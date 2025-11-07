'ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലി' സിനിമയിലെ പകർപ്പവകാശ വിവാദം: ഇളയരാജയുടെ പാട്ടുകള്ക്ക് ഇടക്കാല വിലക്ക്
ചിത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിർമാതാക്കൾക്ക് സ്വന്തമാണെങ്കിലും, അതിലെ ഗാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് സംഗീത സംവിധായകൻ ഇളയരാജ.
Published : November 7, 2025 at 1:46 PM IST
ചെന്നൈ: 'ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലി' സിനിമയിലെ പകർപ്പവകാശ വിവാദത്തിൽ ഇളയരാജയുടെ പാട്ടുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇടക്കാല വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതി. കേസിൽ എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും ഭാഗം കേട്ട ശേഷമാണ് കോടതി വിലക്ക് ഏർക്കെടുത്തിയത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് സ്വന്തമാണെങ്കിലും, അതിലെ ഗാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് സംഗീത സംവിധായകൻ ഇളയരാജ ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ അന്തിമ വാദം പൂർത്തിയായതോടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എൻ സെന്തിൽകുമാറിൻ്റെ ഇടക്കാല വിധി.
നടൻ അജിത് കുമാർ അഭിനയിച്ച 'ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലി' എന്ന സിനിമയിൽ തൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ 'ഇളമൈ ഇതോ ഇതോ, ഒത്ത രൂപയും തരീൻ, എൻ ജോഡി മഞ്ഞ കുരുവി' എന്നീ ഗാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സംഗീത സംവിധായകൻ ഇളയരാജ സമർപ്പിച്ച കേസ് പരിഗണിച്ച ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലി എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങളുടെ അവകാശം സോണിയിൽ നിന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് നിലവിൽ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇളയരാജയുടെ ഗാനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വിലക്ക് നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഗാനങ്ങൾ ഇടക്കാലത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇളയരാജ ഒരിക്കലും പാട്ടുകളുടെ അവകാശം നിർമാതാക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സോണിയിൽ നിന്ന് നിർമാതാവിന് പാട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുക? എന്ന ചോദ്യമാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്. പകർപ്പവകാശ നിയമപ്രകാരം, പാട്ടുകളുടെ അവകാശം സംഗീത സംവിധായകർക്കുള്ളതാണ്. മുഴുവൻ സിനിമയുടെയും അവകാശം നിർമാതാവിന് ഉണ്ടെങ്കിലും പാട്ടുകൾ പ്രത്യേകമെടുത്ത് മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് വിൽക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.
പകർപ്പവകാശ നിയമം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഒരു ഗാനം മാറ്റുകയോ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്ത് സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അത് പുറത്തിറക്കുന്നത് പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും ഇളയരാജയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. മൂന്ന് ഗാനങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചലച്ചിത്ര നിർമാണ കമ്പനിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ടിവി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ കോടതിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അതേസമയം നിർമാതാക്കൾക്ക് പൂർണ അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്നും സംഗീതത്തിന് ഇളയരാജയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം അത് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കണമെന്നുമാണ് എതിർഭാഗം വാദിച്ചത്. എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും വാദം കേട്ട ശേഷം ജസ്റ്റിസ് എൻ സെന്തിൽ കുമാർ തീയതി വ്യക്തമാക്കാതെ അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവം മാറ്റിവക്കുകയായിരുന്നു.
