻ - നിധിൻ രാജ്, കോറിയോഗ്രാഫി - ഷമീർ ബിൻ കരിം റാവുത്തർ, സംവിധാന സഹായികൾ - നന്ദഗോപൻ, നവനീത്, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ- ജിസ്സെൻ പോൾ, വിതരണം - ഇടത്തൊടി ഫിലിംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (സുധൻരാജ്), സ്റ്റിൽസ് - എഡ്ഡി ജോൺ, ഷൈജു സ്മൈൽ, പി ആർ ഓ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.
Also Read: ടൊവിനോയുടെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി; ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റില് ഇടം പിടിച്ച് ‘കാട്ടുചെമ്പകം’! ഇതുവരെ കണ്ടത്10 ലക്ഷം പേര്