2027-ലെ ഓസ്കറിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി മറാത്തി സിനിമ 'ഗൊന്ധാൽ'; തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് 33 ചിത്രങ്ങളില് നിന്ന്
സന്തോഷ് ദവാഖർ സംവിധാനം ചെയ്ത മറാത്തി ചിത്രമാമാണ് 'ഗൊന്ധാൽ'. OSCARS 2027
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 4:23 PM IST
മുംബൈ: 2027-ലെ ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി മറാത്തി ചിത്രം'ഗൊന്ധാൽ' (Gondhal) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 99ാ മത് അക്കാദമി അവാര്ഡിലാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി മറാത്തി ചിത്രത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഫിലിം ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
33 ചിത്രങ്ങൾ പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് സന്തോഷ് ദവഖർ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന 'ഗൊന്ധാൽ' നവദമ്പതികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത ആചാരത്തിനിടെ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയവും അവതരണരീതിയും പരിഗണിച്ചാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി. ശേഷാദ്രി അറിയിച്ചു.
നാലാമത്തെ മറാത്തി ചിത്രം
ഓസ്കാറിലെ മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നാലാമത്തെ മറാത്തി ചിത്രമാണ് 'ഗൊന്ധാൽ'. ഇതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മറാത്തി ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രികളായിരുന്നു: ‘ശ്വാസ്’ (2005) — സന്ദീപ് സാവന്ത്, ‘ഹരിശ്ചന്ദ്രാച്ചി ഫാക്ടറി’ (2009) — പരേഷ് മൊകാഷി, ‘കോർട്ട്’ (2015) — ചൈതന്യ തമ്ഹാണെ എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണത്.
ഇവയിൽ ‘കോർട്ട്’ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു. മറാത്തി സിനിമയുടെ ദേശീയ-അന്താരാഷ്ട്ര സാന്നിധ്യത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളായാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ ഓസ്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എൻട്രി ‘ഹോംബൗണ്ട്’
2026-ലെ ഓസ്കാറിനായി ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി സമർപ്പിച്ചത് നീരജ് ഘയ്വാന്റെ ‘ഹോംബൗണ്ട്’ (Homebound) ആയിരുന്നു. മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇഷ്വാക് സിംഗ്, വിശാൽ ജെത്വ, ജാൻവി കപൂർ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു.
എന്നാൽ അന്തിമ നാമനിർദ്ദേശ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാൻ ‘ഹോംബൗണ്ടിന്’ സാധിച്ചില്ല. ‘ഗോന്ധൽ’ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിനും ഇതുവരെ ഓസ്കാർ നേടാനായിട്ടില്ല. മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ അന്തിമ നാമനിർദ്ദേശം നേടിയിട്ടുള്ളത്.
1958-ൽ മെഹ്മൂദ് ഖാന്റെ ‘മദർ ഇന്ത്യ’, 1989-ൽ മീരാ നായരുടെ ‘സലാം ബോംബെ!’, 2002-ൽ അശുതോഷ് ഗോവാരിക്കറുടെ ‘ലഗാൻ’ എന്നിവയാണ് ആ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ. ദീപ മേത്ത സംവിധാനം ചെയ്ത ‘വാട്ടർ’ എന്ന ചിത്രവും ഓസ്കാറിൽ നാമനിർദ്ദേശം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായിരുന്നില്ല; കാനഡയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ചിത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ജോൺ എബ്രഹാമും ലിസ റേയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു.
ഇനി'ഗൊന്ധാലിന്റെ' മുന്നിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അന്തിമ ഓസ്കാർ നാമനിർദ്ദേശം ഉറപ്പാക്കുന്നതല്ല. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക എൻട്രികൾ അക്കാദമി പരിഗണിക്കുകയും തുടർന്ന് ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് ശേഷമാണ് അന്തിമ നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക.
അതിനാൽ ‘ഗോന്ധൽ’ ആദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിലെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടണം; തുടർന്ന് മാത്രമേ അന്തിമ ഓസ്കർ നാമനിർദ്ദേശം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
99-ാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് 2027 മാർച്ച് 14-ന് ഞായറാഴ്ച നടക്കും. ‘ഗോന്ധൽ’ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് അന്തിമ അഞ്ച് നാമനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഇടം നേടുമോ എന്നതാണ് ഇനി സിനിമാലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
'ഗോന്ധാല്' സിനിമ
പ്രണയവും വഞ്ചനയും ത്രില്ലറും ഇഴചേരുന്ന മറാത്തി ചിത്രമാണ് 'ഗോന്ധാല്'. സന്തോഷ് ദവഖർ രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച ഈ ചിത്രം മഹാരാഷ്ട്രയും പരമ്പരാഗത ഗൊന്ധല് ആചാരത്തിന്റെയും നാടോടി കലാരൂപത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സുമൻ എന്ന വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവുകളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ബന്ധങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും വഞ്ചനയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതോടെ സുമന്റെ ജീവിതം സങ്കീർണമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കഥയായി ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രം പിന്നീട് ത്രില്ലർ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന സുമൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് തേടുന്നത്.
സുമന്റെ യാത്രയിലൂടെ പ്രണയം, ആഗ്രഹം, വഞ്ചന പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആളുകള് സ്വീകരിക്കുന്ന വഴികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ചിത്രം പരിശോധിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സമ്പന്നമായ നാടോടി പാരമ്പര്യത്തിനും ഗൊന്ധാല് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഗൊന്ധാല് കലാരൂപത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യവും സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ അതിനുള്ള സ്ഥാനവും ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
കിഷോർ കഥം, ഇഷിത ദേശ്മുഖ്, യോഗേഷ് സോഹോണി, നിഷാദ് ഭോയർ, അനൂജ് പ്രഭു തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന് സംഗീതസംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇളയരാജയാണ്.
ബെംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിലും പൂനെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിലും ഗൊന്ധാലിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം 2025 നവംബർ 14-നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
2027ലെ ഓസ്കാറിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായി 'ഗോന്ധാല്' തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ, ചിത്രവും അതിന്റെ പ്രമേയവും വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.