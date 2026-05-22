'അണ്ണന് ബോക്സ് ഓഫിസ് കത്തിച്ചിട്ടുള്ള നില്പ്പാണ്'; പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോഹന്ലാല്
സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ കവര്ന്ന് മോഹന്ലാലിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റ്. പിറന്നാള് ആശംസയ്ക്കും ദൃശ്യം 3 ഏറ്റെടുത്തതിനും നന്ദി പറഞ്ഞ് നടന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 22, 2026 at 12:46 PM IST
അഭിനയ ചക്രവര്ത്തി മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ദൃശ്യം 3 ആഗോളതലത്തില് റിലീസിനെത്തിയത്. ഇത് ആരാധകര്ക്ക് ഇരട്ടി മധുരമാണ് നല്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരത്തിന്റെ പിറന്നാളും സിനിമയുടെ റിലീസും ഒരുപോലെ അവര് ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ പ്രേമികളുടെയും ആരാധകരുടെയുമൊക്കെ ആശംസ പ്രവാഹമായിരുന്നു. എന്നാല് പിറന്നാള് ദിനത്തിലെ ആശംസകള്ക്ക് തന്റെ ആരാധകരോട് മോഹന്ലാല് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പങ്കുവച്ച ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നത്.
തന്റെ ജീവിതയാത്രയുടെ ഭാഗമായ മലയാളികളോടും ആരാധകരോടും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.
മോഹന്ലാലിന്റെ വാക്കുകള്
"ഇന്ന് ഉണര്ന്നത് സ്നേഹസാഗരത്തിലേക്കായിരുന്നു, അത് എന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു. ഓരോ ആശംസയും പ്രാർഥനയും ഹൃദയംഗമമായ സന്ദേശങ്ങളും എന്റെ ഹൃദയത്തെ അളവറ്റ കൃതജ്ഞതകൊണ്ട് നിറച്ചു. ഇത്തരം നിമിഷങ്ങളാണ് ചുറ്റുമുള്ള ഊഷ്മളതയ്ക്കും ദയയ്ക്കും ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. എന്റെ യാത്രയുടെ ഒരു സുന്ദരമായ ഭാഗമായതിനും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത്രയും വിശേഷമാക്കിയതിനും നന്ദി. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു", മോഹൻലാൽ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു.
ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ദൃശ്യം 3 ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചതിനും താരം പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞു.
"ദൃശ്യം 3 വലിയ സ്നേഹത്തോടും ആവേശത്തോടും കൃതജ്ഞതയോടും കൂടിയാണ് നിർമിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ ആ സ്നേഹം തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് എന്നെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വാക്കുകളും നിങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച വികാരങ്ങളും എന്തെങ്കിലും സംഖ്യകളേക്കാൾ എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. കണ്ടതിനും, ആസ്വദിച്ചതിനും, ഓരോ നിമിഷവും അനുഭവിച്ചതിനും, ജോർജുകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടേതായി സ്വീകരിച്ചതിനും നന്ദി", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
എറണാകുളം കവിത തിയേറ്ററില് ദൃശ്യം 3 കാണാന് മോഹന്ലാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയിരുന്നു.ദൃശ്യം 3യുടെ ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് ശേഷം കണ്ണീരണിയുന്ന മോഹന്ലാലിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന് ശേഷം പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് മോഹന്ലാല് പിറന്നാള് ആഘോഷിച്ചു.
ഭാര്യ സുചിത്രാ മോഹൻലാൽ, നിർമാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ, അഭിനേതാക്കളായ മീന, എസ്തർ അനില്, ഇർഷാദ് തുടങ്ങിയവരും മോഹൻലാലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
അതേസമയം ദൃശ്യം 3 കേരളത്തിലെ 465 സ്ക്രീനുകളിലാണ് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചത്. ലോകമെമ്പാടുമായി 3000 സ്ക്രീനുകളിലും പ്രദര്ശനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി 500 ഷോകള് കൂടി വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യദിനം 48 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോളതല കലക്ഷന്.
2013 ലാണ് ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് തന്നെ ദൃശ്യത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം പുറത്തിറങ്ങിയത്. കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ 2021 ല് രണ്ടാം ഭാഗം ഒടിടിയിലാണ് റിലീസിനെത്തിയത്.
മോഹൻലാലിനൊപ്പം മീന, എസ്തർ, അനിൽ, അൻസിബ, സിദ്ദിഖ്, ആശാ ശരത്, മുരളി ഗോപി എന്നിവർ ദൃശ്യം 3-യിലും പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്.